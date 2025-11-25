Огонь внутри сжигает время: это жгучее чувство в груди запрещено терпеть даже минуту

Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто

Ощутив внезапную боль в груди, человек редко связывает её с угрозой для жизни. Между тем, именно такие ощущения нередко становятся ранним сигналом инфаркта миокарда.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробежка

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто подчёркивает: промедление в подобных случаях меняет прогноз и способно стоить пациенту здоровья.

Характер боли и сопутствующие признаки

Кардиолог описывает симптоматику так, чтобы пациенты могли точнее распознавать опасное состояние. По его словам, "самый важный симптом — это боль". Она чаще всего ощущается за грудиной и бывает сжимающей, давящей или жгучей. Такое проявление нередко путают с межреберной невралгией или проблемами желудка, особенно если болевые ощущения отдают в руку, плечо или в подложечную область.

Врач подчёркивает, что истинная боль при инфаркте нередко сопровождается слабостью и выраженной одышкой. В отдельных случаях появляется влажный пот, а состояние может привести "даже иногда к потере сознания". Подобное сочетание симптомов, по его словам, требует немедленного реагирования и оценки специалиста.

Нетипичные и скрытые формы инфаркта

Отдельную группу рисков составляют пациенты, у которых инфаркт протекает без очевидных признаков. Евгений Шляхто отмечает, что некоторые сердечные приступы "либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые, на первый взгляд, не связаны с заболеваниями сердца". Подобное возможно при сахарном диабете, когда изменён болевой порог, и человек не ощущает классических загрудинных болей даже при стенокардии напряжения.

Кардиолог указывает и на другой вариант. Иногда рубец на миокарде выявляется во время ЭхоКГ у тех, кто никогда не сообщал о перенесённом инфаркте. В таких ситуациях специалист допускает, что приступ был перенесён "на ногах" и остался незамеченным. Подобная картина значительно усложняет профилактику и повышает риски повторных эпизодов.

Почему время имеет решающее значение

Позднее обращение за медицинской помощью кардиолог называет ключевым фактором, влияющим на исход. Боль при инфаркте свидетельствует об ишемии — критической нехватке кислорода в сердечной мышце из-за закупорки коронарных артерий. Если пациент доставлен в стационар вовремя, врачи проводят коронарографию, определяют поражённые участки и восстанавливают кровоток с помощью ангиопластики или шунтирования, как сообщает Om1 Новосибирск.

При пропущенном времени участки миокарда погибают, что лишает сердце возможности полноценно перекачивать кровь. В результате развивается острая или хроническая сердечная недостаточность, а также опасные аритмии, способные привести к тяжёлым последствиям. Именно поэтому специалисты подчёркивают необходимость распознавать первые симптомы и реагировать на них без задержек.