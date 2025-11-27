Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечение периодонтита снизило воспалительные показатели по данным учёных JTM
Виктория Боня забрала дочь Анджелину из частной школы в Великобритании
Поддержание здорового веса важно для долголетия — профессор Франк Ху
ВС России приступили к финальной зачистке Волчанска
Сайт РЖД показал фактическое прибытие поездов по данным официального сервиса
Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов
Свёкле необходимы бор и марганец для формирования корнеплода
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева

Прогулка превращается в полноценную тренировку: вид ходьбы, который усиливает сердце и суставы

Скандинавская ходьба задействует до 90% мышц — объяснил терапевт Джузеппе Арагона
Здоровье

Ходьба давно считается одним из самых доступных и безопасных видов физической активности, но не все её формы оказывают одинаковый эффект на организм. Терапевт Джузеппе Арагона объясняет, что одним из самых полезных вариантов для сердца, суставов и мышц является скандинавская ходьба — движения с опорой на две специальные палки. Такой формат тренировки подходит людям разного возраста и уровня подготовки и способен заметно улучшить общее состояние тела уже через несколько недель регулярной практики.

Скандинавская ходьба в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скандинавская ходьба в парке

Чем отличается скандинавская ходьба

Главная особенность скандинавской ходьбы — активное вовлечение верхней части тела. В отличие от обычной прогулки, когда основной акцент приходится на ноги, при использовании палок включаются мышцы рук, плечевого пояса, спины и корпуса. Это делает тренировку более сбалансированной и функциональной.

Специалист подчёркивает, что работа мышц при таком формате достигает впечатляющих показателей: задействуется до 90% мышечных групп, тогда как при обычной ходьбе — около 50%. Поэтому это гораздо эффективнее, чем просто делать 10 тысяч шагов в день.

"При скандинавской ходьбе работает до 90% мышц", — пояснил терапевт Джузеппе Арагона.

Повышенная активность мышц приводит к увеличению энергозатрат — примерно на 20% по сравнению с обычной прогулкой в том же темпе. Это делает тренировки более результативными даже при умеренной интенсивности.

Почему этот вид ходьбы особенно полезен

Скандинавская ходьба создаёт оптимальное распределение нагрузки: палки помогают уменьшить давление на суставы, улучшают координацию и делают шаг более устойчивым. Техника подходит для людей с заболеваниями суставов, сниженной выносливостью или лишним весом, позволяя им тренироваться без боли и чрезмерных нагрузок.

Этот вид движения также помогает формировать правильную осанку: работа рук и корпуса способствует раскрытию плеч и выравниванию позвоночника. Кроме того, скандинавская ходьба улучшает походку, укрепляет мышцы кора и повышает общую стабильность.

Сравнение: скандинавская и обычная ходьба

Параметр Обычная ходьба Скандинавская ходьба
Доля работающих мышц ~50% До 90%
Энергозатраты Умеренные На ~20% выше
Нагрузка на суставы Выше Снижена за счёт опоры
Работа верхней части тела Минимальная Активная
Подходит при восстановлении Ограниченно Да, особенно после травм

Советы шаг за шагом: как начать заниматься скандинавской ходьбой

  1. Подберите палки по росту: их длина должна составлять примерно 0,68-0,70 от вашего роста.

  2. Освойте базовую технику: шаг с перераспределением веса и активным махом рук.

  3. Начните с коротких маршрутов — 15-20 минут в комфортном темпе.

  4. Разогревайте мышцы перед тренировкой лёгкой растяжкой.

  5. Следите за осанкой: спина прямая, плечи раскрыты.

  6. Постепенно увеличивайте скорость и дистанцию, ориентируясь на самочувствие.

  7. Выбирайте мягкое покрытие — парковые дорожки, лесные тропы или стадион.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: идти, не опираясь на палки.
    Последствие: теряется смысл тренировки и вовлечение мышц.
    Альтернатива: использовать регулярные отталкивания палками.

  2. Ошибка: наклоняться вперёд.
    Последствие: возрастает нагрузка на спину и колени.
    Альтернатива: держать корпус ровным и расслабленным.

  3. Ошибка: начинать с высоких темпов.
    Последствие: быстрое утомление и неправильная техника.
    Альтернатива: начинать медленно и увеличивать темп постепенно.

А что если болят суставы?

Скандинавская ходьба часто становится отличной альтернативой бегу и интенсивным нагрузкам. Палки снимают часть веса с коленей и тазобедренных суставов, улучшая устойчивость. Людям с артрозом, травмами или слабостью связок такой формат помогает поддерживать активность без боли. Однако при сильном дискомфорте лучше проконсультироваться со специалистом и подобрать щадящую технику.

Плюсы и минусы скандинавской ходьбы

Плюсы Минусы
Задействует почти все мышцы Нужны специальные палки
Уменьшает нагрузку на суставы Требуется освоить технику
Повышает выносливость Занятия на улице зависят от погоды
Улучшает осанку и координацию В начале возможна адаптация мышц

FAQ

Сколько раз в неделю стоит заниматься?
Оптимально — 3-4 раза, по 30-60 минут.

Можно ли использовать обычные трекинговые палки?
Можно, но лучше специальные палки для скандинавской ходьбы — они легче и удобнее.

Подходит ли этот вид ходьбы пожилым людям?
Да, он считается безопасным и помогает укреплять мышцы и улучшать равновесие.

Мифы и правда

  • Миф: "Скандинавская ходьба — это просто прогулка с палками".
    Правда: техника существенно изменяет нагрузку и включает почти все мышцы.

  • Миф: "Эффект появляется только при высокой интенсивности".
    Правда: даже умеренный темп даёт ощутимые преимущества.

  • Миф: "Подходит только спортсменам".
    Правда: это универсальный вид активности — от новичков до профессионалов.

Сон и психология

Регулярная ходьба на свежем воздухе помогает снизить уровень стресса, улучшает качество сна и повышает устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Мягкое аэробное движение стабилизирует нервную систему, а контакт с природой снижает тревожность. Благодаря этому скандинавская ходьба полезна не только для тела, но и для психического благополучия.

Интересные факты

  1. Скандинавская ходьба появилась как тренировочный метод лыжников летом.

  2. Вовлечение мышц при правильной технике сопоставимо с лёгкой силовой тренировкой.

  3. Этот вид активности помогает сжигать калории эффективнее, чем обычная ходьба, при той же продолжительности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
В США резко выросли цены на природный газ. И это уже не исправить
Лечение периодонтита снизило воспалительные показатели по данным учёных JTM
Виктория Боня забрала дочь Анджелину из частной школы в Великобритании
Поддержание здорового веса важно для долголетия — профессор Франк Ху
ВС России приступили к финальной зачистке Волчанска
Сайт РЖД показал фактическое прибытие поездов по данным официального сервиса
Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Свёкле необходимы бор и марганец для формирования корнеплода
Сезонное выпадение волос объясняется биоритмами и питанием — трихолог Мареева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.