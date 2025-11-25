Внешне полезный, внутри коварный: кому бурый рис подходит, а кому лучше держаться подальше

Бурый рис ухудшает усвоение минералов из-за фитата — Брянцева

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей, которые стараются питаться здоровее, бурый рис часто оказывается в списке первых замен — вместо белого. Он кажется более полезным, "правильным" и богатым клетчаткой. Но, как отмечают специалисты, этот продукт подходит далеко не всем. Даже такие привычные злаки могут работать на организм только при определённых условиях, а при некоторых болезнях — наоборот, усугублять состояние. Чтобы понять, кому бурый рис в помощь, а кому лучше держаться от него подальше, стоит внимательно разобраться, как он действует на желудочно-кишечный тракт.

Фото: freepik is licensed under public domain бурый рис

Почему бурый рис вызывает столько вопросов

Рис без глютена, богат витаминами группы В и клетчаткой, а в буром варианте сохраняет внешнюю оболочку, благодаря чему его относят к "цельным" продуктам. Но именно эта оболочка и меняет картину. В ней содержится фитиновая кислота — природный антинутриент, который связывает минералы и мешает их усвоению.

"Бурый рис — безглютеновая зерновая культура, как и гречка, пшено, киноа. От белого он отличается степенью обработки. Злаковые содержат фитиновую кислоту. Это антинутриент, который частично блокирует всасывание магния, кальция, железа и цинка, а еще может стать причиной аллергий и чувствительности к той или иной пищи. Поэтому количество злаковых, которое можно употреблять без вреда для здоровья, а также их выбор, зависят от многих факторов", — отметила Елена Брянцева.

Фитиновая кислота не опасна сама по себе, но при проблемах с кишечником, воспалении слизистой, нарушении микробиоты и слабой ферментации она усиливает симптомы и ухудшает всасывание питательных веществ — что может быть критично при хронических состояниях.

Когда бурый рис полезен

Несмотря на подводные камни, бурый рис имеет преимущества:

помогает выровнять скачки сахара и поддерживать более стабильный уровень глюкозы;

обеспечивает длительное насыщение;

даёт больше клетчатки, чем белый рис;

подходит людям, избегающим глютена.

"При проблемах с уровнем сахара в крови лучше отдать предпочтение бурому рису, а не овсянке", — подчеркнула Елена Брянцева.

Но всё это актуально лишь при здоровом кишечнике.

Когда бурый рис противопоказан

Здесь начинаются нюансы. Существуют состояния, при которых бурый рис — не лучший выбор.

Основные противопоказания:

• СРК (синдром раздражённого кишечника) — грубая клетчатка может провоцировать боль, вздутие и спазмы;

• СИБР (синдром избыточного бактериального роста) — ферментируемые волокна риса усиливают симптомы;

• Болезнь Крона — раздражение слизистой и воспаление усиливаются;

• НЯК (неспецифический язвенный колит) — грубые злаки могут вызвать обострение.

"При заболеваниях Крона или НЯК придется отказаться от злаковых совсем!" — предупредила эксперт Елена Брянцева.

Это касается не только бурого риса, но и других ярко выраженных цельнозерновых продуктов.

Сравнение: бурый рис vs белый рис

Параметр Бурый рис Белый рис Наличие фитиновой кислоты высокое минимальное Клетчатка много мало Подходит при СРК нет условно да Гликемический индекс ниже выше Риск раздражения ЖКТ повышенный низкий Минеральный состав богаче беднее

Пошаговая подготовка к включению бурого риса в рацион

Оцените состояние ЖКТ: есть ли вздутие, боль, нестабильный стул. Начните с маленьких порций — буквально 2-3 столовые ложки. Замачивайте рис на 8-12 часов, чтобы снизить количество фитиновой кислоты. Промывайте рис несколько раз — это уменьшает антинутриенты. Сочетайте с овощами, не вызывающими брожение. Ведите пищевой дневник, чтобы отслеживать реакции организма. Если есть хронические заболевания кишечника — согласуйте с гастроэнтерологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: резко заменить белый рис бурым.

Последствие: вздутие, боль, диарея.

Альтернатива: постепенное введение с замачиванием.

• Ошибка: употреблять цельнозерновые при НЯК и болезни Крона.

Последствие: риск обострения.

Альтернатива: мягкие каши и рисовые хлопья.

• Ошибка: считать злаки универсально полезными.

Последствие: снижение усвоения минералов.

Альтернатива: индивидуальный подбор круп.

А что если…

…бурый рис всё-таки хочется попробовать при СРК?

Лучше выбрать полностью разваренный белый рис или перейти на просо, гречку в мягком виде.

…уровень сахара нестабилен, но кишечник слабый?

Можно использовать белый басмати — он снижает скачки глюкозы и бережнее относится к ЖКТ.

…злаки вызывают аллергию?

Стоит подумать о псевдозлаках — киноа или амаранте (при условии переносимости).

Плюсы и минусы бурого риса

Плюсы Минусы стабилизирует сахар раздражает слизистую богат клетчаткой содержит фитиновую кислоту долго насыщает может ухудшить СРК/СИБР без глютена противопоказан при НЯК и Кроне полезен при здоровом кишечнике требует долгого замачивания

FAQ

Можно ли давать бурый рис детям?

С осторожностью — не раньше 2-3 лет, при хорошем состоянии ЖКТ.

Бурый рис помогает похудеть?

Да, за счёт низкого ГИ, но только если нет проблем с кишечником.

Чем его лучше заменить при СИБР?

Белым рисом, гречкой, картофелем, кускусом.

Сколько бурого риса можно есть в день?

При здоровом ЖКТ — 100-150 г в готовом виде. При любых нарушениях — лучше избегать.

Мифы и правда

Миф: бурый рис всегда полезнее белого.

Правда: при болезнях кишечника белый вариант безопаснее.

Миф: фитиновая кислота — яд.

Правда: нет, но при воспалении кишечника она усиливает симптомы.

Миф: бурый рис — идеальный продукт для диабетиков.

Правда: он помогает стабилизировать сахар, но только при нормальной ферментации в кишечнике.

До начала XX века бурый рис считался кормом для бедных: его не очищали, потому что это было дорого. Белый рис, наоборот, считался продуктом высокого статуса. Лишь с приходом научного питания началось изучение цельнозерновых культур, а фитиновую кислоту впервые описали как антинутриент в 1940-х годах. Сегодня бурый рис вошёл в моду как "здоровая альтернатива", но только современные исследования ЖКТ показали: польза не универсальна, а зависит от состояния кишечника и особенностей обмена веществ.

Бурый рис остаётся ценным продуктом — но только в тех случаях, когда организм готов его усваивать. Людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом важно выбирать крупы не по моде, а по состоянию здоровья. Правильный подход помогает сохранить баланс, избежать неприятных симптомов и сделать питание действительно полезным.