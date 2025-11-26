Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осенняя сладость с подвохом: почему мёд способен ухудшать иммунитет и влиять на вес

Мёд повышает уровень глюкозы так же быстро, как сахар — гастроэнтеролог Губанова
0:28
Здоровье

Каждую осень мёд в буквальном смысле возвращается в ежедневный рацион россиян. Его покупают для профилактики простуд, добавляют в чай вместо сахара, используют как "мягкое укрепление иммунитета". Но специалисты напоминают: природное происхождение не делает продукт безусловно безопасным. Из-за высокой калорийности и быстрого влияния на уровень глюкозы мёд может давать не только пользу, но и обратный эффект — особенно при чрезмерном употреблении. Чтобы использовать его правильно, важно понимать, как он работает в организме и кому он подходит.

Гранола с медом, орехами и курагой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гранола с медом, орехами и курагой

Почему мёд не всегда безопасная альтернатива сахару

Хотя мёд содержит антиоксиданты, микроэлементы и некоторые витамины, его основа — простые сахара. В одной столовой ложке около 64 килокалорий и примерно 17 г углеводов. Такое сочетание быстро повышает уровень глюкозы, а затем вызывает спад, который провоцирует повторный голод. Люди, заменяющие сахар мёдом в надежде "есть полезнее", часто получают тот же калорийный эффект, но в больших количествах.

"Калорийность мёда и сахара практически одинакова", — подчёркивает гастроэнтеролог Ирина Губанова.

По словам врача, мёд не снижает риски для обмена веществ — наоборот, его быстрый гликемический отклик может усиливать тягу к еде и приводить к перееданию.

Сравнение: мёд и сахар в реальном питании

Параметр Мёд Сахар
Калорийность (на 1 ст. л.) ~64 ккал ~60 ккал
Количество сахаров 17 г 16-17 г
Скорость повышения глюкозы Высокая Высокая
Сытость Короткая Короткая
Дополнительные вещества Антиоксиданты, микроэлементы Нет

Из таблицы видно: с точки зрения пищевой нагрузки продукты почти идентичны. Разница — только в наличии полезных микроэлементов, но их недостаточно, чтобы "перекрыть" общее количество сахара.

Почему мёд всё ещё ценят в медицине и диетологии

Несмотря на калорийность, мёд остаётся востребованным благодаря нескольким эффектам. Он может мягко поддерживать пищеварение, помогать во время сезонных простуд и благоприятно воздействовать на сосуды. Его применяют в составе домашних средств от першения, кашля и лёгких воспалений горла. Натуральный состав делает мёд хорошим дополнением к рациону, но только в пределах разумного употребления.

Советы шаг за шагом: как безопасно добавлять мёд в рацион

  1. Используйте мёд не как замену сахару, а как отдельный продукт — дозированно.

  2. Добавляйте его только в тёплые напитки, а не в кипяток, чтобы сохранить полезные вещества.

  3. Ешьте мёд утром или днём, когда активность выше, а риск переедания вечером — ниже.

  4. Сочетайте мёд с белком или клетчаткой — ложка с творогом или овсянкой снижает скачки сахара.

  5. Покупайте мёд у проверенных производителей: подделки часто содержат добавленный сахар.

  6. Учитывайте суточную норму: 50 г для взрослых, 1 ч. л. для детей старше трёх лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменять сахар мёдом "сколько хочется".
    Последствие: набор веса, скачки глюкозы, переедание.
    Альтернатива: ограничить порции и вписывать мёд в суточную калорийность.

  • Ошибка: давать мёд детям до трёх лет.
    Последствие: риск ботулизма из-за возможного содержания спор бактерий.
    Альтернатива: использовать возрастные безопасные сладости — фрукты, ягодные пюре.

  • Ошибка: употреблять мёд при сахарном диабете без контроля.
    Последствие: резкие изменения уровня глюкозы.
    Альтернатива: выбирать подсластители с низким гликемическим индексом.

А что если полностью исключить мёд

Полный отказ от мёда не делает рацион менее здоровым — организм получает витамины и антиоксиданты из овощей, фруктов, ягод и других продуктов. Однако для тех, кто любит мёд и использует его правильно, он может оставаться частью сбалансированного питания. Важно лишь соблюдать порции и учитывать индивидуальные особенности, включая аллергии и обмен веществ.

Плюсы и минусы мёда

Плюсы Минусы
Натуральный продукт Высокая калорийность
Содержит микроэлементы и антиоксиданты Резко повышает уровень глюкозы
Помогает при лёгких простудах Вызывает переедание при частом употреблении
Поддерживает пищеварение Опасен для детей до 3 лет
Может заменить сахара в рецептах Не подходит при аллергии и диабете

FAQ

Сколько мёда можно есть в день?
Около 50 г взрослым и 1 чайная ложка детям старше трёх лет.

Можно ли добавлять мёд в кипяток?
Лучше нет — высокая температура разрушает часть полезных веществ.

Помогает ли мёд укрепить иммунитет?
Он может поддерживать общее состояние, но не заменяет полноценное лечение и профилактику.

Мифы и правда

  • Миф: мёд — полностью безопасная замена сахару.
    Правда: калорийность и действие на глюкозу почти такие же.

  • Миф: чем больше мёда, тем сильнее иммунитет.
    Правда: избыток сахара, наоборот, ослабляет иммунный ответ.

  • Миф: мёд нельзя аллергику вообще.
    Правда: всё зависит от вида аллергии, но осторожность необходима всегда.

Три интересных факта

  1. Натуральный мёд никогда не бывает идеально прозрачным — наличие кристаллизации говорит о его подлинности.

  2. Разные сорта мёда могут иметь совершенно разный гликемический индекс.

  3. Пчёлы способны производить до 2-3 кг мёда в месяц в сезон активного цветения.

Исторический контекст

  1. Мёд использовали как лечебное средство ещё в Древней Греции и Египте.

  2. В Средневековье он был одним из главных доступных подсластителей.

  3. Сегодня мёд занял место функциональной сладости, но медики напоминают о необходимости умеренности.

Мёд остаётся ценным натуральным продуктом, но его польза проявляется только в умеренном количестве, поэтому внимательное отношение к порциям и состоянию здоровья помогает избежать лишних рисков и сохранить его место в рационе без вреда для организма.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
