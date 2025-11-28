Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост водорода и сульфида под Йеллоустоуном после слабых землетрясений — ученые
Высокая ключевая ставка делает лизинг машин непосильным — экономисты
Ханде Эрчел поблагодарила российских поклонников на русском
Рост и укрепление бровей обеспечивают кокосовое масло и питание — Malatec
Зимой фиалки хуже растут из-за сухого воздуха и нехватки света
Небольшие дозы оливкового масла поддерживают здоровье кожи и шерсти — эксперт Маллиу
Время приготовления мидий для пасты составляет 2–3 минуты, уточнили кулинарные экспер
Дизайнер Махмудов призвал Славу не позориться и не нападать на Долину
Ермак контролирует всю вертикаль власти Зеленского — политолог Бойков

Тело замирает — риски растут: почему малоподвижность с возрастом превращается в тяжёлую угрозу

Длительное сидение повышает риск болезней сердца — сообщила кардиолог Сант’Ана
0:22
Здоровье

Малоподвижный образ жизни давно стал повседневностью для миллионов людей: работа за компьютером, долгие поездки, привычка проводить вечера дома — всё это незаметно снижает уровень активности. Но врачи предупреждают: длительное пребывание без движения влияет на организм не менее разрушительно, чем курение. Кардиолог Л. Сант'Ана объясняет, почему недостаток движения запускает цепочку нарушений, которые накапливаются годами и постепенно подтачивают здоровье.

Ленивый человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ленивый человек

Почему малоподвижность сравнивают с курением

По словам специалиста, человеческое тело рассчитано на регулярное движение. Если мышцы не получают нагрузки, ухудшается циркуляция крови, замедляется обмен веществ и начинает расти масса тела. Эти изменения происходят постепенно, но со временем приводят к системным нарушениям, затрагивающим сердце, сосуды и гормональный фон.

"Человеческому телу необходима регулярная активность, иначе постепенно формируется цепочка нарушений", — предупредила кардиолог Л. Сант'Ана.

Сравнение с курением связано именно с накопительным эффектом: повреждения от недостатка движения проявляются не сразу, а становятся очевидными спустя годы.

Как малоподвижность влияет на организм

Когда человек проводит значительную часть дня сидя, кровоток замедляется, мышцы получают меньше кислорода, а жиры — хуже расщепляются. Одновременно клетки становятся менее чувствительными к инсулину, что повышает риск метаболических нарушений. На фоне этого:

• увеличивается нагрузка на сердце и сосуды;
• появляется склонность к набору веса;
• возрастает вероятность хронических заболеваний.

По словам Сант'Аны, отсутствие спорта и минимальная активность со временем повышают риск диабета, поражений сердечно-сосудистой системы и даже некоторых видов онкологии.

Сравнение: последствия малоподвижности и курения

Фактор Малоподвижность Курение
Влияние на сосуды Ухудшение кровотока Повреждение стенок сосудов
Риск диабета Повышенный из-за инсулинорезистентности Умеренно повышенный
Метаболизм Замедляется Нарушается из-за токсинов
Вес Склонность к набору Возможны колебания
Риски накопления Постепенно растут годами Накапливаются ежегодно

Советы шаг за шагом: как повысить активность каждый день

  1. Делайте короткие перерывы каждые 40-60 минут — хотя бы встаньте и разомнитесь.

  2. Включайте в день хотя бы 20-30 минут быстрой ходьбы.

  3. Используйте лестницы вместо лифта, когда это возможно.

  4. Организуйте рабочее место так, чтобы часть задач выполнять стоя.

  5. Планируйте небольшие упражнения по утрам: зарядка, растяжка, 10-15 приседаний.

  6. В выходные выбирайте активный отдых — парк, плавание, велосипед.

  7. Установите напоминания о движении на телефоне или фитнес-трекере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: сидеть без перерыва несколько часов.
    Последствие: застой крови, ухудшение тонуса сосудов.
    Альтернатива: вставать каждые 45 минут и проходить 1-2 минуты.

  2. Ошибка: считать прогулку до магазина полноценной тренировкой.
    Последствие: недостаточная нагрузка для сердца.
    Альтернатива: выделять отдельное время для активной ходьбы.

  3. Ошибка: планировать занятия только по выходным.
    Последствие: отсутствие регулярности снижает эффект.
    Альтернатива: небольшие ежедневные нагрузки.

А что если нет времени на спорт?

Даже короткая активность способна кардинально изменить ситуацию. Исследования показывают: 10 минут интенсивной ходьбы улучшают работу сердца и снижают уровень стресса. Если времени мало, можно совмещать активность с повседневными делами — звонить, ходя по комнате, делать лёгкие упражнения между задачами, парковаться подальше от входа.

Плюсы и минусы активного образа жизни

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение Требует формирования привычек
Снижает риски диабета Может потребоваться дополнительное время
Нормализует вес и метаболизм На старте возможна усталость
Повышает энергию и настроение Нужна регулярность

FAQ

Сколько нужно ходить в день?
Рекомендуется 7-10 тысяч шагов, но важнее качество прогулки, а не точная цифра.

Помогают ли короткие тренировки?
Да, при регулярности они улучшают кровоток и снижают стресс.

Можно ли компенсировать сидячую работу вечерним спортом?
Частично. Но длительное сидение всё равно вредно — нужны перерывы в течение дня.

Мифы и правда

  • Миф: "Малоподвижность — это не болезнь".
    Правда: её последствия сопоставимы с факторами риска хронических заболеваний.

  • Миф: "Если не куришь, сердцу ничего не угрожает".
    Правда: недостаток движения также перегружает сердце.

  • Миф: "Для здоровья нужен только спорт".
    Правда: важна ежедневная активность, а не только тренировки.

Сон и психология

Активность помогает нормализовать сон, снижает вечернее напряжение и улучшает настроение. Малоподвижность, напротив, усиливает тревожность и нарушает циркадные ритмы. Даже лёгкая вечерняя прогулка помогает телу переключиться на восстановление и уменьшает стресс.

Интересные факты

  1. Сидячий образ жизни стал распространённее с развитием цифровых технологий.

  2. Даже 5 минут разминки улучшают чувствительность тканей к инсулину.

  3. Люди, которые часто ходят пешком, реже страдают депрессией.

Исторический контекст

  1. В XX веке рост офисной занятости резко уменьшил уровень повседневной активности.

  2. С развитием транспорта люди стали проходить в разы меньше шагов в день.

  3. Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально относит сидячий образ жизни к ключевым факторам риска хронических заболеваний.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Бельгия нанесла новый удар по планам кражи замороженных активов России
Рост водорода и сульфида под Йеллоустоуном после слабых землетрясений — ученые
Высокая ключевая ставка делает лизинг машин непосильным — экономисты
Ханде Эрчел поблагодарила российских поклонников на русском
Рост и укрепление бровей обеспечивают кокосовое масло и питание — Malatec
Зимой фиалки хуже растут из-за сухого воздуха и нехватки света
Небольшие дозы оливкового масла поддерживают здоровье кожи и шерсти — эксперт Маллиу
Хакимджон Икромов: В строительстве ошибки дорого обходятся
Длительное сидение повышает риск болезней сердца — сообщила кардиолог Сант’Ана
Время приготовления мидий для пасты составляет 2–3 минуты, уточнили кулинарные экспер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.