Дистанционный приём обещает удобство, но скрывает ловушку: один пропущенный взгляд может стоить здоровья

Онлайн-консультации врача подходят лишь при экстренных ситуациях — гематолог Бычкова

Неожиданная уверенность врачей старой школы в необходимости личного контакта с пациентом звучит особенно отчётливо на фоне растущей популярности телемедицины.

Об этом рассказала гематолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова Светлана Бычкова в беседе с EcoSever.

Ограничения дистанционного формата

Специалист подчёркивает, что онлайн-общение может помочь лишь в единичных ситуациях, где важно быстрое решение. Она отмечает, что врачу требуется видеть пациента, его реакцию и общее состояние, а также иметь перед собой подлинные результаты исследований.

Врач поясняет, что дистанционный контакт не позволяет опереться на интуицию и клинический опыт в той мере, в какой это возможно при очной встрече. Так формируется пространство неопределённости, где риск ошибки выше обычного.

"Больной должен приходить к доктору для того, чтобы не только поговорить с ним, но и с тем, чтобы доктор его осмотрел, посмотрел результаты исследований. Я врач старой формации, я без осмотра больного вообще не могу назначить никакое лечение, потому что онлайн-консультации это очень поверхностно", — пояснила Бычкова.

Эта позиция формировалась годами практики, и она остаётся для врача принципиальной. Даже самые подробные снимки и документы, переданные через цифровые сервисы, по её словам, не заменяют личного наблюдения.

Когда дистанция допустима

Несмотря на жёсткие ограничения, Бычкова допускает редкие исключения. Она подчёркивает, что удалённое решение оправдано, если специалист физически находится далеко, а пациент нуждается в срочной оценке ситуации. В таких случаях врач может выдать рекомендации, которые помогут выиграть время до очного визита.

По её словам, подобное возможно только как оперативная мера в условиях, когда промедление способно ухудшить состояние человека.

"Онлайн-консультации могут существовать только, если, например, доктор находится в Москве, а в это время какая-то срочная ситуация в Новосибирске или во Владивостоке. И нужно что-то быстро решить. Вот только в этом случае экстренные такие вещи", — добавила она.

В остальных ситуациях специалист уверена, что пациенту важно попасть в кабинет врача, где доступен полноценный осмотр.

Почему личный приём важнее

Эксперт подчёркивает: удалённая беседа не является лечением в полном смысле слова. Она не может заменить диагностику и наблюдение, а потому подходит лишь как временный инструмент. Врачи, по её словам, обязаны оценивать не только данные обследований, но и невербальные признаки, часто определяющие выбор терапевтической стратегии. И поэтому любая ситуация, не требующая немедленного вмешательства, должна решаться при личном визите.