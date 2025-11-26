Питание по формуле 5:2 взлетело в тренды: простая неделя превращается в рабочий инструмент похудения

План 5:2 может привести к снижению веса — Тара Коллингвуд

5:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире снижения веса новые методы появляются с завидной регулярностью: то в тренде низкоуглеводные схемы, то интерес переключается на суперфуды и добавки, то снова на первый план выходит интервальное голодание. На фоне этого разнообразия популярность набирает режим 5:2 — способ питания, при котором строгие рамки действуют всего два дня в неделю. Но хотя идея кажется простой и даже привлекательной, важно понимать детали и ограничения такого подхода.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, измеряющая живот

Что представляет собой методика 5:2

Система 5:2 относится к мягким вариантам интервального голодания. Пять дней человек питается как обычно, а два других — сильно снижает калорийность. Женщинам рекомендуется около 500 ккал, мужчинам — около 600 ккал. Такой режим создаёт еженедельный дефицит энергии и рассчитан на тех, кто не хочет считать калории ежедневно.

"Исследования показывают, что план 5:2 может привести к снижению веса и улучшению контроля сахара в крови", — сказала спортивный диетолог Тара Коллингвуд.

Именно за счёт накопленного дефицита, по мнению диетологов, метод способен давать постепенный эффект.

Как работает система и почему многие её пробуют

Главная идея 5:2 — создавать дефицит калорий за счёт общей недельной суммы, а не сокращать питание каждый день. Для многих такой режим кажется мягче: два низкокалорийных дня уменьшают общий объём потребляемой энергии, а оставшиеся пять позволяют питаться привычнее и ощущать больше свободы.

"Эти дни создают еженедельный дефицит калорий", — добавила спортивный диетолог Тара Коллингвуд.

Однако восприятие голодных дней индивидуально. Кому-то такой режим кажется естественным, а у других вызывает усталость, скачки аппетита и попытки компенсировать недоедание в обычные дни.

Ограничения и возможные риски

"Я не рекомендую такой низкий уровень калорий, даже если это всего 2 дня в неделю", — отметила спортивный диетолог Тара Коллингвуд.

Эксперт подчеркивает, что режим не подойдёт людям с диабетом, беременным, тем, кто активно тренируется, а также всем, у кого есть склонность к перееданию. Сильные скачки потребления пищи могут усугубить пищевое поведение.

Сравнение с другими популярными подходами

Критерий 5:2 Ежедневный дефицит Низкоуглеводные диеты Нужны ли ежедневные ограничения Нет Да Не всегда Простота соблюдения Средняя Высокая Средняя Подходит ли для спорта Ограниченно Да Зависит от схемы Уровень стресса Может быть высоким Умеренный Разный

Советы шаг за шагом: как настроить питание безопасно

Начните с умеренного дефицита, не снижая калорийность резко. Используйте кухонные весы, фитнес-приложения и браслеты для отслеживания динамики. Добавляйте в рацион белковые продукты: рыбу, яйца, творог, йогурты. Повышайте долю овощей и цельнозерновых, чтобы не испытывать сильный голод. Поддерживайте питьевой режим, минимум 1,5 л в сутки. Для поддержания тонуса вводите силовые тренировки, используя гантели или эспандеры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "Отрываться" в обычные дни и есть всё подряд.

Последствие: Перекрытие дефицита и отсутствие прогресса.

Альтернатива: Переключиться на домашнюю еду, использовать оливковое масло, готовить на аэрогриле.

Ошибка: Исключить углеводы полностью.

Последствие: Упадок сил и раздражительность.

Альтернатива: Добавлять сложные углеводы — киноа, булгур, батат.

Ошибка: Редкие и объёмные приёмы пищи.

Последствие: Переедание вечером.

Альтернатива: Делить питание на 3 основных приёма и 1 лёгкий перекус.

А что если вы работаете в режиме высокой умственной нагрузки?

Если вы работаете в режиме высокой умственной нагрузки, два низкокалорийных дня могут снижать концентрацию. В таком случае лучше выбрать стабильный режим. Если вы уже пробовали жёсткие диеты и они приводили к срывам, 5:2 тоже может оказаться неподходящим. А тех, кто хочет более быстрых результатов, методика может разочаровать — всё равно потребуется время и физическая активность.

Мифы и правда

Миф: Интервальное голодание ускоряет метаболизм.

Правда: На обмен веществ оно влияет минимально; решающим остаётся общий дефицит калорий.

Миф: Пять обычных дней — это время полного расслабления.

Правда: Переедание полностью отменяет эффект методики.

Миф: Голодание очищает организм.

Правда: "Детокс" — задача печени и почек, а не диет.

Исторический контекст

В начале 2010-х интервальное голодание стало заметным трендом: на него обратили внимание после публикаций о возможной пользе для обмена веществ. В 2013 году популярность усилилась — благодаря книге Майкла Мосли, где подробно описывался метод 5:2. Сейчас интерес к этому подходу возвращается на волне стремления к более простым и гибким стратегиям питания.