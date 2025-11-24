Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перспективу Романова в "Спартаке" назвал неплохим вариантом Кержаков
Влияние фехтования и тенниса на развитие тактики подтверждено тренерами
Клетки кита сохраняют защиту от раковых мутаций — морские биологи
Фланелевая рубашка вернулась в базовые вещи сезона — Vogue
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД

Бодрость взаймы под бешеный процент: любимая чашка днём делает из вас разбитого старика к вечеру

Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
9:51
Здоровье

Россияне привыкли пить кофе по-своему: кто-то не представляет без него утро, кто-то тянется к чашке в обед, чтобы "встряхнуться", а некоторые спокойно заказывают эспрессо и вечером. Но у такого свободного подхода есть оборотная сторона — нарушения сна, скачки давления, раздражительность и скрытая нагрузка на сердце и печень. Диетолог Антон Поляков объяснил, когда кофе действительно уместен, а в какое время он превращается из любимого ритуала в лишний риск.

Планшет и кофе
Фото: unsplash.com by ubeyonroad is licensed under Free to use under the Unsplash License
Планшет и кофе

Почему утро — лучшее время для кофе

Специалисты подчёркивают: кофеин — мощный стимулятор, который влияет на нервную систему, гормоны бодрствования и качество сна. Поэтому ключевой вопрос — не только "сколько пить", но и "когда именно".

""Самый оптимальный вариант для кофе — это, естественно, утро. Если уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется"", — объяснил диетолог Антон Поляков.

Утренняя чашка помогает мягко включить организм в рабочий режим, особенно если выпить её спустя некоторое время после пробуждения, а не натощак. Днём и вечером кофеин дольше "зависает" в организме, сбивает естественные ритмы и может приводить к тому, что вы засыпаете хуже, а просыпаетесь уже уставшим.

Сколько кофе — это "нормально"

Важно контролировать не только время, но и количество. Даже правильный по времени кофе может вредить, если чашек слишком много.

"В идеале, чашку кофе можно выпить один раз в день, максимум, два при условии хорошего метаболизма кофеина в организме. Узнать, каков ваш метаболизм, можно через различные генетические тесты", — отметил диетолог Антон Поляков.

Это значит, что для большинства людей безопасным считается 1-2 небольшие порции в первой половине дня. Если организм "медленно" перерабатывает кофеин, даже одна большая кружка после обеда способна выбить сон и давление из привычного режима.

Диетолог также подчёркивает: при гипертонии и заболеваниях печени от кофе лучше отказаться полностью или обсуждать каждый случай с врачом — эти состояния делают воздействие напитка особенно рискованным, как сообщает aif.ru.

Сравнение: утро, день и вечер для кофейной чашки

Таблица "Сравнение"

Время Как действует кофе Риск для организма
Утро Помогает проснуться, усиливает концентрацию При переизбытке — дрожь, раздражительность
День Маскирует усталость, даёт краткий "подъём" Перегрузка нервной системы, падение энергии позже
Вечер Сбивает биоритмы, ухудшает засыпание Хроническое недосыпание, нагрузка на сердце

Такое сравнение показывает: одна и та же порция кофеина в разное время дня будет восприниматься организмом по-разному. Главное — не путать краткий прилив бодрости с реальным восстановлением сил.

Советы шаг за шагом: как встроить кофе в здоровый режим

  • Пейте первую чашку через 1-1,5 часа после пробуждения, а не сразу с кровати.
  • Старайтесь не пить кофе натощак — лучше совместить его с завтраком или лёгким перекусом.
  • Ограничьте употребление до первой половины дня: ориентир — до 14:00-15:00.
  • Выбирайте небольшие порции: эспрессо, американо, маленький капучино вместо огромных стаканов.
  • Не заменяйте кофе водой и нормальным отдыхом — следите за режимом сна.
  • При тревожности, частых скачках давления или проблемах со сном сократите количество кофе или переходите на напитки без кофеина.
  • Если очень хочется ритуала вечером — выберите травяной чай, цикорий или декофеинизированный кофе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить крепкий кофе во второй половине дня, чтобы "дотянуть" до вечера.
    Последствие: трудно уснуть, сон поверхностный, с утра — усталость и потребность в новой дозе кофеина.
    Альтернатива: сделать паузу, пройтись, выпить воды, перекусить орехами или фруктом, а кофе оставить на утро.
  • Ошибка: увеличивать объём — пить по несколько больших кружек вместо одной маленькой.
    Последствие: перегрузка нервной системы, сердцебиение, дрожь, повышение тревожности.
    Альтернатива: уменьшить объём порции, чередовать кофе с водой, переходить на менее крепкие варианты.
  • Ошибка: употреблять кофе при гипертонии и проблемах с печенью "по привычке".
    Последствие: ухудшение состояния, риск осложнений, устойчивое повышение давления.
    Альтернатива: обсудить с врачом безопасные напитки, перейти на кофе без кофеина или полностью отказаться от кофеина.

А что если вы не можете без кофе вечером?

