Сколько ни пьёшь — всё мало: организм запускает процесс, о котором большинство даже не подозревает

Постоянная жажда может указывать на повышение глюкозы в крови — эндокринолог

Здоровье

Когда человек начинает пить больше обычного и ощущение жажды не проходит ни утром, ни вечером, в организме уже может происходить серьёзный сбой. Такое состояние редко бывает случайным: чаще оно связано с нарушениями в гормональной системе, обмене веществ или заболеваниями, которые долгое время могут оставаться незамеченными. Именно поэтому постоянная тяга к воде — повод остановиться и прислушаться к тому, что пытается сказать тело.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет воду

Жажда становится тревожным сигналом

По словам эндокринолога, доктора медицинских наук Анны Гончаровой, сильная жажда нередко становится первым и самым заметным сигналом о проблемах с балансом гормонов или уровнями глюкозы. Специалист подчёркивает, что без обследования в таких ситуациях легко упустить время, тогда как своевременная диагностика позволяет избежать тяжёлых последствий.

"Постоянная жажда чаще всего встречается при не сахарном диабете, когда в результате нарушения выработки антидиуретического гормона резко повышается количество выделенной мочи. Возникает патологическое чувство пить, чтобы компенсировать потерю жидкости с мочой. Ещё одно заболевание, при котором возникает жажда, но в настоящее время в связи с ранним выявлением и хорошим лечением мы с ним сталкиваемся редко, сахарный диабет. Точно также повышение количества употребляемой жидкости направлено на снижение концентрации глюкозы в крови и выведение е с мочой", — отметила Гончарова.

Когда жажда связана с серьёзными заболеваниями

Эксперт также поясняет, что иногда за жаждой стоят серьёзные патологии, включая опухолевые процессы и последствия их лечения.

"Бывают серьезные ситуации, которые приводят к нарушению выработки антидиуретического гормона и появлению не сахарного диабета. Это опухоли головного мозга, состояние после лечения опухолей головного мозга, когда не сахарный диабет может быть временной, а иногда и постоянной причиной плохого самочувствия и необходимости постоянно пить", — пояснила она.

Не стоит лечить жажду самостоятельно

Эти симптомы редко проходят сами по себе, а попытки исправить ситуацию самостоятельно — например, приёмом мочегонных средств — только запутывают картину заболевания и ухудшают самочувствие.

Что стоит знать об основных причинах постоянной жажды

Существует несколько механизмов, которые заставляют организм требовать больше жидкости, чем обычно. Иногда они связаны с образом жизни, но чаще — с внутренними нарушениями.

К ключевым факторам относятся:

недостаток антидиуретического гормона;

повышение уровня глюкозы в крови;

нарушения работы почек;

обезвоживание из-за приёма препаратов;

перегрев, длительные тренировки;

гормональные расстройства в щитовидной железе.

Каждый из этих факторов влияет на обмен жидкости по-своему. Но если жажда ярко выражена и сопровождается частым мочеиспусканием, слабостью, головной болью или ночными пробуждениями, необходим осмотр у врача.

Сравнение: когда жажда — норма, а когда — сигнал тревоги

Ситуация Признаки нормы Признаки проблемы Спорт, жара Лёгкая сухость, быстро проходит после питья Жажда не уходит даже после достаточного объёма воды Сладкая пища Небольшое повышение потребности в жидкости Постоянная жажда + усталость, головная боль Болезнь, температура Жажда в период высокой температуры Чрезмерная тяга к воде после нормализации состояния Приём лекарств Умеренное увеличение потребления воды Сильное мочеиспускание + жажда

Такая таблица помогает понять, когда можно успокоиться, а когда пора обращаться за анализами.

Как действовать: советы

Чтобы разобраться, действительно ли жажда связана с заболеванием, можно следовать простому алгоритму.

Оцените нагрузку и питание

Физическая работа, спорт, солёная еда, кофе, энергетики — всё это влияет на баланс воды. Иногда достаточно пересмотреть рацион и употребление соли. Проверьте уровень глюкозы

Домашние глюкометры — доступный инструмент, который может дать первые подсказки о состоянии углеводного обмена. Сделайте анализы на гормоны

В том числе на антидиуретический гормон и показатели щитовидной железы. Это можно сделать в любой современной лаборатории. Обратите внимание на медикаменты

Диуретики, мочегонные сборы, некоторые БАДы, витаминные комплексы и средства для похудения могут вызывать обезвоживание. Витамины группы B и магний тоже влияют на водный баланс. Используйте системы контроля водного баланса

Фитнес-браслеты, смарт-часы, мобильные приложения помогают отслеживать потребление воды и динамику состояния. Обратитесь к врачу

Если жажда не проходит более двух дней, сопровождается сильной сухостью во рту или учащённым мочеиспусканием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использовать мочегонные "для снятия отёков" — обезвоживание, нарушение электролитов, ложная клиническая картина — консультация врача, при необходимости, подбор мягких диуретиков под контролем. Ограничивать воду "чтобы меньше бегать в туалет" — ухудшение самочувствия, головная боль, сгущение крови — анализы и подбор терапии, нормализация водного режима. Самостоятельно назначать себе БАДы — последствие: нагрузка на печень и почки — витамины и добавки под контролем терапевта или эндокринолога.

А что если жажда не связана с болезнью?

Бывает, что постоянная тяга к воде объясняется:

сухим воздухом дома — поможет увлажнитель;

пересоленными блюдами — стоит пересмотреть рацион;

интенсивными тренировками — пригодятся электролитные напитки;

стрессом — иногда жажда возникает на фоне тревожности.

В таких случаях состояние стабилизируется после изменения режима дня.

Мифы и правда

Миф: если сильно хочется пить — достаточно просто больше пить.

Правда: жажда — это симптом. Иногда она связана с серьёзной патологией.

Миф: сладкая вода быстрее утоляет жажду.

Правда: сахар усиливает ощущение сухости.

Миф: диуретики помогают "очистить" организм.

Правда: их приём без показаний может привести к обезвоживанию.

Если жажда становится постоянной спутницей, важно не игнорировать её, а обратиться за профессиональной помощью.