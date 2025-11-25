Зимний подъём превращается в пытку: одна привычка с будильником помогает вернуть нормальный сон

Зимой многие замечают, что утро даётся тяжелее обычного. Тело будто сопротивляется пробуждению, а мозг дольше входит в рабочий режим. Причина кроется не только в лени или недосыпе — на нас влияет настоящая "мини-зима" внутри организма.
"Короткий световой день сбивает внутренние часы, и люди фактически живут в режиме "офисной полярной ночи". Чтобы облегчить утреннее пробуждение, важно понимать, как работают циркадные ритмы и что можно сделать для их поддержки.", — объясняет врач-сомнолог Роман Бузунов.
Циркадные ритмы — это природные биологические часы, настроенные на смену света и темноты. Зимой этот механизм работает хуже: когда мы выходим из дома, еще темно, а после работы — уже снова вечер. Мозг получает сигнал, что день вроде как и не начинался, из-за чего продолжает вырабатывать мелатонин — гормон сна.
Этим объясняется та самая тяжесть подъёма, вялость и ощущение, будто ночи не хватило. Если раньше свет сам помогал "включить" бодрствование, то зимой природа не даёт нужного светового импульса.
|Параметр
|Лето
|Зима
|Свет утром
|Естественный, яркий
|Почти отсутствует
|Мелатонин
|Снижается быстрее
|Дольше остаётся высоким
|Легкость пробуждения
|Высокая
|Низкая
|Энергичность
|Повышенная
|Умеренная или сниженная
|Риск нарушения сна
|Минимальный
|Высокий из-за темноты
Сомнологи считают это главным инструментом стабилизации ритмов. Выбирайте время, которое сможете соблюдать каждый день. Разница между буднями и выходными не должна превышать двух часов.
Свет действует как "перезагрузка": мозг получает импульс остановить выработку мелатонина, и сонливость уходит быстрее.
Если вы несколько недель не можете восстановиться, начинайте с фиксации подъёма, даже если лёгкого засыпания пока нет. Через 3-5 дней организм подстроится. При сильных нарушениях сна специалисты рекомендуют консультацию сомнолога.
|Плюсы
|Минусы
|Легче держать режим
|Первые дни могут быть тяжёлыми
|Улучшение когнитивных функций
|Требует дисциплины
|Стабильное настроение
|Нужно ограничить вечерние привычки
|Быстрее проходит утренняя сонливость
|Потребует изменения графика
Берите модель с плавным изменением яркости и возможностью задавать оттенок — от тёплого красноватого к жёлтому.
Это создаёт эффект смены часовых поясов — внутренние часы сбиваются, и понедельник становится особенно тяжёлым.
Он даёт кратковременный заряд, но при злоупотреблении ухудшает ночной сон.
Минимум 20-30 минут яркого света или светотерапии.
Зимой многие сталкиваются с ощущением "вечной темноты", что влияет на уровень энергии и эмоции. Светотерапия, регулярный график и утренние ритуалы помогают снизить тревожность и стабилизировать настроение. Даже краткая прогулка днём усиливает выработку серотонина, что естественно улучшает способность вставать утром.
Зимние трудности с пробуждением — естественная реакция организма на недостаток света. Фиксированное время подъёма, свет утром, отказ от гаджетов перед сном и грамотная подготовка ко сну помогают стабилизировать биологические ритмы. Регулярность — главный инструмент, позволяющий легче пережить тёмный сезон и поддерживать бодрость без стресса.
