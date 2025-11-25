Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полив роз раствором аспирина помогает им пережить морозы
Угольный серый и винно-красный ухудшают интерьер — эксперт Эрнандес
Молотый миндаль заменяет муку в лимонном печенье — leckerschmecker.me
Найдены деньги на льготные лекарства на Камчатке — Мельников
Tenet впервые вошёл в топ-3 недельного рейтинга брендов — по данным Rambler
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Пластиковые сетки для птичьего корма опасны зимой — предупреждают орнитологи
Зимой парфюм лучше всего наносить на одежду и волосы — VOICE
Оценку эпизодов матча "Спартак" — ЦСКА дал экс-арбитр Федотов

Первый зуб запускает в доме целый шторм перемен: признаки, которые родители часто упускают

Отёк и слюнотечение сопровождают прорезывание у 70% малышей — педиатры
7:57
Здоровье

Прорезывание молочных зубов — один из тех этапов детского развития, которые редко проходят незамеченными. Даже самые спокойные малыши в этот период меняются: становятся капризнее, хуже спят, требуют больше внимания. Родители же пытаются понять, нормально ли развивается ребёнок, почему одни зубы появляются рано, а другие задерживаются, и как облегчить неприятные ощущения. Чтобы пережить этот период с минимальным стрессом, важно заранее разбираться в сроках, симптомах и безопасных способах помощи.

малыш
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
малыш

Как вообще формируется порядок появления зубов

Организм "знает", когда должны появиться первые зубы, но в реальности схема работает не всегда идеально. В учебниках указано, что сначала появляются нижние центральные резцы, затем верхние, позже — первые моляры, клыки и в самом конце вторые моляры. На практике у многих детей всё происходит иначе. Иногда боковые резцы прорываются раньше центральных, а у некоторых малышей вначале вылезают верхние зубы — это тоже вариант нормы.

Ориентироваться можно на примерный график.

Таблица "Когда появляются молочные зубы"

Тип зубов Примерный возраст
Центральные резцы 6-8 месяцев
Боковые резцы 7-9 месяцев
Первые моляры 12-16 месяцев
Клыки 16-20 месяцев
Вторые моляры 20-30 месяцев

Сроки — лишь ориентир. У кого-то первый зуб появляется в два месяца, а у кого-то ближе к году. Но если зубы вылезли слишком рано, родителям стоит усилить профилактику кариеса: ранние зубы менее минерализованы и быстрее разрушаются. А если у ребёнка в 1,5 года всё ещё нет ни одного зуба, это повод обратиться к педиатру и проверить обмен веществ.

Что влияет на сроки прорезывания

Темп появления зубов зависит от множества факторов — часть из них мы не можем контролировать.

Вот ключевые причины, которые влияют на сроки:

  • наследственность — если родители поздно "зубились", ребёнок может повторить их сценарий;
  • питание — организму нужен кальций и разнообразный рацион;
  • рост и вес — крупные дети чаще начинают раньше;
  • особенности семьи — у первых детей зубы обычно появляются чуть быстрее;
  • возраст родителей — у детей более взрослых родителей зубы нередко прорезываются чуть раньше.

Как понять, что зубы уже "на подходе"

У 70% детей прорезывание зубов сопровождается характерными симптомами. Поведение изменяется, малыш становится раздражительным и постоянно пытается что-то жевать. Всё это естественно: в этот момент десна набухает, и ребёнку становится больно.

Типичные признаки:

  • покраснение и отёчность десны;
  • обильное слюнотечение;
  • колебания температуры (обычно до 38 °C);
  • нарушение сна и отказ от еды;
  • кашель и насморк из-за слюны в дыхательных путях;
  • эпизоды срыгивания или более жидкого стула;
  • желание грызть предметы;
  • повышенная плаксивость или, наоборот, вялость.

Обычно неприятные симптомы длятся 3-4 дня до появления зуба и 3-4 дня после.

Как отличить прорезывание зубов от инфекции

Самый частый страх родителей — спутать нормальный процесс с заболеванием. Признаков, которые гарантированно отличают прорезывание от инфекции, не существует. Важно внимательно наблюдать за малышом и не игнорировать тревожные сигналы.

