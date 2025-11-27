Любовь не возвращается назад: пары рушатся, когда пытаются оживить прошлое вместо того, чтобы строить новое

Перезапуск отношений становится возможен при готовности пары — психолог Леонова

Попытки возобновить отношения часто кажутся возвращением в прошлое, но на деле требуют готовности увидеть друг друга заново. Об этом сообщила семейный системный психолог Алена Леонова в беседе с NewsInfo.

Что меняется после расставания

Специалист отмечает, что расставание неизбежно меняет обоих партнёров, и только признание этих изменений открывает шанс на новый союз. Она подчёркивает, что воссоединение не является восстановлением прежнего формата, а предполагает создание иных отношений между людьми, которые стали другими.

Леонова поясняет, что любое попытка "вернуться назад" приводит к повторению старых сценариев и конфликтов.

"Когда оба взрослых человека отдают себе отчет в том, что они делают… это уже другой человек", — пояснила Леонова.

Психолог подчёркивает, что восприятие партнёра как новой личности — ключевое условие для дальнейшего диалога.

Почему прошлые модели не работают

По словам специалиста, отношения невозможно восстановить, если партнёры продолжают держаться за прежние претензии и ожидания. Она подчёркивает, что движение вперёд требует отказа от старого эмоционального багажа, иначе воссоединение превращается в повторение того, что уже привело к разрыву. Леонова добавляет, что начинать процесс стоит постепенно, заново выстраивая структуру общения и доверия.

"Нужно начинать с чистого листа… будто они заново начинают медленно и поступательно двигаться", — подсказала эксперт.

Она считает, что именно новый формат взаимодействия позволяет создать устойчивую связь.

Любовь как решающий фактор

Леонова говорит, что любовь остаётся важнейшей причиной, по которой люди решаются попробовать снова. Она отмечает, что понимание любви у партнёров может различаться: для одних она эмоциональна и порывиста, для других — спокойна и осознанна. Эти различия, по мнению специалиста, не мешают воссоединению, если оба видят в своём выборе ценность и смысл.

"Для одного любовь — это "люблю, не могу жить, не могу дышать"… у другого это осознанный выбор", — отметила психолог.

По её словам, если оба партнёра готовы строить связь заново, они воспринимают свои чувства как достаточное основание для попытки.