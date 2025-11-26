Питание по формуле 5:2 взлетело в тренды: простая неделя превращается в рабочий инструмент похудения

В мире снижения веса новые методы появляются с завидной регулярностью: то в тренде низкоуглеводные схемы, то интерес переключается на суперфуды и добавки, то снова на первый план выходит интервальное голодание. На фоне этого разнообразия популярность набирает режим 5:2 — способ питания, при котором строгие рамки действуют всего два дня в неделю. Но хотя идея кажется простой и даже привлекательной, важно понимать детали и ограничения такого подхода.
Система 5:2 относится к мягким вариантам интервального голодания. Пять дней человек питается как обычно, а два других — сильно снижает калорийность. Женщинам рекомендуется около 500 ккал, мужчинам — около 600 ккал. Такой режим создаёт еженедельный дефицит энергии и рассчитан на тех, кто не хочет считать калории ежедневно.
"Исследования показывают, что план 5:2 может привести к снижению веса и улучшению контроля сахара в крови", — сказала спортивный диетолог Тара Коллингвуд.
Именно за счёт накопленного дефицита, по мнению диетологов, метод способен давать постепенный эффект.
Главная идея 5:2 — создавать дефицит калорий за счёт общей недельной суммы, а не сокращать питание каждый день. Для многих такой режим кажется мягче: два низкокалорийных дня уменьшают общий объём потребляемой энергии, а оставшиеся пять позволяют питаться привычнее и ощущать больше свободы.
"Эти дни создают еженедельный дефицит калорий", — добавила спортивный диетолог Тара Коллингвуд.
Однако восприятие голодных дней индивидуально. Кому-то такой режим кажется естественным, а у других вызывает усталость, скачки аппетита и попытки компенсировать недоедание в обычные дни.
"Я не рекомендую такой низкий уровень калорий, даже если это всего 2 дня в неделю", — отметила спортивный диетолог Тара Коллингвуд.
Эксперт подчеркивает, что режим не подойдёт людям с диабетом, беременным, тем, кто активно тренируется, а также всем, у кого есть склонность к перееданию. Сильные скачки потребления пищи могут усугубить пищевое поведение.
|Критерий
|5:2
|Ежедневный дефицит
|Низкоуглеводные диеты
|Нужны ли ежедневные ограничения
|Нет
|Да
|Не всегда
|Простота соблюдения
|Средняя
|Высокая
|Средняя
|Подходит ли для спорта
|Ограниченно
|Да
|Зависит от схемы
|Уровень стресса
|Может быть высоким
|Умеренный
|Разный
Начните с умеренного дефицита, не снижая калорийность резко.
Используйте кухонные весы, фитнес-приложения и браслеты для отслеживания динамики.
Добавляйте в рацион белковые продукты: рыбу, яйца, творог, йогурты.
Повышайте долю овощей и цельнозерновых, чтобы не испытывать сильный голод.
Поддерживайте питьевой режим, минимум 1,5 л в сутки.
Для поддержания тонуса вводите силовые тренировки, используя гантели или эспандеры.
Ошибка: "Отрываться" в обычные дни и есть всё подряд.
Последствие: Перекрытие дефицита и отсутствие прогресса.
Альтернатива: Переключиться на домашнюю еду, использовать оливковое масло, готовить на аэрогриле.
Ошибка: Исключить углеводы полностью.
Последствие: Упадок сил и раздражительность.
Альтернатива: Добавлять сложные углеводы — киноа, булгур, батат.
Ошибка: Редкие и объёмные приёмы пищи.
Последствие: Переедание вечером.
Альтернатива: Делить питание на 3 основных приёма и 1 лёгкий перекус.
Если вы работаете в режиме высокой умственной нагрузки, два низкокалорийных дня могут снижать концентрацию. В таком случае лучше выбрать стабильный режим. Если вы уже пробовали жёсткие диеты и они приводили к срывам, 5:2 тоже может оказаться неподходящим. А тех, кто хочет более быстрых результатов, методика может разочаровать — всё равно потребуется время и физическая активность.
Правда: На обмен веществ оно влияет минимально; решающим остаётся общий дефицит калорий.
Правда: Переедание полностью отменяет эффект методики.
Правда: "Детокс" — задача печени и почек, а не диет.
В начале 2010-х интервальное голодание стало заметным трендом: на него обратили внимание после публикаций о возможной пользе для обмена веществ. В 2013 году популярность усилилась — благодаря книге Майкла Мосли, где подробно описывался метод 5:2. Сейчас интерес к этому подходу возвращается на волне стремления к более простым и гибким стратегиям питания.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.