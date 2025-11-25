Мороз превращает эмаль в хрупкое стекло: вот почему боль появляется даже от глотка кофе

Зима повышает риск повреждения эмали — рассказал стоматолог Р. Джунеджи

Зимний сезон приносит не только мороз и сухой воздух, но и неожиданные ощущения — многие замечают, что именно в холодное время года зубы становятся чувствительнее. Вроде бы ничего не изменилось в уходе, но горячий чай на улице или глоток холодного воздуха вызывают резкую боль. Британский стоматолог Р. Джунеджи рассказал, почему это происходит и как снизить неприятные ощущения.

Что происходит с зубами на морозе

Зубная эмаль — прочная, но не неуязвимая структура. В холодное время года на неё воздействует сразу несколько стрессовых факторов. По словам врача, при переходе из теплого помещения на мороз и обратно твёрдые ткани зубов проходят через циклы микроскопического расширения и сжатия. Такие колебания постепенно ослабляют эмаль.

"Достаточно выйти на мороз с горячим напитком, и можно почувствовать резкую боль", — рассказал стоматолог Р. Джунеджи.

Со временем на поверхности появляются микротрещины — невидимые глазу, но вполне способные вызвать острую реакцию на перепады температур. Этот же механизм влияет и на старые пломбы: они теряют герметичность, могут откалываться или пропускать холодный воздух ближе к нерву.

Почему зимой возникает нехватка слюны

Есть ещё один сезонный фактор — сухость во рту. Из-за низкой влажности воздуха и работы отопления слюна вырабатывается в меньшем количестве. Это серьёзно влияет на здоровье: слюна — естественная защита, которая смывает бактерии, нейтрализует кислотность и помогает поддерживать комфорт в полости рта.

Когда её мало, бактерии размножаются активнее, увеличивается риск неприятного запаха, налёта и воспалительных процессов. Зимой многие замечают стянутость слизистой, "скрипающий" эффект при движении языка и появление сухости — всё это связано с дефицитом слюны.

Сравнение: как холод и сухость влияют на зубы

Фактор Механизм воздействия Возможные последствия Резкие перепады температур Расширение и сжатие эмали Микротрещины, чувствительность Морозный воздух Охлаждение нервных окончаний Резкая кратковременная боль Низкая влажность Снижение выработки слюны Налёт, запах, дискомфорт Сухой воздух в помещениях Пересыхание слизистой Воспаление, риск кариеса

Советы шаг за шагом: как защитить зубы зимой

Уменьшите контраст температур: пейте горячие напитки медленно перед выходом на улицу. Используйте жевательную резинку без сахара — она стимулирует слюноотделение. Следите за питьевым режимом: вода снижает сухость и помогает смывать бактерии. Поставьте увлажнитель воздуха в спальне или рабочем кабинете. Выбирайте зубные пасты для чувствительных зубов с калием или стронцием. Защищайте рот шарфом при низких температурах, особенно если зубы уже реагируют на холод. Посещайте стоматолога при первых признаках усиленной чувствительности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кипяток и сразу выходить на мороз.

Последствие: усиленные перепады температур приводят к трещинам в эмали.

Альтернатива: подождать 3-5 минут, чтобы напиток остыл до комфортной температуры. Ошибка: дышать ртом на холоде.

Последствие: прямое охлаждение зубов усиливает боль.

Альтернатива: дышать носом или прикрывать рот шарфом. Ошибка: избегать воды, чтобы не мерзнуть.

Последствие: сухость во рту усиливает рост бактерий.

Альтернатива: пить небольшими порциями тёплую воду.

А что если чувствительность уже появилась?

Если зубы реагируют даже на лёгкий холод или горячее, не стоит ждать, что всё пройдёт само — зимой такие симптомы редко исчезают без помощи. Можно на короткое время облегчить состояние пастами для снижения чувствительности или отказаться от резких температурных перепадов, но это временная мера. Если боль мешает есть или разговаривать, стоматолог осмотрит эмаль, проверит состояние пломб и при необходимости укрепит уязвимые участки.

Плюсы и минусы профилактики чувствительности зимой

Плюсы Минусы Снижение боли и дискомфорта Требует регулярности и привычек Профилактика кариеса Возможны траты на специализированные пасты Защита пломб и эмали Нужно носить шарф в мороз Комфорт при приёме пищи Не всегда быстрый результат

FAQ

Какую пасту выбрать зимой?

Пасты с нитратом калия или стронцием помогают блокировать чувствительные каналы и снижают реакцию на холод.

Сколько стоит лечение чувствительности?

Цена зависит от причины: реминерализация или покрытие защитным лаком может стоить от 1500 до 5000 рублей за процедуру.

Что лучше помогает от сухости во рту?

Увлажнитель воздуха, частое питьё тёплой воды и жевательная резинка без сахара — самые простые и действенные меры.

Мифы и правда

Миф: "Чувствительность зимой — это нормально, лечить не нужно".

Правда: это признак микротрещин или ослабления эмали, и его важно контролировать.

Миф: "Холодная боль — это всегда кариес".

Правда: реакция может быть связана с пломбами или сухостью, а не только с разрушениями.

Миф: "Зимой уход за зубами такой же, как летом".

Правда: зимой есть специфические риски, которые требуют дополнительной защиты.

Сон и психология

Сухость во рту может усиливаться ночью из-за отопления. Это приводит к дискомфорту, бессознательному открыванию рта во сне и ухудшению качества ночного отдыха. Некачественный сон в свою очередь снижает порог болевой чувствительности, делая зубную боль ярче и заметнее.

Интересные факты

Зимой люди реже пьют воду, что напрямую увеличивает вероятность сухости во рту. Эмаль — самый твёрдый материал в организме, но даже она не выдерживает резких температурных перепадов. Жевательная резинка без сахара стимулирует слюноотделение лучше, чем большинство пастилок и леденцов.

Исторический контекст

В древности жители северных регионов защищали рот шерстяными повязками, чтобы избежать боли на холоде. С развитием центрального отопления проблема сухости во рту стала массовой. Современные стоматологи начали активно исследовать зимнюю чувствительность только в последние десятилетия.