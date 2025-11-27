Прогулка превращается в полноценную тренировку: вид ходьбы, который усиливает сердце и суставы

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц — объяснил терапевт Джузеппе Арагона

Ходьба давно считается одним из самых доступных и безопасных видов физической активности, но не все её формы оказывают одинаковый эффект на организм. Терапевт Джузеппе Арагона объясняет, что одним из самых полезных вариантов для сердца, суставов и мышц является скандинавская ходьба — движения с опорой на две специальные палки. Такой формат тренировки подходит людям разного возраста и уровня подготовки и способен заметно улучшить общее состояние тела уже через несколько недель регулярной практики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скандинавская ходьба в парке

Чем отличается скандинавская ходьба

Главная особенность скандинавской ходьбы — активное вовлечение верхней части тела. В отличие от обычной прогулки, когда основной акцент приходится на ноги, при использовании палок включаются мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса. Это делает тренировку более сбалансированной и функциональной.

Специалист подчёркивает, что работа мышц при таком формате достигает впечатляющих показателей: задействуется до 90% мышечных групп, тогда как при обычной ходьбе — около 50%. Поэтому это гораздо эффективнее, чем просто делать 10 тысяч шагов в день.

"При скандинавской ходьбе работает до 90% мышц", — пояснил терапевт Джузеппе Арагона.

Повышенная активность мышц приводит к увеличению энергозатрат — примерно на 20% по сравнению с обычной прогулкой в том же темпе. Это делает тренировки более результативными даже при умеренной интенсивности.

Почему этот вид ходьбы особенно полезен

Скандинавская ходьба создаёт оптимальное распределение нагрузки: палки помогают уменьшить давление на суставы, улучшают координацию и делают шаг более устойчивым. Техника подходит для людей с заболеваниями суставов, сниженной выносливостью или лишним весом, позволяя им тренироваться без боли и чрезмерных нагрузок.

Этот вид движения также помогает формировать правильную осанку: работа рук и корпуса способствует раскрытию плеч и выравниванию позвоночника. Кроме того, скандинавская ходьба улучшает походку, укрепляет мышцы кора и повышает общую стабильность.

Сравнение: скандинавская и обычная ходьба

Параметр Обычная ходьба Скандинавская ходьба Доля работающих мышц ~50% До 90% Энергозатраты Умеренные На ~20% выше Нагрузка на суставы Выше Снижена за счёт опоры Работа верхней части тела Минимальная Активная Подходит при восстановлении Ограниченно Да, особенно после травм

Советы шаг за шагом: как начать заниматься скандинавской ходьбой

Подберите палки по росту: их длина должна составлять примерно 0,68-0,70 от вашего роста. Освойте базовую технику: шаг с перераспределением веса и активным махом рук. Начните с коротких маршрутов — 15-20 минут в комфортном темпе. Разогревайте мышцы перед тренировкой лёгкой растяжкой. Следите за осанкой: спина прямая, плечи раскрыты. Постепенно увеличивайте скорость и дистанцию, ориентируясь на самочувствие. Выбирайте мягкое покрытие — парковые дорожки, лесные тропы или стадион.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: идти, не опираясь на палки.

Последствие: теряется смысл тренировки и вовлечение мышц.

Альтернатива: использовать регулярные отталкивания палками. Ошибка: наклоняться вперёд.

Последствие: возрастает нагрузка на спину и колени.

Альтернатива: держать корпус ровным и расслабленным. Ошибка: начинать с высоких темпов.

Последствие: быстрое утомление и неправильная техника.

Альтернатива: начинать медленно и увеличивать темп постепенно.

А что если болят суставы?

Скандинавская ходьба часто становится отличной альтернативой бегу и интенсивным нагрузкам. Палки снимают часть веса с коленей и тазобедренных суставов, улучшая устойчивость. Людям с артрозом, травмами или слабостью связок такой формат помогает поддерживать активность без боли. Однако при сильном дискомфорте лучше проконсультироваться со специалистом и подобрать щадящую технику.

Плюсы и минусы скандинавской ходьбы

Плюсы Минусы Задействует почти все мышцы Нужны специальные палки Уменьшает нагрузку на суставы Требуется освоить технику Повышает выносливость Занятия на улице зависят от погоды Улучшает осанку и координацию В начале возможна адаптация мышц

FAQ

Сколько раз в неделю стоит заниматься?

Оптимально — 3-4 раза, по 30-60 минут.

Можно ли использовать обычные трекинговые палки?

Можно, но лучше специальные палки для скандинавской ходьбы — они легче и удобнее.

Подходит ли этот вид ходьбы пожилым людям?

Да, он считается безопасным и помогает укреплять мышцы и улучшать равновесие.

Мифы и правда

Миф: "Скандинавская ходьба — это просто прогулка с палками".

Правда: техника существенно изменяет нагрузку и включает почти все мышцы.

Миф: "Эффект появляется только при высокой интенсивности".

Правда: даже умеренный темп даёт ощутимые преимущества.

Миф: "Подходит только спортсменам".

Правда: это универсальный вид активности — от новичков до профессионалов.

Сон и психология

Регулярная ходьба на свежем воздухе помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна и повышает устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Мягкое аэробное движение стабилизирует нервную систему, а контакт с природой снижает тревожность. Благодаря этому скандинавская ходьба полезна не только для тела, но и для психического благополучия.

Интересные факты

Скандинавская ходьба появилась как тренировочный метод лыжников летом. Вовлечение мышц при правильной технике сопоставимо с лёгкой силовой тренировкой. Этот вид активности помогает сжигать калории эффективнее, чем обычная ходьба, при той же продолжительности.