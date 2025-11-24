Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России резко ускорился рост объёма наличных денег в обращении
Древние люди выбирали собак под конкретные цели — профессор Дэвид Сильверсайдс
Тяга к соленому усиливается при нарушении электролитного баланса — заявил врач Ионов
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса приготовился к смерти актёра
Ростовская область начала разработку джазовых маршрутов по данным Ростуризма
Юрист Алла Георгиева рекомендовала при покупке авто общаться с пенсионером
Беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием
Ориентироваться в незнакомом городе лучше по офлайн-картам — эксперт Синельников
Домашние огурцы плодоносят при уходе без ламп и химии

Доступные продукты с мощным эффектом: что добавить в рацион, чтобы улучшить работу кишечника

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет — диетолог Сюракшина
Здоровье

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет и нормализуют работу кишечника, при этом включать их в рацион можно практически ежедневно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

По словам специалиста, ферментированные продукты — одна из ключевых составляющих здорового питания. К ним относятся квашеная капуста и кефир, которые содержат витамины группы В и С, поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему. Эти продукты, подчеркнула Сюракшина, помогают поддерживать естественный баланс бактерий и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

"Квашеная капуста — это кладезь витаминов, особенно витамина С и группы В. Она крайне полезна для микрофлоры кишечника и необходима для его нормальной работы. Кефир, в свою очередь, тоже является ферментированным продуктом, который не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на иммунную систему", — пояснила Сюракшина.

Врач отметила, что ферментированные продукты можно употреблять на постоянной основе, чередуя их с другими элементами здорового рациона. Короткие перерывы допустимы, но строгих ограничений нет: главное — сохранять баланс и разнообразие в питании, чтобы организм получал максимум пользы.

"Ферментированные продукты можно есть постоянно. Иногда стоит делать короткий перерыв, ведь однообразное питание быстро надоедает. Главное — включать их в рацион регулярно, чтобы поддерживать здоровье кишечника и укреплять иммунитет", — добавила она.

Еще один продукт, заслуживающий внимания, — морская капуста. Сюракшина отметила, что она является ценным источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Этот продукт особенно полезен людям с пониженной функцией железы, поскольку помогает восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Юрист Алла Георгиева рекомендовала при покупке авто общаться с пенсионером
Беременная блогер Лерчек закатила скандал перед судебным слушанием
Ориентироваться в незнакомом городе лучше по офлайн-картам — эксперт Синельников
Домашние огурцы плодоносят при уходе без ламп и химии
Маски с протеинами и алоэ укрепляют тонкие волосы без утяжеления — Vogue
Интенсивность экстремальных осадков вырастет на 41% к концу века — Пинг Чанг
Тёртый пирог выпекают при 180 градусах около 35 минут
Дома собаки чаще проявляют интерес к незнакомцам — WEB.DE
ВСУ перебросили подкрепления в Волчанск, чтобы не обрушить фронт
Отжимания помогют развивать общую силу и улучшают осанку — фитнес-тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.