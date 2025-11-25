Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Умерла лишь по документам: женщина проснулась за мгновение до кремации — что скрывал её организм

Гипогликемия привела к ошибочному объявлению смерти — тайские медики
Здоровье

Необычные истории о медицинских ошибках нередко всплывают на фоне рутинных процедур, но этот случай выбил из привычной колеи даже самых опытных буддийских служителей. Женщина, которую родные уже считали умершей, подала признаки жизни прямо перед кремацией.

Неожиданное пробуждение

В храме, куда семья привезла тело 65-летней женщины для проведения последнего обряда, всё шло по заведённому порядку. Родственники подготовили церемонию, служащие следовали ритуалу, и никто не сомневался в диагнозе, поставленном ранее. Но когда сотрудники храма открыли крышку гроба для финальной проверки, они заметили дыхание и слабое движение. Это мгновенно изменило ход событий и превратило обычный ритуал в внештатную ситуацию.

Настоятель, увидев происходящее, потребовал срочно доставить женщину в больницу и заявил, что готов покрыть расходы. Медики быстро стабилизировали её состояние, а дальнейшее обследование показало отсутствие признаков остановки сердца или нарушений дыхания, которые обычно фиксируют перед оформлением свидетельства о смерти.

Медицинская причина

Выяснилось, что женщина впала в состояние, внешне напоминавшее смерть, из-за тяжёлой гипогликемии. Резкое падение уровня глюкозы способно выключить сознание, а внешние признаки — отсутствие реакции, слабый пульс, минимальное дыхание — иногда вводят в заблуждение даже опытных специалистов. Пациентку госпитализировали и оставили под постоянным наблюдением врачей, об этом сообщает "Царьград".

Таиландские медики подчёркивают, что выраженная гипогликемия нередко маскируется под критические состояния. Без своевременных анализов такие эпизоды могут быть ошибочно истолкованы как биологическая смерть, особенно если речь идёт о пожилых пациентах или о людях с хроническими нарушениями обмена веществ. В этой истории именно низкий уровень сахара привёл к драматической цепочке событий.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
