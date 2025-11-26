Творог и йогурт сошлись в молочной дуэли: один продукт удивил скрытой силой для организма

Вопрос о том, что полезнее — творог или йогурт, волнует многих, кто стремится питаться сбалансированно и поддерживать здоровье кишечника, костей и мышц. Оба продукта давно считаются базой здорового рациона, но различия в белке, пробиотиках, минералах и жирности могут значительно влиять на выбор. Диетологи подчёркивают: несмотря на общую пользу, творог и йогурт воздействуют на организм по-разному.
И творог, и йогурт содержат ценные макро- и микроэлементы — от кальция и калия до витамина В12. Но диапазон белка, содержание натрия, наличие пробиотиков и текстура делают эти продукты далеко не идентичными. При выборе важно учитывать цели: кому-то нужно больше белка, кому-то — поддержка кишечной микрофлоры, а кому-то — мягкая усвояемость и низкая калорийность.
"По содержанию белков, жиров и углеводов греческий йогурт и творог примерно равны", — говорит диетолог Джейми Мок.
Звучит просто, однако в деталях скрывается ключ к пониманию того, какой продукт подойдёт именно вам, уточняет brandin.cz.
|Параметр
|Творог
|Обычный йогурт
|Греческий йогурт
|Белок
|12-15 г
|8-12 г
|10-17 г
|Пробиотики
|Только в ферментированных вариантах
|Есть
|Активные культуры
|Натрий
|Очень высокий (до 680 мг)
|Низкий
|~75 мг
|Магний
|Меньше
|Нормальный
|Выше
|Текстура
|Кремовая или сухая
|Мягкая
|Густая
|Кислотность
|Низкая
|Низкая/умеренная
|Умеренная
|Жирность
|0-9% и выше
|0-5%
|0-10%
Белок — основа восстановления мышц, гормонального баланса и чувства сытости. В твороге он представлен в виде казеина — медленно усваиваемого белка, обеспечивающего длительное насыщение. Это делает творог удобным вариантом для перекусов и завтраков.
"Благодаря ингредиентам, в состав которых входят преимущественно ферментированные молочные продукты и соль, творог — это высококачественный источник белка, который можно использовать для быстрого и лёгкого перекуса или как полезный инструмент для достижения вашей суточной нормы белка", — говорит диетолог Эми Дэвис.
Йогурт, особенно греческий, содержит полноценный белок, включающий все незаменимые аминокислоты. В этом смысле он более "универсален", а его структура позволяет организму усваивать белок быстрее.
По базовому набору минералов творог и йогурт схожи, но различия всё же значимы.
"Разница заключается в содержании натрия и магния: в твороге содержится почти в девять раз больше натрия и вдвое меньше магния, чем в греческом йогурте", — отмечает Мок.
Дэвис уточняет: в порции греческого йогурта — около 75 мг натрия, а в твороге — примерно 680 мг.
Такое количество соли в твороге может быть нежелательным для людей с гипертонией или отёками. А вот уровень кальция в обоих продуктах высок, что делает их полезными для здоровья костей вместе с источниками витамина D.
Пробиотики — ключевой момент, когда речь идёт о здоровье микробиома. Йогурт всегда производится с использованием живых культур, и это делает его полноценным пробиотическим продуктом.
"Йогурт производится с использованием живых и активных культур, которые являются естественным источником пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника", — говорит Мок.
Творог может быть пробиотическим только в том случае, если производитель использует бактериальные культуры, а не кислоты для створаживания.
"Греческий йогурт с живыми активными культурами содержит пробиотики для здоровья кишечника, в то время как только некоторые виды ферментированного творога содержат эти полезные бактерии", — говорит Дэвис.
Если приоритет — улучшение пищеварения, то выбор чаще склоняется к йогурту.
Жир играет роль не только в калорийности, но и в текстуре, плотности и вкусе.
Жирный творог становится более маслянистым и мягким, тогда как обезжиренный — сухим, зернистым и солоноватым. У йогурта ситуация похожая: варианты с низким содержанием жира могут быть более кислыми, а густота ниже.
Для спортсменов или людей с высоким уровнем физической активности продукты с повышенной жирностью могут служить дополнительным источником энергии.
Сравнивайте состав. Ищите натуральные варианты без стабилизаторов и избытка соли.
Выбирайте по целям.
• Для кишечника — греческий йогурт.
• Для длительной сытости — творог.
Следите за натрием. Творог может содержать много соли — выбирайте марки с пониженным содержанием.
Оценивайте жирность. Для снижения веса подходят обезжиренные варианты, для набора мышечной массы — продукты 3-5% и выше.
Сочетайте с другими продуктами. Творог отлично дополняет ягоды и орехи, йогурт подходит для мюсли, гранолы и фруктов.
Ошибка: покупать творог с высоким содержанием натрия.
Последствие: задержка жидкости, нагрузка на почки.
Альтернатива: фермерский или малосолёный творог.
Ошибка: выбирать сладкие йогурты с добавками.
Последствие: избыток сахара, скачки глюкозы.
Альтернатива: натуральный йогурт + ягоды.
Ошибка: считаться только с белком, не смотря на состав.
Последствие: потеря пробиотиков и микроэлементов.
Альтернатива: комбинировать творог и йогурт.
Диетологи уверены, что эти продукты прекрасно дополняют друг друга. Творог обеспечивает длительное насыщение и богат белком, а йогурт поддерживает кишечник и улучшает пищеварение.
"Хотя творог не так питателен, как греческий йогурт, он все равно является удобным и сытным источником белка", — говорит Дэвис.
Сочетание двух продуктов в рационе делает питание разнообразнее и помогает закрывать разные потребности организма.
|Продукт
|Плюсы
|Минусы
|Творог
|Много белка, долгое насыщение, универсальность
|Высокий натрий, не всегда содержит пробиотики
|Йогурт
|Пробиотики, хороший баланс минералов, мягкая усвояемость
|Может быть жидким, содержит меньше белка
|Греческий йогурт
|Полноценный белок, густая текстура, мало натрия
|Может быть дорогим
Как выбрать полезный йогурт?
Ориентируйтесь на короткий состав: молоко и закваска. Избегайте сахара и ароматизаторов.
Что лучше для похудения?
Оба подходят, но греческий йогурт обеспечивает больше белка при меньшей калорийности.
Что полезнее для кишечника?
Йогурт с живыми культурами — лучший вариант, если цель — поддержка микрофлоры.
Миф: творог всегда полезнее благодаря белку.
Правда: белка много, но натрия может быть слишком много.
Миф: йогурт полезен в любом виде.
Правда: сладкие версии больше похожи на десерт.
Миф: греческий йогурт — маркетинговый ход.
Правда: технология действительно повышает содержание белка.
Творог начали использовать в рационе ещё в античности как источник силы и выносливости.
Йогурт имеет корни в Средней Азии и считался средством для поддержания долгой жизни.
В XX веке массовое производство заквасок сделало пробиотические продукты доступными для всех.
