Дистанционный приём обещает удобство, но скрывает ловушку: один пропущенный взгляд может стоить здоровья

Неожиданная уверенность врачей старой школы в необходимости личного контакта с пациентом звучит особенно отчётливо на фоне растущей популярности телемедицины.
Об этом рассказала гематолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Светлана Бычкова в беседе с EcoSever.
Специалист подчёркивает, что онлайн-общение может помочь лишь в единичных ситуациях, где важно быстрое решение. Она отмечает, что врачу требуется видеть пациента, его реакцию и общее состояние, а также иметь перед собой подлинные результаты исследований.
Врач поясняет, что дистанционный контакт не позволяет опереться на интуицию и клинический опыт в той мере, в какой это возможно при очной встрече. Так формируется пространство неопределённости, где риск ошибки выше обычного.
"Больной должен приходить к доктору для того, чтобы не только поговорить с ним, но и с тем, чтобы доктор его осмотрел, посмотрел результаты исследований. Я врач старой формации, я без осмотра больного вообще не могу назначить никакое лечение, потому что онлайн-консультации это очень поверхностно", — пояснила Бычкова.
Эта позиция формировалась годами практики, и она остаётся для врача принципиальной. Даже самые подробные снимки и документы, переданные через цифровые сервисы, по её словам, не заменяют личного наблюдения.
Несмотря на жёсткие ограничения, Бычкова допускает редкие исключения. Она подчёркивает, что удалённое решение оправдано, если специалист физически находится далеко, а пациент нуждается в срочной оценке ситуации. В таких случаях врач может выдать рекомендации, которые помогут выиграть время до очного визита.
По её словам, подобное возможно только как оперативная мера в условиях, когда промедление способно ухудшить состояние человека.
"Онлайн-консультации могут существовать только, если, например, доктор находится в Москве, а в это время какая-то срочная ситуация в Новосибирске или во Владивостоке. И нужно что-то быстро решить. Вот только в этом случае экстренные такие вещи", — добавила она.
В остальных ситуациях специалист уверена, что пациенту важно попасть в кабинет врача, где доступен полноценный осмотр.
Эксперт подчёркивает: удалённая беседа не является лечением в полном смысле слова. Она не может заменить диагностику и наблюдение, а потому подходит лишь как временный инструмент. Врачи, по её словам, обязаны оценивать не только данные обследований, но и невербальные признаки, часто определяющие выбор терапевтической стратегии. И поэтому любая ситуация, не требующая немедленного вмешательства, должна решаться при личном визите.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.