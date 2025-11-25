Ночной свет делает утро тяжелее: как организму приходится бороться за каждую минуту отдыха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие привыкли засыпать при свете ночника, экрана телевизора или оставленной в коридоре лампы. Кажется, что слабое освещение не мешает отдыху, однако специалисты считают иначе. Психолог Лариса Верчинова объясняет, почему даже тусклый искусственный свет способен ухудшить сон и повлиять на самочувствие утром.

Маска для сна
Фото: www.pexels.com by Polina is licensed under Бесплатное использование
Маска для сна

Как свет влияет на работу организма ночью

Регулярный вечерний свет — в том числе от гаджетов, лампочек и рекламных огней за окном — вмешивается в работу естественных биоритмов. Ночью мозг должен переходить в режим восстановления, а для этого ему нужна темнота. Когда помещение освещено, даже слабо, организм воспринимает это как сигнал "не время спать".

"Наш сон регулируется гормоном мелатонином, который вырабатывается только в темноте. Даже слабый свет, особенно синего спектра, снижает его уровень. Мозг воспринимает это как сигнал бодрствования", — сказала психолог Лариса Верчинова.

Из-за недостатка мелатонина человек хуже засыпает, чаще просыпается и испытывает трудности с глубокой фазой сна, которая отвечает за восстановление энергии и иммунитета.

Почему важно различать естественный и искусственный свет

Верчинова подчёркивает: утренний солнечный свет полезен, потому что помогает мягко активировать организм, синхронизирует биологические часы и регулирует цикл "сон-бодрствование". Проблема заключается именно в вечернем освещении — его спектр и интенсивность оказывают противоположный эффект, нарушая процессы торможения и подготовки ко сну.

Сравнение: влияние разных типов света на сон

Тип света Влияние на организм Последствия
Естественный утренний свет Активирует бодрствование, регулирует циркадные ритмы Лёгкое пробуждение, стабильный режим
Искусственный свет вечером Снижает мелатонин, стимулирует мозг Затруднённое засыпание
Синий свет экранов Наиболее подавляет мелатонин Повышенная тревожность, поверхностный сон
Тёплый приглушённый свет Минимально нарушает ритмы Мягкая подготовка ко сну

Советы шаг за шагом: как создать правильные условия для сна

  1. Используйте тёплые лампы с мягким свечением в вечернее время.

  2. За час до сна снижайте уровень освещения во всей квартире.

  3. Отключайте телевизор и убирайте гаджеты подальше от кровати.

  4. Если в комнате светло из-за уличных фонарей, устанавливайте плотные шторы или блэкаут-занавески.

  5. Для ориентации в помещении используйте свет с минимальной яркостью — например, ночник с красным спектром.

  6. Поддерживайте ежедневный режим отхода ко сну и пробуждения для стабилизации выработки мелатонина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: оставлять смартфон включённым возле кровати.
    Последствие: синее свечение экрана длительно подавляет мелатонин.
    Альтернатива: включить режим "тёплый экран" или полностью убрать телефон.

  2. Ошибка: спать с ярким ночником.
    Последствие: мозг остаётся в состоянии лёгкой активности.
    Альтернатива: использовать мягкий красный или янтарный свет.

  3. Ошибка: просыпаться ночью и включать верхний свет.
    Последствие: резкий свет сбивает циркадный ритм.
    Альтернатива: применить небольшой переносной фонарь низкой яркости.

А что если темнота вызывает тревогу?

Некоторым людям сложно спать в абсолютной темноте: это может быть связано с детскими привычками, повышенной тревожностью или особенностями нервной системы. В таком случае стоит подобрать ночник минимальной яркости, желательно тёплого оттенка. Постепенное снижение яркости по вечерам поможет адаптироваться и уменьшить зависимость от света.

Плюсы и минусы сна в полной темноте

Плюсы Минусы
Улучшение качества сна Могут возникнуть неприятные ощущения у тревожных людей
Быстрое засыпание Требуется время на привыкание
Оптимальная выработка мелатонина Нужны плотные шторы или маска
Глубокие восстановительные фазы Сложнее ориентироваться ночью

FAQ

Можно ли спать с ночником детям?
Да, если ребёнок боится темноты. Но лучше выбирать слабый тёплый свет и постепенно уменьшать яркость по мере адаптации.

Сколько стоит качественная маска для сна?
Хорошая маска обойдётся в 500-2500 рублей — зависит от материала и формы.

Что лучше — ночник или плотные шторы?
Для взрослых предпочтительнее полная темнота, поэтому лучше использовать блэкаут-шторы. Ночник допустим только при минимальной яркости.

Мифы и правда

  • Миф: "Слабый свет не мешает сну".
    Правда: даже тусклое свечение снижает уровень мелатонина.

  • Миф: "Телефон в режиме энергосбережения безопасен".
    Правда: синий спектр виден даже при низкой яркости.

  • Миф: "Ночью нужен свет для безопасности".
    Правда: безопаснее использовать датчики движения с очень мягким освещением.

Сон и психология

Свет во время сна повышает общую напряжённость мозга, что делает сон более поверхностным. Недостаток мелатонина влияет на эмоциональный фон: появляется раздражительность, становится сложнее концентрироваться, усиливается стресс. Полноценный ночной отдых помогает стабилизировать настроение и улучшает работу когнитивных функций.

Интересные факты

  1. Люди, спящие в полной темноте, имеют более стабильный уровень кортизола утром.

  2. Даже свет от зарядного устройства способен ухудшить качество сна.

  3. Мелатонин — один из самых мощных природных антиоксидантов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
