Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Системы наблюдения зарегистрировали пробуждение древнего вулкана
Утверждена индексация платы за ЖКХ на 2026 год — правительство РФ
Киркоров расстроил дочь, подарив клатч Собчак, а не ей
Сухой воздух вызывает пересыхание кожи и слизистых — эксперт Мишина
Формулы сывороток с пчелиными компонентами улучшают восстановление кожи — ELLE
Интерес к гастротуризму Подмосковья вырос по данным туристического портала
Окучивание и укрытие роз перед холодами — инструкция садовника Петрова
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни

Огонь внутри сжигает время: это жгучее чувство в груди запрещено терпеть даже минуту

Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто
Здоровье

Ощутив внезапную боль в груди, человек редко связывает её с угрозой для жизни. Между тем, именно такие ощущения нередко становятся ранним сигналом инфаркта миокарда.

Пробежка
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробежка

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто подчёркивает: промедление в подобных случаях меняет прогноз и способно стоить пациенту здоровья.

Характер боли и сопутствующие признаки

Кардиолог описывает симптоматику так, чтобы пациенты могли точнее распознавать опасное состояние. По его словам, "самый важный симптом — это боль". Она чаще всего ощущается за грудиной и бывает сжимающей, давящей или жгучей. Такое проявление нередко путают с межреберной невралгией или проблемами желудка, особенно если болевые ощущения отдают в руку, плечо или в подложечную область.

Врач подчёркивает, что истинная боль при инфаркте нередко сопровождается слабостью и выраженной одышкой. В отдельных случаях появляется влажный пот, а состояние может привести "даже иногда к потере сознания". Подобное сочетание симптомов, по его словам, требует немедленного реагирования и оценки специалиста.

Нетипичные и скрытые формы инфаркта

Отдельную группу рисков составляют пациенты, у которых инфаркт протекает без очевидных признаков. Евгений Шляхто отмечает, что некоторые сердечные приступы "либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые, на первый взгляд, не связаны с заболеваниями сердца". Подобное возможно при сахарном диабете, когда изменён болевой порог, и человек не ощущает классических загрудинных болей даже при стенокардии напряжения.

Кардиолог указывает и на другой вариант. Иногда рубец на миокарде выявляется во время ЭхоКГ у тех, кто никогда не сообщал о перенесённом инфаркте. В таких ситуациях специалист допускает, что приступ был перенесён "на ногах" и остался незамеченным. Подобная картина значительно усложняет профилактику и повышает риски повторных эпизодов.

Почему время имеет решающее значение

Позднее обращение за медицинской помощью кардиолог называет ключевым фактором, влияющим на исход. Боль при инфаркте свидетельствует об ишемии — критической нехватке кислорода в сердечной мышце из-за закупорки коронарных артерий. Если пациент доставлен в стационар вовремя, врачи проводят коронарографию, определяют поражённые участки и восстанавливают кровоток с помощью ангиопластики или шунтирования, как сообщает Om1 Новосибирск.

При пропущенном времени участки миокарда погибают, что лишает сердце возможности полноценно перекачивать кровь. В результате развивается острая или хроническая сердечная недостаточность, а также опасные аритмии, способные привести к тяжёлым последствиям. Именно поэтому специалисты подчёркивают необходимость распознавать первые симптомы и реагировать на них без задержек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
Новости спорта
Тренировка кора уменьшает нагрузку на поясницу по данным тренеров
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни
Айза рассказала о проблемах в отношениях с Кузьменко
Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто
Краш-тесты Euro NCAP подтвердили высокий уровень защиты Volvo — эксперты
Длительный сезон больше не спасает деревья от засухи — Nature Communications
Растяжка снижает тревожность почти вдвое — физиотерапевт Анна Громова.
Сода и уксус разрушают биоплёнку, устраняя запах из слива Modenavoltapagina
Претензии британцев к качеству ветпомощи выросли до 63% в 2025 году — VCMS
Ключевые изменения в такси с 1 марта 2026 года в переходный период — Минпромторг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.