Безалкогольное пиво играет двойную игру: в этих 0,5% скрыт риск, о котором многие не догадываются

"Безалкогольные" напитки кажутся безопасной альтернативой привычному пиву или вину — их выбирают за рулём, на праздниках и даже дома в будний день. Однако физиолог А. Калюжин подчёркивает: такая продукция всё же оказывает влияние на организм и подходит далеко не всем. Причины скрываются как в составе, так и в особенностях брожения, без которых невозможно производство подобного напитка.
Многие уверены, что отсутствие алкоголя делает пиво или вино абсолютно безвредным. Но в действительности подобные напитки содержат до 0,5 % этанола — небольшая, но значимая доля, способная повлиять на чувствительные группы людей.
По словам специалиста, такие напитки не рекомендуют детям, беременным, людям с заболеваниями печени и тем, кто проходит терапию от алкогольной зависимости. Даже минимальная доза способна нарушить лечебные схемы или стать триггером для рецидива.
"Напитки, позиционируемые как безалкогольные, содержат около 0,5 % этанола", — отметил физиолог А. Калюжин.
Дополнительную опасность создаёт сахар: многие "нулевые" версии оказываются слаще классических, что напрямую влияет на обмен веществ.
В "безалкогольных" напитках нередко повышено содержание простых углеводов. По данным издания, регулярное употребление приводит к:
• набору веса;
• повышению уровня глюкозы;
• росту триглицеридов.
Такие изменения опасны людям с метаболическими нарушениями, инсулинорезистентностью и тем, кто следит за уровнем сахара.
Калюжин подчёркивает: брожение — обязательный этап производства подобных напитков. Именно оно формирует вкус и аромат, но вместе с ними появляются соединения, способные вызывать неприятные реакции:
• головную боль;
• заложенность носа;
• дискомфорт со стороны ЖКТ.
Эти проявления — ожидаемая физиологическая реакция на продукты ферментации, а не индивидуальная непереносимость.
Отдельного внимания заслуживает безалкогольное пиво. В нём сохраняются пуриновые соединения, которые при расщеплении превращаются в мочевую кислоту. Если она накапливается, возрастает риск:
• подагры;
• мочекаменной болезни.
Поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, нарушениями обмена пуринов или склонностью к воспалению суставов такие напитки лучше исключить.
|Параметр
|Классическое пиво/вино
|"Безалкогольные" версии
|Алкоголь
|4-14 %
|До 0,5 %
|Калорийность
|Средняя
|Часто выше из-за сахара
|Риски для печени
|Высокие
|Умеренные, но не нулевые
|Пурины
|Присутствуют
|Присутствуют
|Подходит при метаболических нарушениях
|Нет
|С ограничениями
Изучайте этикетку: выбирайте варианты с минимальным содержанием сахара.
Избегайте "нулевых" напитков при заболеваниях печени, ЖКТ или подагре.
Не сочетайте такие продукты с лекарствами, влияющими на обмен алкоголя.
Покупайте напитки известных производителей с прозрачным составом.
Контролируйте порции: даже "нулевое" пиво лучше пить в ограниченном количестве.
Для праздников и застолий выбирайте газированную воду или фруктовые настои без сахара.
Если есть зависимость в анамнезе — полностью исключите безалкогольные аналоги.
Ошибка: пить "нулевое" пиво при терапии от алкоголизма.
Последствие: риск срыва и психологического триггера.
Альтернатива: безвкусные напитки без ассоциации — вода, чай, травяные настои.
Ошибка: считать "безалкогольное" полезнее по умолчанию.
Последствие: скрытый рост сахара и триглицеридов.
Альтернатива: напитки без добавленного сахара.
Ошибка: употреблять такие напитки при заболеваниях суставов.
Последствие: накопление мочевой кислоты.
Альтернатива: минеральная вода без газа или морсы без сахара.
В этом случае лучше выбирать напитки, не проходящие брожение: безалкогольные коктейли на основе газированной воды, фруктов и трав, чайные миксы, лимонады без сахара. Они дают праздничное ощущение, но не несут сопутствующих рисков.
|Плюсы
|Минусы
|Нет опьяняющего эффекта
|До 0,5 % этанола сохраняется
|Можно употреблять за рулём
|Часто много сахара
|Имитируют вкус и аромат вина/пива
|Пурины и продукты брожения вызывают реакции
|Подходят для отказа от алкоголя на первом этапе
|Не подходят при ряде заболеваний
Можно ли беременным "нулевое" вино?
Нет — этанол и продукты брожения делают эти напитки небезопасными.
Вызывает ли безалкогольное пиво привыкание?
Психологическая зависимость возможна, особенно у людей в ремиссии.
Какие напитки безопаснее всего?
Вода, травяные чаи, натуральные настои без сахара.
Миф: "0 % алкоголя — значит абсолютно безопасно".
Правда: полностью безалкогольных напитков почти не существует.
Миф: "Безалкогольное пиво можно пить в любых количествах".
Правда: сахар, пурины и этанол создают риск при избытке.
Миф: "Если вкус похож на пиво, вреда нет".
Правда: вкусовая имитация не отменяет физиологических эффектов.
Даже минимальное количество этанола может влиять на цикл сна: нарушать глубину ночного отдыха, провоцировать ранние пробуждения или ухудшать расслабление. А повышенное содержание сахара способствует колебаниям энергии и эмоциональному напряжению. Поэтому такие напитки не стоит употреблять вечером.
В некоторых странах норматив "0,0 %" допускает следовые количества этанола.
Пурины в пиве — один из факторов риска подагры даже при "нулевой" версии.
Продукты брожения могут усиливать головную боль у чувствительных людей.
Первые безалкогольные напитки появились в начале XX века как альтернатива во время "сухих законов".
Активное развитие технологий деалкоголизации началось в 1980–1990-х.
Сегодня рынок "нулевых" напитков стремительно растёт, но вопросы безопасности остаются актуальными.
