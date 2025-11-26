Лёд притворяется гладким другом, но атакует внезапно: как снизить риск зимних травм

Зима традиционно приносит не только снег и мороз, но и сезон повышенной опасности — гололёд. Даже короткая прогулка может превратиться в испытание, если под ногами скрывается тонкий слой льда. Травматологи каждый год фиксируют всплеск обращений с ушибами, вывихами и переломами, а многие из них можно было бы предотвратить. Травматолог-ортопед К. Терновой объясняет, как вести себя в период гололедицы и что делать, если падения избежать всё же не удалось.
Скользкая поверхность создаёт неожиданные ситуации: человек теряет устойчивость за долю секунды. В такие моменты основную роль играет не только обувь, но и концентрация. Если внимание переключено на смартфон или сообщения, контроль над движениями снижается. Специалисты подчёркивают: в гололёд важно постоянно оценивать поверхность под ногами, идти медленно и думать о каждом шаге.
"Звонки и переписка в пути лишь отвлекают внимание, поэтому смартфон лучше отложить до безопасного места", — отметил травматолог-ортопед К. Терновой.
Правильно подобранная обувь — ещё один ключевой защитник. Рельефная подошва создаёт большее сцепление с поверхностью, снижает вероятность поскользнуться и помогает удерживать равновесие, особенно при резком изменении покрытия.
Терновой подчёркивает: большинство падений происходит внезапно, и человек не успевает сгруппироваться. Особенно уязвимы те, кто редко занимается физической подготовкой или плохо тренирует мышцы кора. Наиболее распространённые зимние травмы — это повреждения лучезапястного сустава, тазобедренной области и, что особенно опасно, головы.
Пожилые люди находятся в зоне повышенного риска: их кости более хрупкие, координация ниже, а последствия падений могут быть серьёзными и долгими.
|Область тела
|Причина уязвимости
|Возможные последствия
|Голова
|Удар при неконтролируемом падении
|Сотрясение, черепно-мозговая травма
|Запястье
|Попытка инстинктивно подставить руку
|Трещины, переломы
|Тазобедренная область
|Удар о твёрдую поверхность
|Гематомы, переломы шейки бедра
|Колени
|Скользящее движение ног
|Растяжения, ушибы
Выбирайте обувь с глубоким рельефом и нескользящей подошвой.
Не торопитесь — короткие шаги и согнутые слегка в коленях ноги повышают устойчивость.
Держите руки свободными: перчатки лучше варежек, а сумки — на одном плече, а не в руках.
Избегайте смартфона в движении — проверяйте сообщения только в безопасном месте.
Обходите участки с блестящим налётом и укатанным снегом — они самые скользкие.
Используйте противоскользящие накладки для обуви, особенно если много ходите пешком.
На лестницах держитесь за поручни, поднимайтесь и спускайтесь медленно.
Ошибка: идти по льду с длинным шагом.
Последствие: потеря равновесия и риск падения.
Альтернатива: делайте короткие, пружинистые шаги.
Ошибка: держать руки в карманах.
Последствие: при падении невозможно сгруппироваться или защитить голову.
Альтернатива: держать руки свободными по бокам.
Ошибка: носить гладкую обувь без протектора.
Последствие: низкое сцепление с поверхностью.
Альтернатива: рельефная подошва или накладки-"ледоходы".
Если избежать травмы не удалось, важно действовать быстро. Сразу после падения оцените состояние: если боль не проходит, а двигать конечностью трудно, не стоит надеяться, что "само пройдёт". Терновой рекомендует приложить к месту удара холод — он уменьшит отёк, затем аккуратно забинтовать повреждённую зону и обеспечить ей неподвижность.
Травматолог напоминает, что признаки возможного перелома нельзя игнорировать. Среди них:
• резкая боль;
• выраженный отёк;
• изменение формы конечности;
• невозможность полноценно двигать повреждённой частью тела.
При появлении таких симптомов врач настоятельно советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
|Плюсы
|Минусы
|Существенно снижают риск травм
|Требуют внимания и дисциплины
|Улучшают устойчивость на льду
|Специальная обувь может быть дороже
|Предотвращают серьёзные последствия
|Накладки на подошву нужно регулярно менять
|Повышают уверенность на улице
|Не всегда защищают на абсолютно гладком льду
Какая обувь лучше всего подходит для гололёда?
Обувь с рельефной резиновой подошвой или специальные противоскользящие накладки.
Что делать, если появился синяк после падения?
Первый день прикладывать холод, затем — лёгкое тепло для улучшения кровообращения.
Как понять, что стоит вызвать скорую помощь?
Если есть деформация, сильная боль, невозможность опереться на ногу или пошевелить рукой.
Миф: "Если идти медленно, упасть невозможно".
Правда: даже медленный шаг на гладком льду может привести к падению.
Миф: "Пожилые падают чаще из-за невнимательности".
Правда: снижение координации и крепости костей делает их особенно уязвимыми.
Миф: "При падении нужно выставить руку вперёд".
Правда: именно это чаще всего приводит к переломам кисти и предплечья.
После падения многие испытывают тревогу, которая может сохраняться несколько дней. Страх снова поскользнуться повышает мышечное напряжение и ухудшает ночной сон. Спокойный восстановительный отдых помогает снизить стресс и улучшить координацию, поэтому важно соблюдать режим сна и избегать вечерних тревожных мыслей, связанных с травмой.
Наиболее скользкий лёд образуется при температуре около 0 °C, а не в сильный мороз.
Правильная походка "пингвина" — короткие шаги и корпус слегка вперёд — снижает риск падения.
В некоторых странах зимой используют специальный песок с гранитной крошкой, который почти не скользит.
