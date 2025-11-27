Деньги уходят впустую, когда человек не знает себя: почему отдых и обучение способны как обогатить, так и обанкротить

Многие считают, что инвестиции в себя ограничиваются редкими курсами или отпуском, однако на практике речь идёт о куда более глубоких и продуманных решениях. Об этом рассказала эксперт в области управления личными финансами, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина в беседе с MoneyTimes.
По словам специалиста, вложения в собственное развитие не работают, если человек не понимает, какой отдых и какое обучение подходят именно ему. Она отмечает, что многие воспринимают эти элементы как второстепенные, хотя они напрямую связаны с качеством жизни и стабильностью бюджета.
Никитина подчёркивает, что обучение тоже требует анализа: важно отличать поверхностные программы от глубоких форматов, которые действительно повышают квалификацию.
"Люди не понимают, что отдых — это тоже некая часть финансового плана… Обучение тоже", — пояснила Никитина.
Она указывает, что включение этих пунктов в личный финансовый план позволяет избежать хаотичных трат и делает вложения осознанными.
Эксперт отмечает, что забота о здоровье — ещё один вид инвестиций в себя. По её словам, физическое и психологическое состояние определяет продуктивность человека, а значит, влияет и на его возможности зарабатывать.
Она поясняет, что отдых, профилактика и спорт формируют ресурс, который человек впоследствии переносит в профессиональную деятельность и социальные взаимодействия.
"Ресурс, который мы берём для себя… мы этот ресурс забираем, чтобы быть продуктивными", — высказала мнение психолог.
Никитина подчёркивает, что ресурсность — не абстракция, а измеримый показатель, который отражается на эффективности личных и рабочих процессов.
Специалист убеждена, что инвестиции в себя должны учитывать особенности конкретного человека. Универсальные схемы, популярные в интернете, не учитывают разницу в мотивации, восприятии нагрузки и типе отдыха. Она говорит, что предварительное "исследование себя" позволяет точнее понять, куда действительно стоит направлять средства, чтобы получить ощутимый эффект.
"Исследование себя… человек эффективнее эти инвестиции в самого себя будет вкладывать", — отметила Никитина.
По её словам, осознанный выбор между путешествием, лечением или обучением всегда даёт больший результат, чем импульсивные траты.
