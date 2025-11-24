Бесплатная процедура с сильным эффектом: организм словно включает скрытый режим восстановления

Контрастный душ укрепляет сосуды и иммунитет — терапевт Чернышова

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контрастный душ помогает укрепить сосуды, повышает устойчивость организма к перепадам температуры и благотворно влияет на кожу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

Фото: https://www.moeplumbing.com/images/blog/shutterstock_94123312.jpg Душ

По словам врача, контрастный душ прежде всего тренирует сосуды. Под воздействием холода и тепла сосуды поочередно сужаются и расширяются, что улучшает их эластичность и способствует адаптации организма к переменам окружающей среды. Такой способ помогает бороться с метеозависимостью, укрепляет иммунную систему и повышает общий тонус.

"Контрастный душ – это способ тренировать сосуды. Когда температура меняется, меняется и тонус сосудов под кожей. При холодной температуре они сокращаются, при горячей — расширяются. Чем лучше тренированы сосуды, тем легче человек переносит изменения погоды", — объяснила Чернышова.

Она отметила, что чередование холодной и теплой воды активизирует обмен веществ и способствует уменьшению отечности за счет улучшения циркуляции жидкости в тканях. Кожа становится более упругой, а общий обмен веществ ускоряется. Однако врач подчеркнула, что такие процедуры допустимы только при хорошем самочувствии — при инфекциях и хронических заболеваниях они могут нанести вред.

"Если организм ослаблен или человек недавно переболел, контрастный душ может стать лишней нагрузкой и ослабить иммунитет. Эти процедуры подходят только в период полного здоровья и способны стать эффективным оздоравливающим средством. Кроме того, контрастный душ помогает снять начинающуюся головную боль и улучшает общее самочувствие", — подчеркнула специалист.

Чернышова уточнила, что начинать практику следует с щадящего метода. Для этого необходимо заранее подготовить емкость с водой комнатной температуры (около 20-21°C) и ковш, разместив их рядом с душем или ванной. Процедура начинается с комфортного теплого душа. После прогрева нужно, не меняя настройки воды, выйти из потока, зачерпнуть ковш подготовленной воды и облиться, начиная с голеней или плеч. Далее следует вернуться под теплый душ, повторив цикл три раза.

Специалист подчеркнула, что снижать температуру воды в емкости следует только по мере адаптации и исключительно при появлении естественного желания. Важно завершать процедуру с учетом времени суток: утром — холодным обливанием для бодрости, вечером — теплым душем для расслабления.