Невидимый враг в крови сдаёт позиции: продукты, которые лишают холестерин шанса задержаться в сосудах

Высокий уровень ЛПНП-холестерина остаётся одной из самых распространённых причин проблем с сердцем и сосудами. Несмотря на обилие лекарственных препаратов, учёные продолжают исследовать роль питания, пытаясь найти формулу, способную естественным образом снизить показатели "плохого" холестерина. Недавние данные зарубежных специалистов вновь подтвердили: правильно подобранный рацион может работать почти так же эффективно, как медикаменты, и заметно улучшать состояние сосудов всего за несколько недель.
Группа канадских учёных обнаружила, что комбинация из четырёх категорий продуктов способна существенно снизить ЛПНП уже за месяц.
"Хотя основная группа продуктов — это клетчатка, образующая гель в пищеварительном тракте. Это вязкое вещество связывается с холестерином и желчными кислотами, препятствуя их всасыванию в кровоток", — заявил врач-диетолог Дэвид Дженкинс.
Исследователи проанализировали тридцатилетние наблюдения за 200 тысячами добровольцев. Выяснилось, что при чётком соблюдении этой формулы риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 14%.
Отдельно учёный отметил, что избыток насыщенных жиров — например, из жирного мяса или молочных продуктов — приводит к повышению ЛПНП и образованию так называемого липкого жира.
|Категория продуктов
|Примеры
|Влияние на ЛПНП
|Комментарий
|Ненасыщенные жиры
|оливковое масло, авокадо, лосось
|Снижают
|Поддерживают эластичность сосудов
|Орехи и бобовые
|миндаль, фасоль, нут
|Стабилизируют
|Хороший источник растительного белка
|Растворимая клетчатка
|овсянка, яблоки, семена льна
|Сильно снижают
|Уменьшают всасывание холестерина
|Насыщенные жиры
|жирное мясо, сливочное масло
|Повышают
|Формируют "липкий жир"
|Трансжиры
|фастфуд, маргарин
|Резко повышают
|Самый опасный вид жиров
Начните с одного шага: уменьшите насыщенные жиры. Даже это даст заметный эффект.
Готовьте заранее: варите крупы на несколько дней, держите под рукой орехи, фасоль в банках, овощи заморозки.
Так бывает. ЛПНП связан не только с весом, но и с питанием, гормонами, генетикой — питание всё равно поможет.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение ЛПНП до 35% за месяц
|Требуется строгое соблюдение
|Улучшение работы кишечника
|Может потребоваться адаптация к клетчатке
|Естественный способ поддержки сосудов
|Некоторым сложно отказаться от жирного мяса
|Подходит для всех возрастов
|Орехи и бобовые — аллергенные продукты
|Снижение веса и улучшение самочувствия
|Нужен контроль баланса калорий
Ориентируйтесь на цельные крупы, овощи, фрукты, семена льна и чиа. В магазинах продаются готовые смеси с высоким содержанием пищевых волокон.
Лёгкое и умеренное повышение ЛПНП часто корректируется диетой. Но при высоких значениях решение принимает врач.
Овсянка, фасоль, чечевица и яблоки стоят недорого. Дороже — орехи, авокадо, рыба, но их можно использовать в умеренном количестве.
Изучение влияния питания на здоровье сосудов началось ещё в середине XX века, когда рост сердечно-сосудистых заболеваний заставил учёных искать немедикаментозные методы защиты сердца. С появлением данных о Средиземноморской диете интерес к клетчатке, орехам и растительным жирам значительно вырос. Сегодня современные исследования подтверждают: грамотное питание по-прежнему остаётся одним из самых сильных инструментов для профилактики атеросклероза.
Снижение уровня "плохого" холестерина возможно не только с помощью лекарств — правильно подобранный рацион способен работать не менее уверенно. Если в ежедневное меню добавить клетчатку, орехи, бобовые и полезные жиры, а насыщенные продукты сократить, состояние сосудов начинает меняться уже через несколько недель. Такая система питания проста, доступна и подходит большинству людей, помогая защитить сердце без жёстких ограничений.
