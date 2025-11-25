Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проверяете замок дважды? Так начинается расстройство, которое управляет жизнью

Ритуализация действий является ранним признаком ОКР — психолог Абравитова
Здоровье

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) развивается на фоне врожденной предрасположенности и усиливается под воздействием стрессовых факторов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

По словам психолога, для возникновения ОКР необходима определенная генетическая и физиологическая база. Это расстройство не появляется у человека с "чистой" психикой — для его проявления нужна уже существующая склонность к невротическим реакциям, которая может активироваться при неблагоприятных жизненных обстоятельствах.

"Чтобы обсессивно-компульсивное расстройство развилось, у человека должна быть для этого генетическая и физиологическая платформа. Если этой основы нет, то и само расстройство не появится. Обычно к нему склонны люди с внутренней тревожностью или невротическим складом личности", — пояснила Абравитова.

Она отметила, что серьезное влияние на формирование расстройства оказывают семейные отношения. Дети, выросшие в условиях чрезмерного контроля и постоянного давления, нередко переносят эти установки во взрослую жизнь, превращая тревогу в потребность к навязчивому порядку и ритуалам.

"Если ребенка воспитывают в атмосфере гиперконтроля, где каждый его шаг под наблюдением, то он привыкает к состоянию внутреннего напряжения. Со временем такая установка превращается в потребность все контролировать и действовать по строгим схемам, чтобы снизить тревогу", — отметила эксперт.

По ее словам, ключевой симптом ОКР — ритуализированные действия. Это могут быть повторяющиеся движения или последовательности, которые человек выполняет, чтобы успокоиться: дважды проверяет замок, моет руки, перекладывает предметы или повторяет одно и то же действие до ощущения "правильности".

"Первое, что должно насторожить, — это ритуализация поведения. Если человек не может включить свет без паузы, несколько раз возвращается, чтобы проверить выключатель, или не может съесть еду, пока приборы не лежат строго определенным образом — это уже сигнал. Такие мелочи со временем становятся навязчивыми и начинают управлять жизнью", — подчеркнула Абравитова.

Она добавила, что справиться с расстройством самостоятельно невозможно — необходимо обращаться за помощью к специалисту, поскольку ОКР относится к разряду легких психиатрических состояний и требует профессионального лечения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
