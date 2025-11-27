Прогулка превращается в полноценную тренировку: вид ходьбы, который усиливает сердце и суставы

Ходьба давно считается одним из самых доступных и безопасных видов физической активности, но не все её формы оказывают одинаковый эффект на организм. Терапевт Джузеппе Арагона объясняет, что одним из самых полезных вариантов для сердца, суставов и мышц является скандинавская ходьба — движения с опорой на две специальные палки. Такой формат тренировки подходит людям разного возраста и уровня подготовки и способен заметно улучшить общее состояние тела уже через несколько недель регулярной практики.
Главная особенность скандинавской ходьбы — активное вовлечение верхней части тела. В отличие от обычной прогулки, когда основной акцент приходится на ноги, при использовании палок включаются мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса. Это делает тренировку более сбалансированной и функциональной.
Специалист подчёркивает, что работа мышц при таком формате достигает впечатляющих показателей: задействуется до 90% мышечных групп, тогда как при обычной ходьбе — около 50%. Поэтому это гораздо эффективнее, чем просто делать 10 тысяч шагов в день.
"При скандинавской ходьбе работает до 90% мышц", — пояснил терапевт Джузеппе Арагона.
Повышенная активность мышц приводит к увеличению энергозатрат — примерно на 20% по сравнению с обычной прогулкой в том же темпе. Это делает тренировки более результативными даже при умеренной интенсивности.
Скандинавская ходьба создаёт оптимальное распределение нагрузки: палки помогают уменьшить давление на суставы, улучшают координацию и делают шаг более устойчивым. Техника подходит для людей с заболеваниями суставов, сниженной выносливостью или лишним весом, позволяя им тренироваться без боли и чрезмерных нагрузок.
Этот вид движения также помогает формировать правильную осанку: работа рук и корпуса способствует раскрытию плеч и выравниванию позвоночника. Кроме того, скандинавская ходьба улучшает походку, укрепляет мышцы кора и повышает общую стабильность.
|Параметр
|Обычная ходьба
|Скандинавская ходьба
|Доля работающих мышц
|~50%
|До 90%
|Энергозатраты
|Умеренные
|На ~20% выше
|Нагрузка на суставы
|Выше
|Снижена за счёт опоры
|Работа верхней части тела
|Минимальная
|Активная
|Подходит при восстановлении
|Ограниченно
|Да, особенно после травм
Подберите палки по росту: их длина должна составлять примерно 0,68-0,70 от вашего роста.
Освойте базовую технику: шаг с перераспределением веса и активным махом рук.
Начните с коротких маршрутов — 15-20 минут в комфортном темпе.
Разогревайте мышцы перед тренировкой лёгкой растяжкой.
Следите за осанкой: спина прямая, плечи раскрыты.
Постепенно увеличивайте скорость и дистанцию, ориентируясь на самочувствие.
Выбирайте мягкое покрытие — парковые дорожки, лесные тропы или стадион.
Ошибка: идти, не опираясь на палки.
Последствие: теряется смысл тренировки и вовлечение мышц.
Альтернатива: использовать регулярные отталкивания палками.
Ошибка: наклоняться вперёд.
Последствие: возрастает нагрузка на спину и колени.
Альтернатива: держать корпус ровным и расслабленным.
Ошибка: начинать с высоких темпов.
Последствие: быстрое утомление и неправильная техника.
Альтернатива: начинать медленно и увеличивать темп постепенно.
Скандинавская ходьба часто становится отличной альтернативой бегу и интенсивным нагрузкам. Палки снимают часть веса с коленей и тазобедренных суставов, улучшая устойчивость. Людям с артрозом, травмами или слабостью связок такой формат помогает поддерживать активность без боли. Однако при сильном дискомфорте лучше проконсультироваться со специалистом и подобрать щадящую технику.
|Плюсы
|Минусы
|Задействует почти все мышцы
|Нужны специальные палки
|Уменьшает нагрузку на суставы
|Требуется освоить технику
|Повышает выносливость
|Занятия на улице зависят от погоды
|Улучшает осанку и координацию
|В начале возможна адаптация мышц
Сколько раз в неделю стоит заниматься?
Оптимально — 3-4 раза, по 30-60 минут.
Можно ли использовать обычные трекинговые палки?
Можно, но лучше специальные палки для скандинавской ходьбы — они легче и удобнее.
Подходит ли этот вид ходьбы пожилым людям?
Да, он считается безопасным и помогает укреплять мышцы и улучшать равновесие.
Миф: "Скандинавская ходьба — это просто прогулка с палками".
Правда: техника существенно изменяет нагрузку и включает почти все мышцы.
Миф: "Эффект появляется только при высокой интенсивности".
Правда: даже умеренный темп даёт ощутимые преимущества.
Миф: "Подходит только спортсменам".
Правда: это универсальный вид активности — от новичков до профессионалов.
Регулярная ходьба на свежем воздухе помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна и повышает устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Мягкое аэробное движение стабилизирует нервную систему, а контакт с природой снижает тревожность. Благодаря этому скандинавская ходьба полезна не только для тела, но и для психического благополучия.
Скандинавская ходьба появилась как тренировочный метод лыжников летом.
Вовлечение мышц при правильной технике сопоставимо с лёгкой силовой тренировкой.
Этот вид активности помогает сжигать калории эффективнее, чем обычная ходьба, при той же продолжительности.
