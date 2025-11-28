Руки тянутся заказать, но есть тормоз: приём, который возвращает контроль над кошельком

Причины эмоциональных покупок описала преподаватель Анна Хуруджи

Неожиданные траты, совершаемые под влиянием чувств, часто возникают в моменты эмоционального напряжения. Об этом рассказала Анна Хуруджи из Федерального методического центра по финансовой грамотности, выступая для MoneyTimes.

Она подчеркнула, что такие покупки нередко становятся попыткой быстро вернуть внутренний комфорт или отвлечься от переживаний.

Природа импульсивных решений

Эксперт поясняет, что эмоциональная трата вырывает человека из обычного финансового поведения. Она напоминает, что подобные решения принимаются без предварительного планирования и становятся следствием изменения настроения. По её словам, желание компенсировать стресс покупками формируется как привычка, что выводит ситуацию за рамки рационального выбора.

"Эмоциональные покупки совершаются не по необходимости и чаще появляются после изменения настроения", — отметила эксперт.

Она подчёркивает, что людям, склонным к такому поведению, важно избегать ситуаций, которые запускают импульсивные решения, включая привычку заходить на маркетплейсы в моменты переживаний.

Как сдерживать импульсы

По словам Хуруджи, работает простой алгоритм: формировать корзину заранее, но не оплачивать товары сразу. Она объясняет, что сутки паузы позволяют понять, действительно ли вещь нужна. Такой подход помогает оценить собственное состояние и отделить эмоции от реальной потребности.

Эксперт замечает, что эмоциональные покупки не всегда связаны с финансовой неграмотностью. Человек может уметь обращаться с бюджетом, но испытывать трудности с контролем эмоциональных реакций, которые и становятся причиной лишних трат. Она подчёркивает, что иногда для стабилизации помогает изменение бытовых привычек.

"Как контролировать эмоциональные покупки? Эмоционально не покупайте", — посоветовала специалист.

Её позиция сводится к тому, что отсутствие мгновенного решения уже снижает риск необдуманных расходов.

Когда нужна помощь

Регулярная тяга к спонтанным покупкам может указывать на более глубокие сложности, отмечает эксперт. Она подчёркивает, что потеря контроля над поведением становится не только финансовой проблемой, но и эмоциональной. В таких случаях важно определить первопричину и не игнорировать повторяющиеся эпизоды.

Если человек постоянно возвращается к импульсивным расходам, Хуруджи рекомендует рассмотреть возможность консультации со специалистом. Такой подход помогает понять психологические механизмы, влияющие на решения, и выстроить стратегию самоконтроля, которая подходит конкретному человеку.

"Если это в серьезном формате, необходимо поговорить с психологом", — порекомендовала Хуруджи.

Она считает, что профессиональная поддержка может существенно уменьшить влияние эмоций на финансовые решения.