Доступные продукты с мощным эффектом: что добавить в рацион, чтобы улучшить работу кишечника

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет и нормализуют работу кишечника, при этом включать их в рацион можно практически ежедневно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.
По словам специалиста, ферментированные продукты — одна из ключевых составляющих здорового питания. К ним относятся квашеная капуста и кефир, которые содержат витамины группы В и С, поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему. Эти продукты, подчеркнула Сюракшина, помогают поддерживать естественный баланс бактерий и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.
"Квашеная капуста — это кладезь витаминов, особенно витамина С и группы В. Она крайне полезна для микрофлоры кишечника и необходима для его нормальной работы. Кефир, в свою очередь, тоже является ферментированным продуктом, который не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на иммунную систему", — пояснила Сюракшина.
Врач отметила, что ферментированные продукты можно употреблять на постоянной основе, чередуя их с другими элементами здорового рациона. Короткие перерывы допустимы, но строгих ограничений нет: главное — сохранять баланс и разнообразие в питании, чтобы организм получал максимум пользы.
"Ферментированные продукты можно есть постоянно. Иногда стоит делать короткий перерыв, ведь однообразное питание быстро надоедает. Главное — включать их в рацион регулярно, чтобы поддерживать здоровье кишечника и укреплять иммунитет", — добавила она.
Еще один продукт, заслуживающий внимания, — морская капуста. Сюракшина отметила, что она является ценным источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Этот продукт особенно полезен людям с пониженной функцией железы, поскольку помогает восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие.