Иногда вечерняя чашка — часть личного ритуала: сериал, сладость и знакомый вкус. В этом случае стоит честно ответить себе, что важнее — сам кофеин или ощущение "маленькой паузы". Чаще всего людям нужен именно ритуал расслабления, а не стимулятор.

Можно заменить его на декофеинизированный кофе, какао без избытка сахара, тёплый травяной настой или молоко с корицей. Тот же уют, но без вмешательства в сон и нервную систему. А если вечером вас клонит в сон, а вы всё равно тянетесь за кофе — это сигнал, что организму не хватает нормального отдыха, а не ещё одной порции стимулятора.

Плюсы и минусы утреннего кофе

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Помогает проснуться и настроиться на работу При злоупотреблении вызывает нервозность
Улучшает концентрацию и внимание При чувствительности к кофеину может повышать давление
Может быть приятным ритуалом завтрака Привыкание: без кофе сложно чувствовать бодрость
Утренний приём меньше нарушает сон При натощак — риск дискомфорта в желудке

FAQ: частые вопросы о кофе и режиме

Как выбрать оптимальное время для кофе
Ориентируйтесь на первую половину дня, прислушиваясь к себе. Если после утренней чашки нет дрожи, скачков давления и проблем со сном, это ваше "окно" для кофеина.

Сколько стоит сделать генетический тест на метаболизм кофеина
Цены зависят от лаборатории и набора анализов. В среднем тесты на метаболизм препаратов и кофеина входят в расширенные генетические панели и стоят дороже базовых. Точные расценки лучше уточнять в конкретных клиниках.

Что лучше: крепкий эспрессо утром или слабый кофе в течение дня
С точки зрения режима — лучше небольшая порция утром, чем растянутое употребление кофеина до вечера. Важно не только количество, но и время приёма.

Мифы и правда о кофе

  • Миф: если организму "нужно", он сам попросит ещё кофе, и это безопасно.
    Правда: часто это не потребность, а привычка и ответ на недосып.
  • Миф: утренний кофе можно спокойно "догонять" чашкой вечером — главное не превышать норму по количеству.
    Правда: время играет ключевую роль, вечерний кофе сильнее нарушает сон.
  • Миф: натуральный кофе не влияет на давление.
    Правда: кофеин действует вне зависимости от сорта и способа приготовления.

Сон и психология: чем опасен вечерний кофе

Кофеин блокирует действие аденозина — вещества, которое отвечает за чувство усталости и помогает организму готовиться ко сну. Если регулярно пить кофе днём и вечером, мозг дольше остаётся "на взводе", даже когда вы уже в кровати. В итоге сон становится поверхностным, фрагментарным, а утром человек просыпается разбитым и снова тянется к кофе.

Возникает замкнутый круг: недосып → кофе → ещё больший недосып. Со временем это сказывается на настроении, уровне тревожности и способности концентрироваться.

Три интересных факта о кофе и времени

  • Пиковое действие кофеина наступает примерно через 30-60 минут после чашки и может длиться до шести часов.
  • Люди с медленным метаболизмом кофеина нередко испытывают побочные эффекты даже от одной порции в день.
  • В некоторых странах специалисты по сну официально рекомендуют полностью отказаться от кофе после обеда.

Исторический контекст: как менялось отношение к кофе

  • В XVIII-XIX веках кофе часто считали лекарственным средством и пили в разное время суток, не задумываясь о влиянии на сон.
  • С развитием исследований о нервной системе врачи начали обращать внимание на связь кофеина с бессонницей и давлением.
  • Сегодня рекомендации становятся всё более персонализированными: учитывают возраст, болезни, образ жизни и генетическую чувствительность к кофеину.

В итоге правильное время для кофе — это не модное правило, а важная часть заботы о здоровье. Утренний осознанный ритуал в разумных дозах способен радовать и бодрить, а вот дневное и вечернее злоупотребление постепенно превращает любимый напиток в источник усталости и проблем со сном. Чем внимательнее мы относимся к тому, когда и сколько пьём, тем больше шансов сохранить и удовольствие от кофе, и хорошее самочувствие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
После предложения Трампа Европа откладывает конфискацию активов ЦБ РФ Любовь Степушова Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках Дарья Асламова Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Корнеплод из прошлого: забытая культура возвращает место на грядках следующей весной
Последние материалы
Жир и волосы являются основной причиной бытовых засоров — Thespruce
Защиту от импульсивных покупок описал психолог Вереургин
Грязные стёкла скрыли автомобиль в слепой зоне по словам инженера Михаила Орехова
Уход за пуансеттией: полив после подсушки грунта — Malatec
Кофе лучше употреблять только в утренние часы — диетолог Поляков
Задержание 95 нарушителей на матче "Спартак" — ЦСКА подтвердило МВД
Епифанцев предпочёл сниматься в сериалах ради денег — кинокритик Шпагин
Реальные поставки энергоресурсов США в ЕС меньше заявленных — RonhEnergy
США использовали макеты систем С-300 в рамках новых учений — MWM
Туктамышева объявила о завершении спортивной карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.