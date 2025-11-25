Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морщины приходят раньше срока: этот сладкий ингредиент разрушает защиту кожи изнутри

Сахар вызывает потерю упругости кожи по данным дерматолога Элизабет Бахар Хаушманд
0:30
Здоровье

С возрастом мы всё чаще задумываемся, почему кожа вдруг начинает выглядеть уставшей, теряет тонус или реагирует на внешние факторы острее, чем раньше. Иногда дело не только в генетике, солнце или неправильном уходе. По данным дерматологов, один из самых распространённых продуктов в нашем рационе способен значительно ускорять внешнее старение — и большинство людей даже не подозревают об этом. Речь идёт о сахаре, влиянии которого учёные уделяют всё больше внимания.

Плечо
Фото: www.pexels.com by Ximena Mora is licensed under Бесплатное использование
Плечо

Как сахар воздействует на кожу

На первый взгляд кажется, что сладкое — лишь источник лишних калорий. Но дерматологи подчёркивают: влияние сахара гораздо глубже. Энтони Росси объясняет, что сахар провоцирует в организме каскад процессов, которые бьют по коже сильнее, чем многие привычные внешние факторы.

По словам специалиста, избыток сахара приводит к окислительному стрессу, усиливает слабовыраженное хроническое воспаление и ускоряет разрушение коллагена — ключевого белка, поддерживающего упругость кожи. Со временем эти процессы ослабляют естественные защитные механизмы, включая сопротивляемость ультрафиолету и городским загрязнениям.

"В конечном итоге кожа теряет упругость и эластичность, становится тусклой, приобретает желтоватый оттенок, обвисает, а на лице появляются морщины", — добавила дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд.

Дерматологи называют сахар одним из главных катализаторов старения наряду с ультрафиолетом — особенно при регулярном употреблении сладостей, соков, газировок и выпечки.

Сравнение: влияние сахара и других факторов на старение кожи

Фактор Механизм воздействия Внешние проявления
Сахар Усиливает воспаление, разрушает коллаген Потеря упругости, тусклый цвет
УФ-лучи Повреждают ДНК клеток, вызывают фотостарение Пигментация, морщины
Недостаток сна Снижение регенерации Отёки, тусклость
Загрязнения Окислительный стресс Неровный тон, раздражения

Советы шаг за шагом: как уменьшить влияние сахара на кожу

  1. Снижайте количество добавленного сахара: выбирайте напитки без сиропов, уменьшайте порции десертов.

  2. Делайте акцент на продуктах с низким гликемическим индексом: ягоды, овсянка, бобовые.

  3. Поддерживайте кожу с помощью антиоксидантов — подойдут сыворотки с витамином C, ниацинамидом или ресвератролом.

  4. Следите за уровнем гидратации: увеличьте потребление воды и используйте увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой.

  5. Защищайте кожу от солнца: выбирайте SPF не ниже 30, обновляйте каждые 2-3 часа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: заменять сахар "здоровыми" сиропами.
    Последствие: скачок глюкозы остаётся высоким.
    Альтернатива: стевия или натуральные сахара-алкоголи.

  2. Ошибка: пить фруктовые соки ежедневно.
    Последствие: рост глюкозы почти как при газировке.
    Альтернатива: свежие фрукты или напитки без сахара.

  3. Ошибка: игнорировать ночной уход.
    Последствие: кожа хуже восстанавливается после окислительного стресса.
    Альтернатива: ночные кремы с пептидами и церамидами.

А что если полностью отказаться от сахара?

Многие считают, что исключение сахара из рациона приведёт к мгновенному "омоложению". На деле всё сложнее: организму требуется время, чтобы снизить уровень хронического воспаления и восстановить синтез коллагена. Первые изменения — более ровный тон, уменьшение отёков — обычно заметны через 3-4 недели. Но важно понимать: кожа всё равно стареет естественным образом, и отказ от сахара лишь уменьшает скорость этого процесса, а не отменяет его.

Плюсы и минусы уменьшения сахара

Плюсы Минусы
Улучшение тона и упругости кожи Трудность адаптации в первые недели
Снижение воспаления Ограничения в рационе
Более стабильный уровень энергии Необходимость следить за составом продуктов
Улучшение сна и пищеварения Возможные перепады настроения из-за изменения привычек

FAQ

Как быстро кожа реагирует на снижение сахара?
Первые улучшения можно заметить через несколько недель, но максимальный эффект проявляется через 2-3 месяца.

Сколько сладкого можно есть без вреда для кожи?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать добавленный сахар до 5-10 % от суточного рациона — это примерно 25-50 граммов.

Что лучше: сахар, мёд или фруктоза?
Любые подсластители могут вызывать гликозилирование. Мёд полезнее по составу, но его стоит употреблять умеренно.

Мифы и правда

  • Миф: "Темный шоколад не вреден для кожи".
    Правда: даже тёмный шоколад содержит сахар, хотя и меньше.

  • Миф: "Сахар вызывает морщины только у пожилых".
    Правда: гликация начинается уже в молодости.

  • Миф: "Фруктоза безопаснее".
    Правда: избыток фруктозы так же разрушает коллаген.

Сон и психология

Избыточное употребление сахара нарушает сон: скачки глюкозы усиливают ночные пробуждения, повышают тревожность и снижают глубину фаз восстановления. Недостаток качественного сна делает кожу менее устойчивой к воспалению и ускоряет старение. Сладости перед сном снижают выработку мелатонина — гормона, который помогает коже восстанавливаться.

Интересные факты

  1. Гликация коллагена — процесс, при котором сахар буквально "склеивает" волокна кожи.

  2. Коллагеновые нити, повреждённые сахаром, восстанавливаются в несколько раз медленнее.

  3. У людей, регулярно употребляющих сладкие напитки, кожа стареет визуально быстрее на 2-5 лет.

Исторический контекст

  1. В XIX веке сахар считался роскошью и потреблялся редко — поэтому преждевременное старение кожи встречалось реже.

  2. В XX веке массовое производство сладостей резко увеличило потребление сахара.

  3. Современная косметология стала изучать его влияние как один из ключевых факторов старения кожи.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
