Шанс, которого раньше не было: генно-клеточная трансплантация спасла ребёнка с синдромом Хантера

Семья выбрала экспериментальную терапию — врачи
8:24
Здоровье

Редкие наследственные заболевания долгое время оставались в зоне, где медицина могла лишь замедлять развитие симптомов, но не исправлять их причины. Синдром Хантера — одно из таких состояний, при котором в организме почти полностью отсутствует важный фермент, отвечающий за расщепление сложных сахаров. Когда эти вещества накапливаются, они повреждают сердце, лёгкие, суставы, мозг и приводят к тяжёлым нарушениям развития. На фоне ограниченных возможностей терапии новость о первом в мире ребёнке, прошедшем генно-клеточную трансплантацию для коррекции этого дефекта, стала настоящим прорывом.

Учёная за микроскопом в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёная за микроскопом в лаборатории

Что представляет собой заболевание и почему оно так опасно

Синдром Хантера вызывается мутацией в гене, кодирующем фермент iduronate-2-sulfatase — молекулу, необходимую для разрушения гликозаминогликанов (GAGs). Если фермент не вырабатывается, сахара накапливаются в тканях, постепенно нарушая работу жизненно важных органов. Это проявляется снижением слуха, затруднением дыхания, патологией сердца, жёсткостью суставов, задержкой моторного и когнитивного развития.

Средняя продолжительность жизни детей с этим диагнозом составляет 10-20 лет. Существующая заместительная терапия Elaprase требует еженедельных трёхчасовых вливаний и стоит около £375 000 в год, что близко к $1,9 млн. Лекарство способно частично облегчить течение болезни, но не останавливает её влияние на мозг.

Сравнение: традиционная терапия и новая генная технология

Критерий Стандартная терапия Elaprase Генная трансплантация
Принцип действия Введение фермента извне Исправление гена в собственных клетках
Длительность лечения Пожизненно Одна процедура с долгосрочным эффектом
Воздействие на мозг Практически отсутствует Потенциальная доставка фермента в ЦНС
Цена Ежегодные миллионы Высокая начальная стоимость, но долгий результат
Ограничения Слабое влияние на когнитивные функции Технология пока экспериментальная

Такой контраст показывает, почему генная терапия вызывает столь высокий интерес.

Как проходила подготовка и почему семья решилась на эксперимент

У Оливера, трёхлетнего мальчика из Калифорнии, диагноз подтвердили после того, как его старший брат Скайлер, пятилетний ребёнок, также получил аналогичное заключение. Семье пришлось разделиться: Скайлера не допустили к британскому исследованию из-за возраста, а младшего смогли принять в экспериментальную программу.

"Из-за возраста, Скайлер, он не был допущен для участия в исследовании, в Манчестере, и участвуют в изучении отличаются в Соединенных Штатах", — объясняет отец мальчиков Рикки.

Для родителей участие Оливера означало временный разрыв, но они решили пойти на это, понимая, что шанс на улучшение состояния младшего сына может быть уникальным.

Как проводилась инновационная трансплантация

Операцию выполнили специалисты Royal Manchester Children's Hospital совместно с Manchester Centre for Genomic Medicine. Процедура включала несколько этапов: из организма мальчика извлекли стволовые клетки, исправили дефектный ген с помощью модификации и затем повторно ввели клетки обратно. Их задачей стало производство нужного фермента на высоком уровне, включая доставку его в мозг — то, чего обычные лекарства достичь не могут.

"Много лет назад провели операции по пересадке костного мозга у детей с синдромом Хантера (Hunter) и подобных заболеваний. Тем не менее, эти процедуры, сложные, что могут обеспечить только количество ферментов, что кровь донора имеет, естественно", — рассказывает директор Программы трансплантации костного мозга Роб Уинн.

Генная трансплантация появилась как альтернатива — клетки пациента используются собственные, и эффективность фермента значительно возрастает.

Советы шаг за шагом: как работает генно-клеточная терапия

  1. Диагностируется мутация и определяется тяжесть заболевания.

  2. У пациента берут стволовые клетки для последующей модификации.

  3. В лабораторных условиях встраивают исправленную копию гена.

  4. Клетки размножают и подготавливают к пересадке.

  5. Пациент проходит курс подготовки, чтобы организм принял новые клетки.

  6. Исправленные клетки вводят обратно, контролируя приживаемость.

  7. Наблюдают изменения уровня фермента и клинические улучшения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на заместительную терапию при поражении мозга.
    Последствие: когнитивное снижение продолжает прогрессировать.
    Альтернатива: генная терапия, способная доставлять фермент в ЦНС.

  • Ошибка: позднее начало лечения.
    Последствие: накопленные повреждения необратимы.
    Альтернатива: ранняя диагностика и включение в исследования.

  • Ошибка: использование неподходящего донора для трансплантации.
    Последствие: высокий риск осложнений.
    Альтернатива: аутологичные клетки, генетически исправленные.

А что если метод подтвердит эффективность

Если технология покажет долгосрочные результаты, она может изменить подход к лечению множества редких заболеваний, связанных с ферментной недостаточностью. Это откроет возможность корректировать генетические дефекты у детей на ранних этапах, предотвращая тяжёлые последствия. Генная коррекция может стать основой терапии не только синдрома Хантера, но и родственных болезней накопления.

Плюсы и минусы нового метода

Плюсы Минусы
Доступ к мозгу через собственные клетки Метод пока экспериментальный
Устойчивое повышение уровня фермента Высокая стоимость
Отсутствие необходимости в доноре Технологические риски
Улучшение физических и когнитивных функций Требуются долгие наблюдения
Потенциал применения к другим болезням Недоступность для большинства пациентов

FAQ

Когда видны первые улучшения?
У Оливера изменения появились через несколько месяцев: улучшилось физическое состояние и когнитивные функции.

Отменяет ли генная терапия необходимость в препарате Elaprase?
Да, если модифицированные клетки производят достаточное количество фермента.

Почему детей набирают в исследование только на ранних стадиях?
Потому что разрушения тканей и мозга у поздних пациентов необратимы.

Мифы и правда

  • Миф: генная терапия полностью безопасна.
    Правда: метод многообещающий, но пока требует строгого контроля.

  • Миф: пересадка меняет ДНК ребёнка повсеместно.
    Правда: модификация проводится только в выделенных клетках.

  • Миф: такие болезни неизлечимы.
    Правда: новые технологии дают шанс на коррекцию причин, а не только симптомов.

Три интересных факта

  1. Синдром Хантера встречается почти исключительно у мальчиков.

  2. Первые попытки лечения проводились костномозговой трансплантацией ещё в XX веке.

  3. Доставка фермента в мозг — ключевая проблема, которую пытаются решить уже несколько десятилетий.

Исторический контекст

  1. В 1940-х синдром Хантера впервые подробно описали как редкое наследственное заболевание.

  2. В начале 2000-х появилось первое одобренное лекарство — Elaprase.

  3. Сегодня медицина перешла к попыткам исправлять сам генетический дефект, а не компенсировать его последствия.

Случай Оливера показывает, насколько мощным может стать подход, основанный на исправлении генетического дефекта, и даёт надежду, что такие методы однажды станут доступными детям по всему миру, изменив прогноз при тяжёлых наследственных заболеваниях.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
