Поры под прицелом: как безопасно избавиться от черных точек без визита к косметологу

Здоровье Красота

Черные точки на лице появляются из-за закупорки сальных желез и недостаточного очищения кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Дерматолог объяснила, что черные точки представляют собой закрытые комедоны — участки, где кожное сало смешивается с загрязнениями и окисляется на поверхности кожи. Сальные железы постоянно выделяют себум, и если очищение лица недостаточное, поры постепенно забиваются, образуя темные точки.

"Черные точки — это закрытые комедоны. Это ни что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет. Если они мелкие, достаточно хорошего умывания с энзимной пудрой, и они исчезнут. А вот при глубоких комедонах без чистки не обойтись", — отметила Егорова.

Она добавила, что при самостоятельном очищении важно соблюдать стерильность: умываться, дезинфицировать кожу и использовать перчатки. Для удаления черных точек можно применять ватный диск с хлоргексидином или стерильную ложечку, предварительно прокипяченную не менее 40 минут. Врач подчеркнула, что если комедонов много или есть воспаления, лучше обратиться к специалисту, чтобы избежать травм кожи.