Сердце рвётся в галоп без причины: тело подаёт тревожный сигнал, который лучше услышать вовремя

Тахикардия может быть связана с анемией и болезнями щитовидной железы — кардиолог

Здоровье

Иногда сердце начинает биться чаще без видимого повода — будто в теле резко включили тревожную кнопку. Такие ощущения знакомы многим: лёгкая дрожь, ускоренное дыхание, ощущение толчков в груди. Чаще всего это безобидно, но бывают моменты, когда учащённый пульс говорит о нарушениях в работе организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сердце и кардиограмма

Не каждый эпизод ускоренного сердцебиения — повод для паники, но игнорировать регулярные приступы тоже не стоит.

"Сердце реагирует на различные внешние изменения окружающей среды, внутренней среды организма. У него только две возможности. Это либо учащать сердцебиение, либо укорачивать. Изменения любые, связанные с организмом, приводят к учащению сердцебиения. Даже в норме есть пациенты, у которых изначально высокий пульс. Это не значит, что они болеют", — отметил кардиолог Андрей Кондрахин.

Сердце стучит как у кролика — есть на то причины

Сердечный ритм меняется в течение суток. Если человек ускорился на улице, понервничал, поспешил к автобусу или выпил кофе — пульс закономерно растёт. Но когда приступы повторяются без условий, которые могли бы их спровоцировать, организм может подавать сигнал о скрытых проблемах.

По словам специалиста, учащённое сердцебиение иногда связано с анемией, изменениями в гормональной системе, нарушениями работы щитовидной железы, печени или почек. Реакция бывает даже на обычную пищу и напитки: крепкий чай, энергетики, сладкие газированные напитки.

"Если человек никогда ни на что не жаловался и стал отмечать высокий пульс. Для этого надо проверить все системы организма, начиная от кровообращения, систему эндокринных желез, печени, почек. Даже после обычного приема пищи сердцебиение бывает, не говоря про кофе, чай и каких-то нибудь напитков", — отметил Кондрахин.

Без врача не обойтись

Разовый эпизод не требует особых действий, но регулярные и тем более внезапные броски пульса — повод для обследования. Такие изменения могут быть связаны с нарушениями обмена веществ, дефицитом витаминов, гормональными сбоями или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Если это разово, появилось и потом ушло, и больше не беспокоит, на это внимание обращать не надо. Но если это стало появляться многократно и без видимых причин, это повод обратиться к кардиологу и выяснить, почему это происходит", — добавил специалист.

Сравнение: физиологическая и патологическая тахикардия

Критерий Физиологическая Патологическая Причины Кофе, нагрузка, эмоции, жара Нарушения щитовидки, анемия, болезни сердца Длительность Проходит после отдыха Может длиться дольше обычного Повторяемость Редкие эпизоды Регулярные приступы Сопутствующие симптомы Лёгкая усталость Тошнота, головокружение, слабость Необходимость обследования Не требуется Обязательно

Советы: что можно сделать самостоятельно

Оценить ситуацию. Если пульс "подскочил" после эмоционального разговора, кофе или тренировки, скорее всего беспокоиться не о чем. Измерить частоту пульса. Подойдёт фитнес-браслет, электронный тонометр или кардиосенсор. Сделать глубокое дыхание. Медленный вдох через нос и длинный выдох помогают снизить активность симпатической нервной системы. Выпить воды. Обезвоживание тоже вызывает тахикардию. Оценить рацион. Уменьшить количество сладких газировок, крепкого чая, энергетиков. Проверить уровень железа и витаминов. Анализ крови подскажет, есть ли дефициты. Пользоваться домашними диагностическими устройствами. Современные тонометры, смарт-часы, кардиомониторы помогают отслеживать нестабильный ритм. Записать эпизоды. Заполняйте мини-дневник приступов: дата, время, что произошло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запивать тахикардию энергетиками или крепким кофе.

Последствие: усиление сердечного ритма и повышение давления.

Альтернатива: пить воду, травяной чай, напитки без кофеина.

Ошибка: игнорировать частые приступы.

Последствие: пропустить начало эндокринного или сердечного заболевания.

Альтернатива: обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ, УЗИ сердца, анализы крови.

Ошибка: заниматься интенсивным спортом при плохом самочувствии.

Последствие: риск аритмии и перегрузки сердечной мышцы.

Альтернатива: заменить силовую нагрузку на ходьбу, пилатес, мягкую растяжку.

Если приступ случился ночью

Ночные эпизоды особенно тревожат. Человек просыпается от сильных ударов сердца, потеет, чувствует встревоженность. Это может быть реакция на стресс, нарушение дыхания во сне или поздний плотный ужин.

Полезно проветрить комнату, сделать пару спокойных вдохов, выпить немного воды. Если приступы повторяются — важно проверить щитовидную железу и сердечный ритм через холтер-мониторинг, сообщает NewsInfo.Ru.

Мифы и правда

Миф: тахикардия — признак серьёзной болезни сердца.

Правда: иногда это лишь реакция организма на стресс, кофеин или усталость.

Миф: если пульс высокий, нужно срочно пить успокоительные.

Правда: препараты назначает только врач, а в большинстве случаев достаточно изменить образ жизни.

Миф: тахикардия бывает только у взрослых.

Правда: подростки также сталкиваются с ней из-за гормональной перестройки.

Учащённый пульс не всегда опасен, но регулярные приступы без очевидных причин требуют внимания. Сердце может реагировать на стресс, напитки, нагрузку или особенности обмена веществ, но если эпизоды повторяются, важно исключить заболевания щитовидной железы, анемию, нарушения работы сердца, печени или почек. Самонаблюдение, разумная коррекция образа жизни и своевременная диагностика помогают вовремя заметить проблему и сохранить стабильный ритм организма.