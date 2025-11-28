Безалкогольное пиво играет двойную игру: в этих 0,5% скрыт риск, о котором многие не догадываются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Здоровье

"Безалкогольные" напитки кажутся безопасной альтернативой привычному пиву или вину — их выбирают за рулём, на праздниках и даже дома в будний день. Однако физиолог А. Калюжин подчёркивает: такая продукция всё же оказывает влияние на организм и подходит далеко не всем. Причины скрываются как в составе, так и в особенностях брожения, без которых невозможно производство подобного напитка.

пиво
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пиво

Почему "безалкогольное" не значит полностью безопасное

Многие уверены, что отсутствие алкоголя делает пиво или вино абсолютно безвредным. Но в действительности подобные напитки содержат до 0,5 % этанола — небольшая, но значимая доля, способная повлиять на чувствительные группы людей.

По словам специалиста, такие напитки не рекомендуют детям, беременным, людям с заболеваниями печени и тем, кто проходит терапию от алкогольной зависимости. Даже минимальная доза способна нарушить лечебные схемы или стать триггером для рецидива.

"Напитки, позиционируемые как безалкогольные, содержат около 0,5 % этанола", — отметил физиолог А. Калюжин.

Дополнительную опасность создаёт сахар: многие "нулевые" версии оказываются слаще классических, что напрямую влияет на обмен веществ.

Сахар и калорийность: скрытая угроза

В "безалкогольных" напитках нередко повышено содержание простых углеводов. По данным издания, регулярное употребление приводит к:

• набору веса;
• повышению уровня глюкозы;
• росту триглицеридов.

Такие изменения опасны людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и тем, кто следит за уровнем сахара.

Как побочные соединения влияют на самочувствие

Калюжин подчёркивает: брожение — обязательный этап производства подобных напитков. Именно оно формирует вкус и аромат, но вместе с ними появляются соединения, способные вызывать неприятные реакции:

• головную боль;
• заложенность носа;
• дискомфорт со стороны ЖКТ.

Эти проявления — ожидаемая физиологическая реакция на продукты ферментации, а не индивидуальная непереносимость.

Почему безалкогольное пиво может быть особенно проблемным

Отдельного внимания заслуживает безалкогольное пиво. В нём сохраняются пуриновые соединения, которые при расщеплении превращаются в мочевую кислоту. Если она накапливается, возрастает риск:

• подагры;
• мочекаменной болезни.

Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, нарушениями обмена пуринов или склонностью к воспалению суставов такие напитки лучше исключить.

Сравнение: безалкогольные и обычные напитки

Параметр Классическое пиво/вино "Безалкогольные" версии
Алкоголь 4-14 % До 0,5 %
Калорийность Средняя Часто выше из-за сахара
Риски для печени Высокие Умеренные, но не нулевые
Пурины Присутствуют Присутствуют
Подходит при метаболических нарушениях Нет С ограничениями

Советы шаг за шагом: как безопасно выбирать безалкогольные напитки

  1. Изучайте этикетку: выбирайте варианты с минимальным содержанием сахара.

  2. Избегайте "нулевых" напитков при заболеваниях печени, ЖКТ или подагре.

  3. Не сочетайте такие продукты с лекарствами, влияющими на обмен алкоголя.

  4. Покупайте напитки известных производителей с прозрачным составом.

  5. Контролируйте порции: даже "нулевое" пиво лучше пить в ограниченном количестве.

  6. Для праздников и застолий выбирайте газированную воду или фруктовые настои без сахара.

  7. Если есть зависимость в анамнезе — полностью исключите безалкогольные аналоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пить "нулевое" пиво при терапии от алкоголизма.
    Последствие: риск срыва и психологического триггера.
    Альтернатива: безвкусные напитки без ассоциации — вода, чай, травяные настои.

  2. Ошибка: считать "безалкогольное" полезнее по умолчанию.
    Последствие: скрытый рост сахара и триглицеридов.
    Альтернатива: напитки без добавленного сахара.

  3. Ошибка: употреблять такие напитки при заболеваниях суставов.
    Последствие: накопление мочевой кислоты.
    Альтернатива: минеральная вода без газа или морсы без сахара.

А что если хочется заменить алкоголь чем-то похожим?

В этом случае лучше выбирать напитки, не проходящие брожение: безалкогольные коктейли на основе газированной воды, фруктов и трав, чайные миксы, лимонады без сахара. Они дают праздничное ощущение, но не несут сопутствующих рисков.

Плюсы и минусы безалкогольных напитков

Плюсы Минусы
Нет опьяняющего эффекта До 0,5 % этанола сохраняется
Можно употреблять за рулём Часто много сахара
Имитируют вкус и аромат вина/пива Пурины и продукты брожения вызывают реакции
Подходят для отказа от алкоголя на первом этапе Не подходят при ряде заболеваний

FAQ

Можно ли беременным "нулевое" вино?
Нет — этанол и продукты брожения делают эти напитки небезопасными.

Вызывает ли безалкогольное пиво привыкание?
Психологическая зависимость возможна, особенно у людей в ремиссии.

Какие напитки безопаснее всего?
Вода, травяные чаи, натуральные настои без сахара.

Мифы и правда

  • Миф: "0 % алкоголя — значит абсолютно безопасно".
    Правда: полностью безалкогольных напитков почти не существует.

  • Миф: "Безалкогольное пиво можно пить в любых количествах".
    Правда: сахар, пурины и этанол создают риск при избытке.

  • Миф: "Если вкус похож на пиво, вреда нет".
    Правда: вкусовая имитация не отменяет физиологических эффектов.

Сон и психология

Даже минимальное количество этанола может влиять на цикл сна: нарушать глубину ночного отдыха, провоцировать ранние пробуждения или ухудшать расслабление. А повышенное содержание сахара способствует колебаниям энергии и эмоциональному напряжению. Поэтому такие напитки не стоит употреблять вечером.

Интересные факты

  1. В некоторых странах норматив "0,0 %" допускает следовые количества этанола.

  2. Пурины в пиве — один из факторов риска подагры даже при "нулевой" версии.

  3. Продукты брожения могут усиливать головную боль у чувствительных людей.

Исторический контекст

  1. Первые безалкогольные напитки появились в начале XX века как альтернатива во время "сухих законов".

  2. Активное развитие технологий деалкоголизации началось в 1980–1990-х.

  3. Сегодня рынок "нулевых" напитков стремительно растёт, но вопросы безопасности остаются актуальными.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
