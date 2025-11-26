Творог и йогурт сошлись в молочной дуэли: один продукт удивил скрытой силой для организма

Разницу в питательных свойствах творога и йогурта описала диетолог Мок

Вопрос о том, что полезнее — творог или йогурт, волнует многих, кто стремится питаться сбалансированно и поддерживать здоровье кишечника, костей и мышц. Оба продукта давно считаются базой здорового рациона, но различия в белке, пробиотиках, минералах и жирности могут значительно влиять на выбор. Диетологи подчёркивают: несмотря на общую пользу, творог и йогурт воздействуют на организм по-разному.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Что объединяет и отличает молочные продукты

И творог, и йогурт содержат ценные макро- и микроэлементы — от кальция и калия до витамина В12. Но диапазон белка, содержание натрия, наличие пробиотиков и текстура делают эти продукты далеко не идентичными. При выборе важно учитывать цели: кому-то нужно больше белка, кому-то — поддержка кишечной микрофлоры, а кому-то — мягкая усвояемость и низкая калорийность.

"По содержанию белков, жиров и углеводов греческий йогурт и творог примерно равны", — говорит диетолог Джейми Мок.

Звучит просто, однако в деталях скрывается ключ к пониманию того, какой продукт подойдёт именно вам, уточняет brandin.cz.

Сравнение творога и йогурта

Параметр Творог Обычный йогурт Греческий йогурт Белок 12-15 г 8-12 г 10-17 г Пробиотики Только в ферментированных вариантах Есть Активные культуры Натрий Очень высокий (до 680 мг) Низкий ~75 мг Магний Меньше Нормальный Выше Текстура Кремовая или сухая Мягкая Густая Кислотность Низкая Низкая/умеренная Умеренная Жирность 0-9% и выше 0-5% 0-10%

Белок: где его больше и какой лучше усваивается

Белок — основа восстановления мышц, гормонального баланса и чувства сытости. В твороге он представлен в виде казеина — медленно усваиваемого белка, обеспечивающего длительное насыщение. Это делает творог удобным вариантом для перекусов и завтраков.

"Благодаря ингредиентам, в состав которых входят преимущественно ферментированные молочные продукты и соль, творог — это высококачественный источник белка, который можно использовать для быстрого и лёгкого перекуса или как полезный инструмент для достижения вашей суточной нормы белка", — говорит диетолог Эми Дэвис.

Йогурт, особенно греческий, содержит полноценный белок, включающий все незаменимые аминокислоты. В этом смысле он более "универсален", а его структура позволяет организму усваивать белок быстрее.

Витамины и минералы: где больше пользы

По базовому набору минералов творог и йогурт схожи, но различия всё же значимы.

"Разница заключается в содержании натрия и магния: в твороге содержится почти в девять раз больше натрия и вдвое меньше магния, чем в греческом йогурте", — отмечает Мок.

Дэвис уточняет: в порции греческого йогурта — около 75 мг натрия, а в твороге — примерно 680 мг.

Такое количество соли в твороге может быть нежелательным для людей с гипертонией или отёками. А вот уровень кальция в обоих продуктах высок, что делает их полезными для здоровья костей вместе с источниками витамина D.

Пробиотики: кто лучше для кишечника

Пробиотики — ключевой момент, когда речь идёт о здоровье микробиома. Йогурт всегда производится с использованием живых культур, и это делает его полноценным пробиотическим продуктом.

"Йогурт производится с использованием живых и активных культур, которые являются естественным источником пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника", — говорит Мок.

Творог может быть пробиотическим только в том случае, если производитель использует бактериальные культуры, а не кислоты для створаживания.

"Греческий йогурт с живыми активными культурами содержит пробиотики для здоровья кишечника, в то время как только некоторые виды ферментированного творога содержат эти полезные бактерии", — говорит Дэвис.

Если приоритет — улучшение пищеварения, то выбор чаще склоняется к йогурту.

Жирность продуктов: как она влияет на вкус и насыщение

Жир играет роль не только в калорийности, но и в текстуре, плотности и вкусе.

Жирный творог становится более маслянистым и мягким, тогда как обезжиренный — сухим, зернистым и солоноватым. У йогурта ситуация похожая: варианты с низким содержанием жира могут быть более кислыми, а густота ниже.

Для спортсменов или людей с высоким уровнем физической активности продукты с повышенной жирностью могут служить дополнительным источником энергии.

Советы шаг за шагом: как выбирать молочные продукты

Сравнивайте состав. Ищите натуральные варианты без стабилизаторов и избытка соли. Выбирайте по целям.

• Для кишечника — греческий йогурт.

• Для длительной сытости — творог. Следите за натрием. Творог может содержать много соли — выбирайте марки с пониженным содержанием. Оценивайте жирность. Для снижения веса подходят обезжиренные варианты, для набора мышечной массы — продукты 3-5% и выше. Сочетайте с другими продуктами. Творог отлично дополняет ягоды и орехи, йогурт подходит для мюсли, гранолы и фруктов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать творог с высоким содержанием натрия.

Последствие: задержка жидкости, нагрузка на почки.

Альтернатива: фермерский или малосолёный творог.

Ошибка: выбирать сладкие йогурты с добавками.

Последствие: избыток сахара, скачки глюкозы.

Альтернатива: натуральный йогурт + ягоды.

Ошибка: считаться только с белком, не смотря на состав.

Последствие: потеря пробиотиков и микроэлементов.

Альтернатива: комбинировать творог и йогурт.

А что если хочется и творог, и йогурт?

Диетологи уверены, что эти продукты прекрасно дополняют друг друга. Творог обеспечивает длительное насыщение и богат белком, а йогурт поддерживает кишечник и улучшает пищеварение.

"Хотя творог не так питателен, как греческий йогурт, он все равно является удобным и сытным источником белка", — говорит Дэвис.

Сочетание двух продуктов в рационе делает питание разнообразнее и помогает закрывать разные потребности организма.

Плюсы и минусы творога и йогурта

Продукт Плюсы Минусы Творог Много белка, долгое насыщение, универсальность Высокий натрий, не всегда содержит пробиотики Йогурт Пробиотики, хороший баланс минералов, мягкая усвояемость Может быть жидким, содержит меньше белка Греческий йогурт Полноценный белок, густая текстура, мало натрия Может быть дорогим

FAQ

Как выбрать полезный йогурт?

Ориентируйтесь на короткий состав: молоко и закваска. Избегайте сахара и ароматизаторов.

Что лучше для похудения?

Оба подходят, но греческий йогурт обеспечивает больше белка при меньшей калорийности.

Что полезнее для кишечника?

Йогурт с живыми культурами — лучший вариант, если цель — поддержка микрофлоры.

Мифы и правда

Миф: творог всегда полезнее благодаря белку.

Правда: белка много, но натрия может быть слишком много.

Миф: йогурт полезен в любом виде.

Правда: сладкие версии больше похожи на десерт.

Миф: греческий йогурт — маркетинговый ход.

Правда: технология действительно повышает содержание белка.

Три интересных факта

Греческий йогурт содержит почти в два раза меньше лактозы, чем обычный.

Творог — один из самых популярных продуктов среди атлетов благодаря медленному белку.

В йогурте может быть до 10 различных видов полезных бактерий.

Исторический контекст

Творог начали использовать в рационе ещё в античности как источник силы и выносливости. Йогурт имеет корни в Средней Азии и считался средством для поддержания долгой жизни. В XX веке массовое производство заквасок сделало пробиотические продукты доступными для всех.