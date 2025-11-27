Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маленький очаг — большие последствия: лечение корневых каналов улучшает работу этого органа

Лечение периодонтита снизило воспалительные показатели по данным учёных JTM
7:21
Здоровье

Долгое время стоматологические заболевания рассматривались как локальная проблема, влияющая в первую очередь на качество жизни и состояние ротовой полости. Однако новые исследования показывают: воспаление в зубах может отражаться на работе всего организма, включая сердце и метаболические процессы. Двухлетний проект, результаты которого опубликованы в журнале JTM, подтверждает, что своевременное лечение апикального периодонтита приносит преимущества, выходящие далеко за рамки стоматологии.

Боль в зубе
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Боль в зубе

Почему периодонтит влияет на организм

Апикальный периодонтит — это воспаление в области корня зуба, сопровождающееся бактериальной инфекцией. Такой очаг может годами оставаться источником хронического воспаления, становясь скрытой нагрузкой для иммунной системы. Он не только ухудшает состояние ротовой полости, но и влияет на метаболизм, кровоток и работу сердца. Поэтому устранение этой инфекции способно запустить цепочку позитивных изменений в организме.

Исследователи включили в проект 65 добровольцев и наблюдали за тем, как меняется состояние их здоровья после стандартного лечения корневых каналов. Такой подход позволил оценить эффект не только сразу после вмешательства, но и в долгосрочной перспективе.

Первые результаты: снижение воспаления и улучшение метаболических маркеров

Первый этап оценок прошёл спустя три месяца после лечения. Анализы показали:

• заметное уменьшение воспалительных показателей;
• снижение уровня аминокислот, связанных с повышенным риском метаболических нарушений;
• активацию системных восстановительных механизмов.

Это указывает на то, что удаление локального источника инфекции помогает организму перестроить работу обменных процессов и снижает нагрузку на иммунную систему.

Итоги двухлетнего наблюдения

После двух лет мониторинга результаты стали ещё более убедительными. Участники исследования демонстрировали:

• улучшение обмена глюкозы;
• нормализацию уровня пирувата;
• стабилизацию липидного профиля;
• восстановление метаболического равновесия.

Один из важнейших выводов касался связи между микробиомом крови, состоянием инфицированных корней и метаболическими изменениями в организме. Как выяснилось, микробы, связанные с хроническим воспалением в зубах, способны влиять на системные процессы и повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Сравнение: состояние организма до и после лечения

Показатель До терапии После терапии
Воспаление Повышено Значительно снижено
Уровень аминокислот, связанных с риском нарушений Высокий Нормализован
Обмен глюкозы Нарушен Улучшен
Липидный профиль Дестабилизирован Стабилен
Микробиом крови Неблагоприятные изменения Восстановление баланса

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье зубов и сердца

  1. Проходите профилактический осмотр у стоматолога каждые полгода.

  2. Не откладывайте лечение — хроническое воспаление в зубе никогда не исчезает само.

  3. Используйте правильную технику чистки: щётка средней жёсткости, тщательная очистка межзубных промежутков.

  4. Добавьте в уход ирригатор или зубную нить для снижения бактериальной нагрузки.

  5. Старайтесь уменьшить количество сахара в рационе.

  6. При появлении боли или чувствительности немедленно обращайтесь к врачу.

  7. Следите за общим метаболическим здоровьем: питание, активность, сон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать периодонтит, если боль слабая.
    Последствие: хронизация воспаления и рост системных рисков.
    Альтернатива: своевременное лечение корневых каналов.

  2. Ошибка: прерывать лечение после исчезновения симптомов.
    Последствие: инфекция остаётся и продолжает влиять на организм.
    Альтернатива: доводить терапию до конца и проходить контроль.

  3. Ошибка: полагаться только на домашний уход.
    Последствие: воспаление сохраняется глубоко в тканях.
    Альтернатива: сочетать домашний уход с профессиональной терапией.

А что если периодонтит не вызывает боли?

Многие формы периодонтита протекают скрыто, без выраженных симптомов. Но отсутствие боли не означает отсутствия воспаления. Регулярная диагностика помогает вовремя обнаружить проблему и предотвратить долгосрочные последствия для сердца и обмена веществ. В таких ситуациях раннее вмешательство особенно важно.

Плюсы и минусы своевременного лечения периодонтита

Плюсы Минусы
Улучшение общего здоровья Требует регулярных визитов к врачу
Снижение системного воспаления Может понадобиться повторная терапия
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Стоимость лечения может быть высокой
Восстановление метаболического баланса Некоторым людям трудно соблюдать рекомендации

FAQ

Как понять, что нужен осмотр у стоматолога?
Если есть чувствительность, неприятный запах, кровоточивость или старые пломбы, стоит проверить состояние зубов.

Можно ли предотвратить периодонтит?
Да, регулярная гигиена, своевременное лечение кариеса и осмотры значительно снижают риск.

Помогает ли питание в профилактике периодонтита?
Да: продукты с кальцием, витамином D и минимальным количеством сахара поддерживают здоровье эмали и дёсен.

Мифы и правда

  • Миф: "Периодонтит — проблема только рта".
    Правда: он влияет на весь организм, включая сердце и метаболизм.

  • Миф: "Если зуб не болит, его лечить не нужно".
    Правда: воспаление может быть скрытым и разрушать ткани.

  • Миф: "Домашний уход способен вылечить периодонтит".
    Правда: только профессиональная терапия устраняет инфекцию.

Сон и психология

Стоматологическая боль и хроническое воспаление снижают качество сна и повышают стресс, который, в свою очередь, ухудшает работу иммунной системы. Своевременная терапия помогает уменьшить тревогу, улучшить ночной отдых и нормализовать эмоциональное состояние. Восстановление после лечения также укрепляет уверенность в себе — человек чувствует контроль над своим здоровьем.

Интересные факты

  1. Периодонтит связан с повышением уровня С-реактивного белка — маркера системного воспаления.

  2. Исследования показывают связь между здоровьем дёсен и риском инфаркта.

  3. Восстановление микробиома крови после лечения занимает несколько месяцев.

Исторический контекст

  1. В XX веке периодонтит считался локальной проблемой, не связанной с сердцем.

  2. Современная метаболомика показала системное влияние воспаления корней зубов.

  3. Интерес к влиянию стоматологических инфекций на организм растёт последние десятилетия.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