Если появились симптомы ниже, обязательно нужно обратиться к врачу:

  • высокая температура выше 38,5 °C;
  • лихорадка держится более двух суток;
  • рвота или диарея продолжаются несколько дней подряд;
  • появилась сыпь;
  • ребёнок резко теряет вес.

Врачи отмечают, что прорезывание и инфекция нередко идут параллельно, поскольку ребёнок тянет в рот всё подряд и легко заносит микробы через раздражённую десну.

Пошаговая подготовка к периоду прорезывания

  1. Заготовьте мягкие салфетки для удаления слюны и предотвращения раздражений.

  2. Подберите несколько прорезывателей — лучше из разных материалов.

  3. Храните часть из них в холодильнике, чтобы использовать холод как обезболивающий фактор.

  4. Держите под рукой силиконовую щётку или напальчник для массажа десны.

  5. Обсудите с врачом местные гели, подходящие по возрасту.

  6. Не вводите новый прикорм в дни активного прорезывания — организм и так в стрессе.

  7. Продумайте спокойный режим дня: прогулки, контакт кожа-к-коже, ритуалы сна.

Плюсы и минусы методов облегчения боли

Метод Плюсы Минусы
Холодные прорезыватели снимают отёк и боль эффект кратковременный
Массаж десны быстро успокаивает требует участия взрослого
Прохладная еда снижает дискомфорт подходит не всем по возрасту
Гели с полидоканолом безопасны и эффективны не все гели подходят малышам
Грудное вскармливание даёт ощущение безопасности ребёнок может просить грудь чаще

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать ребёнку твёрдые предметы.
Последствие: риск травмы десны.
Альтернатива: прорезыватели из силикона или резины.

Ошибка: мазать десны средствами с лидокаином.
Последствие: опасные побочные эффекты.
Альтернатива: гели с полидоканолом и растительными экстрактами.

Ошибка: отлучать ребёнка от груди в период прорезывания.
Последствие: стресс и ухудшение сна.
Альтернатива: сохранить привычный ритм кормлений.

FAQ

Нужно ли давать обезболивающие внутрь?
Только по назначению врача. Обычно хватает холодных предметов и массажа.

Сколько длится весь процесс появления зубов?
От 6 месяцев до 2,5-3 лет, но в активной фазе симптомы возникают волнами.

Почему ребёнок грызёт всё подряд?
Так он снижает давление в десне и пытается облегчить зуд и боль.

Можно ли использовать ромашку?
Растительные экстракты часто добавляют в гели — они снимают воспаление.

Мифы и правда

Миф: высокая температура при прорезывании — нормально.
Правда: температура выше 38,5 °C — повод обратиться к врачу.

Миф: зубы должны появляться строго по графику.
Правда: индивидуальные отклонения — обычное явление.

Миф: ранние зубы — признак здоровья.
Правда: они могут быть слабее минерализованы и быстрее портиться.

Ещё в XIX веке прорезывание зубов считалось почти мистическим этапом — ему приписывали большинство болезней младенцев, чего в реальности не было. Современная стоматология и педиатрия рассматривают зубы как часть нормального развития и знают, что симптомы обусловлены физиологическими процессами: повышением давления в десне, микровоспалением и изменением поведения. Благодаря исследованиям стало понятно, какие методы действительно помогают, а какие лучше исключить.

Прорезывание зубов — естественный этап, который требует от родителей больше тепла, терпения и внимания. Если понимать, что происходит с ребёнком, и заранее подготовиться, этот период можно пройти спокойно и без лишних тревог.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Новости спорта
Тренировки по 5-10 минут в день снижают риски заболеваний — Мия Армстронг
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Последние материалы
Молотый миндаль заменяет муку в лимонном печенье — leckerschmecker.me
Найдены деньги на льготные лекарства на Камчатке — Мельников
Tenet впервые вошёл в топ-3 недельного рейтинга брендов — по данным Rambler
Отёк и слюнотечение сопровождают прорезывание у 70% малышей — педиатры
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Пластиковые сетки для птичьего корма опасны зимой — предупреждают орнитологи
Зимой парфюм лучше всего наносить на одежду и волосы — VOICE
Оценку эпизодов матча "Спартак" — ЦСКА дал экс-арбитр Федотов
"Марсель" заявил, что доволен выступление танцоров Булановой на своём шоу
Зуд кожи головы — частая жалоба на приёме у специалистов — дерматолог Каминская
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.