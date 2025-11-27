Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Нехватка воды вызывает усталость и снижает концентрацию — диетолог Соломатина
Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты
Хранение луковиц гиацинта при низкой влажности предотвращает плесень — Actualno
Пирамиду Солнца в Боснии признали природным холмом геологи из Тузлы

Дистанционный приём обещает удобство, но скрывает ловушку: один пропущенный взгляд может стоить здоровья

Онлайн-консультации врача подходят лишь при экстренных ситуациях — гематолог Бычкова
Здоровье

Неожиданная уверенность врачей старой школы в необходимости личного контакта с пациентом звучит особенно отчётливо на фоне растущей популярности телемедицины.

ноутбук
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ноутбук

Об этом рассказала гематолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Светлана Бычкова в беседе с EcoSever.

Ограничения дистанционного формата

Специалист подчёркивает, что онлайн-общение может помочь лишь в единичных ситуациях, где важно быстрое решение. Она отмечает, что врачу требуется видеть пациента, его реакцию и общее состояние, а также иметь перед собой подлинные результаты исследований.

Врач поясняет, что дистанционный контакт не позволяет опереться на интуицию и клинический опыт в той мере, в какой это возможно при очной встрече. Так формируется пространство неопределённости, где риск ошибки выше обычного.

"Больной должен приходить к доктору для того, чтобы не только поговорить с ним, но и с тем, чтобы доктор его осмотрел, посмотрел результаты исследований. Я врач старой формации, я без осмотра больного вообще не могу назначить никакое лечение, потому что онлайн-консультации это очень поверхностно", — пояснила Бычкова.

Эта позиция формировалась годами практики, и она остаётся для врача принципиальной. Даже самые подробные снимки и документы, переданные через цифровые сервисы, по её словам, не заменяют личного наблюдения.

Когда дистанция допустима

Несмотря на жёсткие ограничения, Бычкова допускает редкие исключения. Она подчёркивает, что удалённое решение оправдано, если специалист физически находится далеко, а пациент нуждается в срочной оценке ситуации. В таких случаях врач может выдать рекомендации, которые помогут выиграть время до очного визита.

По её словам, подобное возможно только как оперативная мера в условиях, когда промедление способно ухудшить состояние человека.

"Онлайн-консультации могут существовать только, если, например, доктор находится в Москве, а в это время какая-то срочная ситуация в Новосибирске или во Владивостоке. И нужно что-то быстро решить. Вот только в этом случае экстренные такие вещи", — добавила она.

В остальных ситуациях специалист уверена, что пациенту важно попасть в кабинет врача, где доступен полноценный осмотр.

Почему личный приём важнее

Эксперт подчёркивает: удалённая беседа не является лечением в полном смысле слова. Она не может заменить диагностику и наблюдение, а потому подходит лишь как временный инструмент. Врачи, по её словам, обязаны оценивать не только данные обследований, но и невербальные признаки, часто определяющие выбор терапевтической стратегии. И поэтому любая ситуация, не требующая немедленного вмешательства, должна решаться при личном визите.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.