Ночной свет делает утро тяжелее: как организму приходится бороться за каждую минуту отдыха

Многие привыкли засыпать при свете ночника, экрана телевизора или оставленной в коридоре лампы. Кажется, что слабое освещение не мешает отдыху, однако специалисты считают иначе. Психолог Лариса Верчинова объясняет, почему даже тусклый искусственный свет способен ухудшить сон и повлиять на самочувствие утром.
Регулярный вечерний свет — в том числе от гаджетов, лампочек и рекламных огней за окном — вмешивается в работу естественных биоритмов. Ночью мозг должен переходить в режим восстановления, а для этого ему нужна темнота. Когда помещение освещено, даже слабо, организм воспринимает это как сигнал "не время спать".
"Наш сон регулируется гормоном мелатонином, который вырабатывается только в темноте. Даже слабый свет, особенно синего спектра, снижает его уровень. Мозг воспринимает это как сигнал бодрствования", — сказала психолог Лариса Верчинова.
Из-за недостатка мелатонина человек хуже засыпает, чаще просыпается и испытывает трудности с глубокой фазой сна, которая отвечает за восстановление энергии и иммунитета.
Верчинова подчёркивает: утренний солнечный свет полезен, потому что помогает мягко активировать организм, синхронизирует биологические часы и регулирует цикл "сон-бодрствование". Проблема заключается именно в вечернем освещении — его спектр и интенсивность оказывают противоположный эффект, нарушая процессы торможения и подготовки ко сну.
|Тип света
|Влияние на организм
|Последствия
|Естественный утренний свет
|Активирует бодрствование, регулирует циркадные ритмы
|Лёгкое пробуждение, стабильный режим
|Искусственный свет вечером
|Снижает мелатонин, стимулирует мозг
|Затруднённое засыпание
|Синий свет экранов
|Наиболее подавляет мелатонин
|Повышенная тревожность, поверхностный сон
|Тёплый приглушённый свет
|Минимально нарушает ритмы
|Мягкая подготовка ко сну
Используйте тёплые лампы с мягким свечением в вечернее время.
За час до сна снижайте уровень освещения во всей квартире.
Отключайте телевизор и убирайте гаджеты подальше от кровати.
Если в комнате светло из-за уличных фонарей, устанавливайте плотные шторы или блэкаут-занавески.
Для ориентации в помещении используйте свет с минимальной яркостью — например, ночник с красным спектром.
Поддерживайте ежедневный режим отхода ко сну и пробуждения для стабилизации выработки мелатонина.
Ошибка: оставлять смартфон включённым возле кровати.
Последствие: синее свечение экрана длительно подавляет мелатонин.
Альтернатива: включить режим "тёплый экран" или полностью убрать телефон.
Ошибка: спать с ярким ночником.
Последствие: мозг остаётся в состоянии лёгкой активности.
Альтернатива: использовать мягкий красный или янтарный свет.
Ошибка: просыпаться ночью и включать верхний свет.
Последствие: резкий свет сбивает циркадный ритм.
Альтернатива: применить небольшой переносной фонарь низкой яркости.
Некоторым людям сложно спать в абсолютной темноте: это может быть связано с детскими привычками, повышенной тревожностью или особенностями нервной системы. В таком случае стоит подобрать ночник минимальной яркости, желательно тёплого оттенка. Постепенное снижение яркости по вечерам поможет адаптироваться и уменьшить зависимость от света.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение качества сна
|Могут возникнуть неприятные ощущения у тревожных людей
|Быстрое засыпание
|Требуется время на привыкание
|Оптимальная выработка мелатонина
|Нужны плотные шторы или маска
|Глубокие восстановительные фазы
|Сложнее ориентироваться ночью
Можно ли спать с ночником детям?
Да, если ребёнок боится темноты. Но лучше выбирать слабый тёплый свет и постепенно уменьшать яркость по мере адаптации.
Сколько стоит качественная маска для сна?
Хорошая маска обойдётся в 500-2500 рублей — зависит от материала и формы.
Что лучше — ночник или плотные шторы?
Для взрослых предпочтительнее полная темнота, поэтому лучше использовать блэкаут-шторы. Ночник допустим только при минимальной яркости.
Миф: "Слабый свет не мешает сну".
Правда: даже тусклое свечение снижает уровень мелатонина.
Миф: "Телефон в режиме энергосбережения безопасен".
Правда: синий спектр виден даже при низкой яркости.
Миф: "Ночью нужен свет для безопасности".
Правда: безопаснее использовать датчики движения с очень мягким освещением.
Свет во время сна повышает общую напряжённость мозга, что делает сон более поверхностным. Недостаток мелатонина влияет на эмоциональный фон: появляется раздражительность, становится сложнее концентрироваться, усиливается стресс. Полноценный ночной отдых помогает стабилизировать настроение и улучшает работу когнитивных функций.
Люди, спящие в полной темноте, имеют более стабильный уровень кортизола утром.
Даже свет от зарядного устройства способен ухудшить качество сна.
Мелатонин — один из самых мощных природных антиоксидантов.
