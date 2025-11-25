Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фасолевый суп раскроет всю полноту вкуса с этим ингредиентом — кулинары
Полина Гагарина рассказала о важности ума в мужчинах
ПВХ сапбордов выдерживает мороз до минус 30 градусов — инструкторы
Океан перестроился до ПЭТМ, показал анализ нанопланктона — Хизер Джонс
Кошки царапают мебель ради маркировки и ухода за когтями — специалисты
Арнольд Шварценеггер устроил кинопоказ для ветеранов
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи

Поры под прицелом: как безопасно избавиться от черных точек без визита к косметологу

Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
1:29
Здоровье » Красота

Черные точки на лице появляются из-за закупорки сальных желез и недостаточного очищения кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

черные точки
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
черные точки

Дерматолог объяснила, что черные точки представляют собой закрытые комедоны — участки, где кожное сало смешивается с загрязнениями и окисляется на поверхности кожи. Сальные железы постоянно выделяют себум, и если очищение лица недостаточное, поры постепенно забиваются, образуя темные точки.

"Черные точки — это закрытые комедоны. Это ни что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет. Если они мелкие, достаточно хорошего умывания с энзимной пудрой, и они исчезнут. А вот при глубоких комедонах без чистки не обойтись", — отметила Егорова.

Она добавила, что при самостоятельном очищении важно соблюдать стерильность: умываться, дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином или стерильную ложечку, предварительно прокипяченную не менее 40 минут. Врач подчеркнула, что если комедонов много или есть воспаления, лучше обратиться к специалисту, чтобы избежать травм кожи.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Наука и техника
Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
В Переславле заработал зимний туристический маршрут сообщили туроператоры
Замачивание семян чиа повышает их биодоступность — нутрициологи
После 7 октября Израиль усилил блокаду палестинских городов — Дауд Матар
После обвинения в мошенничестве звезда "Дома-2" Чуев заявил, что не виновен
Запекание куриной грудки под фольгой сохраняет сочность — кулинары
Черные точки появляются при плохом очищении кожи — дерматолог Егорова
Air Canada делает ставку на Airbus — Airways
Грунт с обратной стороны Луны оказался похожим на земные грунты — New-Science
Кроссовер Jetta VS5 порадовал салоном в стиле автомобилей Volkswagen-специалисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.