Лёд притворяется гладким другом, но атакует внезапно: как снизить риск зимних травм

Смартфон в пути снижает внимание на льду сообщил — травматолога Тернового

Зима традиционно приносит не только снег и мороз, но и сезон повышенной опасности — гололёд. Даже короткая прогулка может превратиться в испытание, если под ногами скрывается тонкий слой льда. Травматологи каждый год фиксируют всплеск обращений с ушибами, вывихами и переломами, а многие из них можно было бы предотвратить. Травматолог-ортопед К. Терновой объясняет, как вести себя в период гололедицы и что делать, если падения избежать всё же не удалось.

Человек поскользнулся на льду

Почему зимой возрастает риск падений

Скользкая поверхность создаёт неожиданные ситуации: человек теряет устойчивость за долю секунды. В такие моменты основную роль играет не только обувь, но и концентрация. Если внимание переключено на смартфон или сообщения, контроль над движениями снижается. Специалисты подчёркивают: в гололёд важно постоянно оценивать поверхность под ногами, идти медленно и думать о каждом шаге.

"Звонки и переписка в пути лишь отвлекают внимание, поэтому смартфон лучше отложить до безопасного места", — отметил травматолог-ортопед К. Терновой.

Правильно подобранная обувь — ещё один ключевой защитник. Рельефная подошва создаёт большее сцепление с поверхностью, снижает вероятность поскользнуться и помогает удерживать равновесие, особенно при резком изменении покрытия.

Какие травмы случаются чаще всего

Терновой подчёркивает: большинство падений происходит внезапно, и человек не успевает сгруппироваться. Особенно уязвимы те, кто редко занимается физической подготовкой или плохо тренирует мышцы кора. Наиболее распространённые зимние травмы — это повреждения лучезапястного сустава, тазобедренной области и, что особенно опасно, головы.

Пожилые люди находятся в зоне повышенного риска: их кости более хрупкие, координация ниже, а последствия падений могут быть серьёзными и долгими.

Сравнение: какие зоны страдают при падении чаще

Область тела Причина уязвимости Возможные последствия Голова Удар при неконтролируемом падении Сотрясение, черепно-мозговая травма Запястье Попытка инстинктивно подставить руку Трещины, переломы Тазобедренная область Удар о твёрдую поверхность Гематомы, переломы шейки бедра Колени Скользящее движение ног Растяжения, ушибы

Советы шаг за шагом: как снизить риск травм зимой

Выбирайте обувь с глубоким рельефом и нескользящей подошвой. Не торопитесь — короткие шаги и согнутые слегка в коленях ноги повышают устойчивость. Держите руки свободными: перчатки лучше варежек, а сумки — на одном плече, а не в руках. Избегайте смартфона в движении — проверяйте сообщения только в безопасном месте. Обходите участки с блестящим налётом и укатанным снегом — они самые скользкие. Используйте противоскользящие накладки для обуви, особенно если много ходите пешком. На лестницах держитесь за поручни, поднимайтесь и спускайтесь медленно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: идти по льду с длинным шагом.

Последствие: потеря равновесия и риск падения.

Альтернатива: делайте короткие, пружинистые шаги. Ошибка: держать руки в карманах.

Последствие: при падении невозможно сгруппироваться или защитить голову.

Альтернатива: держать руки свободными по бокам. Ошибка: носить гладкую обувь без протектора.

Последствие: низкое сцепление с поверхностью.

Альтернатива: рельефная подошва или накладки-"ледоходы".

А что если падение всё же произошло?

Если избежать травмы не удалось, важно действовать быстро. Сразу после падения оцените состояние: если боль не проходит, а двигать конечностью трудно, не стоит надеяться, что "само пройдёт". Терновой рекомендует приложить к месту удара холод — он уменьшит отёк, затем аккуратно забинтовать повреждённую зону и обеспечить ей неподвижность.

Травматолог напоминает, что признаки возможного перелома нельзя игнорировать. Среди них:

• резкая боль;

• выраженный отёк;

• изменение формы конечности;

• невозможность полноценно двигать повреждённой частью тела.

При появлении таких симптомов врач настоятельно советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Плюсы и минусы мер профилактики

Плюсы Минусы Существенно снижают риск травм Требуют внимания и дисциплины Улучшают устойчивость на льду Специальная обувь может быть дороже Предотвращают серьёзные последствия Накладки на подошву нужно регулярно менять Повышают уверенность на улице Не всегда защищают на абсолютно гладком льду

FAQ

Какая обувь лучше всего подходит для гололёда?

Обувь с рельефной резиновой подошвой или специальные противоскользящие накладки.

Что делать, если появился синяк после падения?

Первый день прикладывать холод, затем — лёгкое тепло для улучшения кровообращения.

Как понять, что стоит вызвать скорую помощь?

Если есть деформация, сильная боль, невозможность опереться на ногу или пошевелить рукой.

Мифы и правда

Миф: "Если идти медленно, упасть невозможно".

Правда: даже медленный шаг на гладком льду может привести к падению.

Миф: "Пожилые падают чаще из-за невнимательности".

Правда: снижение координации и крепости костей делает их особенно уязвимыми.

Миф: "При падении нужно выставить руку вперёд".

Правда: именно это чаще всего приводит к переломам кисти и предплечья.

Сон и психология

После падения многие испытывают тревогу, которая может сохраняться несколько дней. Страх снова поскользнуться повышает мышечное напряжение и ухудшает ночной сон. Спокойный восстановительный отдых помогает снизить стресс и улучшить координацию, поэтому важно соблюдать режим сна и избегать вечерних тревожных мыслей, связанных с травмой.

Интересные факты

Наиболее скользкий лёд образуется при температуре около 0 °C, а не в сильный мороз. Правильная походка "пингвина" — короткие шаги и корпус слегка вперёд — снижает риск падения. В некоторых странах зимой используют специальный песок с гранитной крошкой, который почти не скользит.