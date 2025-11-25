Голос срывается, дыхание хрипит: сбой одного нерва запускает цепочку пугающих последствий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Здоровье

Блуждающий нерв управляет множеством жизненно важных функций организма и напрямую связан с работой дыхания, голоса и глотания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Одышка при ходьбе у мужчины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Одышка при ходьбе у мужчины

По словам специалиста, блуждающий нерв — один из самых протяженных черепных нервов, который управляет важнейшими автоматическими функциями организма — дыханием, сердцебиением, работой пищеварительной системы. Он обеспечивает согласованную работу внутренних органов и поддерживает общее равновесие организма.

"Блуждающий нерв — это один из черепных нервов, который отвечает за многие наши автономные реакции организма. Он контролирует работу множества функций нашего организма и играет ключевую роль в поддержании его жизнедеятельности", — отметил Соков.

По словам невролога, поражение блуждающего нерва может быть связано с тяжелыми заболеваниями, включая опухоли, рассеянный склероз, сифилис и боковой амиотрофический склероз. При полном поражении человек может погибнуть, поскольку этот нерв участвует в регуляции дыхания и других жизненно важных процессов.

"При одностороннем поражении могут наблюдаться свисание мягкого неба, изменение голоса, трудности при произношении звуков или дыхании. Первые тревожные симптомы — это осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании. Если человек не может сделать три глотка воды подряд без закашливания, стоит обратиться к врачу", — подчеркнул Соков.

Он добавил, что блуждающий нерв уникален и по строению: у жирафа, например, его длина может достигать 4–5 метров, поскольку он проходит от черепа через грудную клетку и возвращается обратно к гортани.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
