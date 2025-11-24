Доступные продукты с мощным эффектом: что добавить в рацион, чтобы улучшить работу кишечника

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет — диетолог Сюракшина

Ферментированные продукты укрепляют иммунитет и нормализуют работу кишечника, при этом включать их в рацион можно практически ежедневно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, трихолог, кандидат медицинских наук и эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

По словам специалиста, ферментированные продукты — одна из ключевых составляющих здорового питания. К ним относятся квашеная капуста и кефир, которые содержат витамины группы В и С, поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунную систему. Эти продукты, подчеркнула Сюракшина, помогают поддерживать естественный баланс бактерий и способствуют лучшему усвоению питательных веществ.

"Квашеная капуста — это кладезь витаминов, особенно витамина С и группы В. Она крайне полезна для микрофлоры кишечника и необходима для его нормальной работы. Кефир, в свою очередь, тоже является ферментированным продуктом, который не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на иммунную систему", — пояснила Сюракшина.

Врач отметила, что ферментированные продукты можно употреблять на постоянной основе, чередуя их с другими элементами здорового рациона. Короткие перерывы допустимы, но строгих ограничений нет: главное — сохранять баланс и разнообразие в питании, чтобы организм получал максимум пользы.

"Ферментированные продукты можно есть постоянно. Иногда стоит делать короткий перерыв, ведь однообразное питание быстро надоедает. Главное — включать их в рацион регулярно, чтобы поддерживать здоровье кишечника и укреплять иммунитет", — добавила она.

Еще один продукт, заслуживающий внимания, — морская капуста. Сюракшина отметила, что она является ценным источником йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и обмена веществ. Этот продукт особенно полезен людям с пониженной функцией железы, поскольку помогает восполнить дефицит микроэлементов и улучшить общее самочувствие.