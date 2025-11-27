Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптимальная форма бровей определяется строением лица —эксперт по бровям Петрова
Власти Латвии намерены провести демонтаж железной дороги в сторону России
Капсулы повышают эффективность посудомоечной машины — AspenClean
Netflix упал во время премьеры 5 сезона "Очень странных дел"
Переломные точки мозга выявлены в 9, 32, 66 и 83 года — исследователи
Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
Литопсы сформировали новые листья после линьки
Форсированный старт оживил двигатель при нулевом заряде АКБ
Вот как нужно хранить имбирь, чтобы он не терял аромат и жгучесть — диетологи

Деньги уходят впустую, когда человек не знает себя: почему отдых и обучение способны как обогатить, так и обанкротить

Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
2:48
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Многие считают, что инвестиции в себя ограничиваются редкими курсами или отпуском, однако на практике речь идёт о куда более глубоких и продуманных решениях. Об этом рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина в беседе с MoneyTimes.

Женщина пишет в блокноте
Фото: https://ru.freepik.com by benzoix is licensed under Free
Женщина пишет в блокноте

Как человек выбирает полезные инвестиции

По словам специалиста, вложения в собственное развитие не работают, если человек не понимает, какой отдых и какое обучение подходят именно ему. Она отмечает, что многие воспринимают эти элементы как второстепенные, хотя они напрямую связаны с качеством жизни и стабильностью бюджета.

Никитина подчёркивает, что обучение тоже требует анализа: важно отличать поверхностные программы от глубоких форматов, которые действительно повышают квалификацию.

"Люди не понимают, что отдых — это тоже некая часть финансового плана… Обучение тоже", — пояснила Никитина.

Она указывает, что включение этих пунктов в личный финансовый план позволяет избежать хаотичных трат и делает вложения осознанными.

Ресурсность как элемент финансовой стратегии

Эксперт отмечает, что забота о здоровье — ещё один вид инвестиций в себя. По её словам, физическое и психологическое состояние определяет продуктивность человека, а значит, влияет и на его возможности зарабатывать.

Она поясняет, что отдых, профилактика и спорт формируют ресурс, который человек впоследствии переносит в профессиональную деятельность и социальные взаимодействия.

"Ресурс, который мы берём для себя… мы этот ресурс забираем, чтобы быть продуктивными", — высказала мнение психолог.

Никитина подчёркивает, что ресурсность — не абстракция, а измеримый показатель, который отражается на эффективности личных и рабочих процессов.

Почему индивидуальный подход важнее универсальных рекомендаций

Специалист убеждена, что инвестиции в себя должны учитывать особенности конкретного человека. Универсальные схемы, популярные в интернете, не учитывают разницу в мотивации, восприятии нагрузки и типе отдыха. Она говорит, что предварительное "исследование себя" позволяет точнее понять, куда действительно стоит направлять средства, чтобы получить ощутимый эффект.

"Исследование себя… человек эффективнее эти инвестиции в самого себя будет вкладывать", — отметила Никитина.

По её словам, осознанный выбор между путешествием, лечением или обучением всегда даёт больший результат, чем импульсивные траты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Наука и техника
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Экспорт дизеля может возобновиться в ближайшее время — ЦЦИ
Испания включила Иос в список популярных направлений — Viajar
Контакт с кошкой снижает уровень гормона кортизола — исследователи
Плотные кремы и масла лучше удерживают влагу зимой — косметолог Давыдова
Российские водители портят вариаторы резкими стартами по данным автосервиса
Чума Юстиниана в 541 году уносила десятки тысяч жизней в неделю — Маккормик
Слабощелочная почва и дренаж улучшают цветение морозника —ботаник Петров
Быстрая обработка в маринаде и обжарка важны для отбивных — шеф-повара
Адвокат Жорин объяснил последствия условного срока Тарасовой
Инвестиции в себя зависят от личных потребностей человека — финансист Никитина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.