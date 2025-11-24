Массаж, который стирает годы: кожа становится упругой без уколов и пластики

Массаж лица улучшает кровообращение и замедляет старение — косметолог Яковлева

Регулярный массаж лица помогает улучшить кровообращение, повысить тонус кожи и замедлить процессы старения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала трихолог, косметолог и врач-дерматолог Наталья Яковлева.

Дерматолог объяснила, что массаж лица является эффективным методом поддержания тонуса и упругости кожи. Он активизирует кровообращение, улучшает питание тканей и помогает укрепить связочный аппарат. При этом процедура подходит только людям с чистой, здоровой кожей и проводится вне периодов обострения хронических заболеваний.

"Если проходить курс массажа регулярно, это способствует омоложению и повышению эластичности кожи. Процедура помогает улучшить контуры лица и предупредить ранние признаки старения. Но выполнять ее нужно только при хорошем самочувствии и отсутствии воспалений", — пояснила Яковлева.

Она отметила, что профессиональный массаж безопаснее и эффективнее домашних техник, так как проводится с учетом типа кожи и с применением специализированной косметики. Однако при правильной технике и регулярности домашний уход также способен улучшить лимфоток, повысить тонус сосудов и улучшить цвет лица.

"Профессиональный уход обеспечивает более выраженный и прогнозируемый результат, так как специалист учитывает индивидуальные особенности кожи и использует профессиональные средства в сочетании с корректными массажными техниками. Домашний массаж также может быть эффективным, если выполнять его по правильно составленной схеме и использовать подходящие продукты", — подчеркнула Яковлева.

Она добавила, что перед началом таких процедур стоит обратиться к врачу: специалист поможет подобрать безопасные средства и индивидуальную программу домашнего ухода, что позволит избежать раздражений и аллергических реакций на коже.