Приступ икоты обрывается неожиданно: несколько движений запускают правильный ритм дыхания

0:17
Здоровье

Икота появляется неожиданно и порой в самый неподходящий момент — на встрече, в транспорте или за ужином. Обычно она проходит сама, но бывают ситуации, когда хочется остановить приступ как можно быстрее. Нейробиолог Э. Хуберман и педиатр К. Трильо рассказали о нескольких действительно работающих приёмах, которые помогают справиться с икотой безопасно и без вреда для организма.

Паническая атака
Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паническая атака

Почему возникает икота и как с ней бороться

Икота — это непроизвольный спазм диафрагмы, из-за которого голосовая щель резко закрывается, создавая характерный звук. Спровоцировать её может слишком быстрый приём пищи, газированные напитки, стресс, резкая смена температуры или даже неудобная поза. Большинство "народных" методов либо не работают, либо основаны на мифах. Специалисты подчёркивают: важнее воздействовать на дыхание и нервную систему, а не пытаться испугать человека или заставлять его выполнять сложные трюки.

"Один из вариантов — выполнить серию из трех вдохов носом подряд, не допуская выдоха между ними", — пояснил нейробиолог Э. Хуберман.

Этот простой метод помогает успокоить дыхательный центр и снизить частоту спазмов. Он же рекомендует задержать воздух примерно на пятнадцать секунд, а затем сделать медленный выдох — такая последовательность может остановить приступ за считаные секунды.

Педиатр Трильо предлагает альтернативу: сделать небольшой глоток воды. По его словам, кратковременная задержка дыхания также может сработать. Но методы вроде намеренного испуга или попыток встать на руки специалист считает бесполезными.

Ранее доктор П. Карилас предположил, что икота помогает развитию дыхательной системы у младенцев, однако у взрослых её возникновение чаще связано с раздражением диафрагмы и нерва, который её контролирует.

Сравнение: рабочие и нерабочие способы от икоты

Способ Эффективность Почему помогает / не помогает
Серия вдохов без выдоха Высокая Влияет на дыхательный центр и уменьшает спазм
Кратковременная задержка дыхания Средняя Стабилизирует ритм диафрагмы
Глоток воды Высокая Активирует глотательный рефлекс, отвлекая нервные пути
Испуг Низкая Нет устойчивого физиологического эффекта
Стояние на руках Низкая Не влияет на диафрагмальный спазм

Советы шаг за шагом: как правильно остановить икоту

  1. Сядьте прямо, расслабьте плечи и сделайте глубокий вдох носом.

  2. Не выдыхая, повторите ещё два вдоха — всего три подряд.

  3. Задержите дыхание примерно на 15 секунд.

  4. Медленно и плавно выдохните через рот.

  5. Если икота не исчезла — выпейте несколько маленьких глотков воды.

  6. Сделайте короткую задержку дыхания на 5-10 секунд.

  7. При необходимости повторите один из методов 2-3 раза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пить воду большими глотками.
    Последствие: повышенное давление на диафрагму, усиление икоты.
    Альтернатива: пить малыми порциями.

  2. Ошибка: пытаться резко испугаться или просить кого-то сделать это.
    Последствие: стресс без гарантированного эффекта.
    Альтернатива: техники дыхания и глотательный рефлекс.

  3. Ошибка: выполнять опасные трюки — вставать на руки, сильно наклоняться.
    Последствие: риск травм, отсутствие результата.
    Альтернатива: безопасные научно обоснованные методы.

А что если икота не проходит долго?

Обычно икота длится от нескольких секунд до нескольких минут. Но если приступы продолжаются дольше двух суток, это может быть признаком гастроэзофагеального рефлюкса, раздражения нерва диафрагмы, электролитных нарушений или других заболеваний. В таких случаях важно обратиться к врачу и пройти диагностику — длительная икота не только мешает жизни, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Плюсы и минусы разных техник от икоты

Метод Плюсы Минусы
Дыхательные упражнения Работают быстро, безопасны Требуется концентрация
Глоток воды Простота, доступность Не всегда помогает с первого раза
Задержка дыхания Удобно в любой ситуации Эффект кратковременный
Народные методы Легко запоминаются Отсутствие доказательной эффективности

FAQ

Какой способ действует быстрее всего?
Техника с тремя вдохами подряд и задержкой дыхания работает у многих уже с первого раза.

Можно ли давать воду младенцам при икоте?
Нет. У детей раннего возраста тактика зависит от возраста — лучше подождать или поменять положение тела.

Почему воду нужно пить небольшими глотками?
Малые порции активируют нервные пути мягче и эффективнее, не перегружая диафрагму.

Мифы и правда

  • Миф: "Икоту нужно лечить испугом".
    Правда: физиологической основы у этого метода нет.

  • Миф: "Чем громче икота, тем серьёзнее проблема".
    Правда: громкость никак не связана со степенью спазма.

  • Миф: "Если икота появилась после еды — это всегда опасно".
    Правда: чаще всего это просто реакция на быстрое поглощение пищи или газировку.

Сон и психология

Приступы икоты перед сном могут затруднять расслабление и вызывать раздражение. Спокойные дыхательные техники помогают снизить уровень стресса и переключить нервную систему в режим отдыха. Если икота часто появляется вечером, стоит пересмотреть режим питания: газированные напитки, быстрые перекусы и стресс увеличивают вероятность спазмов диафрагмы.

Интересные факты

  1. Икота существует у людей и животных — её наблюдают даже у кошек и собак.

  2. Самый длинный зарегистрированный приступ икоты длился более 60 лет.

  3. У младенцев икота — нормальная часть развития дыхательной системы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
