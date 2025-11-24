Холод делает организм уязвимым: пять состояний здоровья, которые резко ухудшаются с приходом морозов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снижение иммунной защиты при холодной погоде подтвердили врачи
1:13
Здоровье

Резкое похолодание всегда становится испытанием для организма, особенно в конце осени, когда погода меняется буквально за несколько дней. Холодный воздух сушит слизистые и кожу, сосуды реагируют спазмами, иммунитет снижает обороты, а привычный режим дня сбивается. Врачи отмечают, что именно в этот период люди чаще обращаются к терапевтам, дерматологам и кардиологам. Понимание сезонных рисков помогает заранее подготовиться и снизить вероятность обострений.

Женщина на улице
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина на улице

Какие проблемы со здоровьем чаще возникают с похолоданием?

Холод воздействует на тело комплексно — от дыхательной системы до суставов и эмоционального состояния. Осень становится своеобразным "стресс-тестом", показывающим слабые места организма.

Простуды и вирусные инфекции

Когда на улице становится холодно, мы проводим больше времени в помещении. Это облегчает распространение вирусов. Осушение воздуха обогревателями уменьшает защитные свойства слизистой носа, что делает организм уязвимее.

"Всплеск ОРВИ — закономерный итог сочетания холода, скученности и ослабленного иммунитета.", — считают терапевты.

Обострения суставных болезней

Температурные перепады усиливают чувствительность суставов. Холод замедляет кровообращение, вызывает спазм тканей и делает движения менее комфортными. :

"В конце осени часто ухудшается состояние у людей с артритами, артрозами, а иногда появляются первые симптомы и у тех, кто раньше не замечал проблем.", — подтверждают ревматологи.

Сезонное ухудшение состояния кожи

Комбинация морозного ветра и сухого воздуха в помещении приводит к обезвоживанию и раздражению кожи.

"У людей с атопическим дерматитом, экземой и чувствительной кожей осенью почти всегда наблюдаются обострения. Кожа становится тоньше, быстрее теряет влагу, реагирует покраснением и шелушением.", — отмечают дерматологи.

Скачки артериального давления

Холод — серьёзное испытание для сосудов. При понижении температуры они сужаются, что приводит к подъёму давления даже у здоровых людей.

"Ноябрь — период, когда риск гипертонических кризов наиболее высок, особенно при сочетании холода, стресса и недосыпа.", — напоминают кардиологи.

Осенняя апатия и снижение настроения

Сокращение светового дня, отсутствие солнца и постоянный холод влияют на гормональный фон. Падает уровень серотонина, появляются усталость и вялость. Психологи связывают раннюю сезонную апатию с недостатком дневного света и изменением привычек. У некоторых людей симптомы достигают уровня сезонного аффективного расстройства.

Влияние холода на разные системы организма

Система Как реагирует Чем проявляется
Дыхательная Сухость слизистых Простуды, риск ОРВИ
Опорно-двигательная Спазм тканей Боли в суставах
Кожа Потеря влаги Шелушение, раздражение
Сердечно-сосудистая Сужение сосудов Скачки давления
Эмоциональная Недостаток света Усталость, апатия

Как снизить влияние холодов?

  1. Увлажняйте воздух дома - используйте увлажнитель или контейнеры с водой.
  2. Укрепляйте иммунитет - витамин D, тёплые напитки, овощи и фрукты, регулярное проветривание.
  3. Берегите кожу - наносите питательные кремы, используйте увлажняющие маски, выбирайте щадящие средства для умывания.
  4. Контролируйте давление - особенно если вы в группе риска; измеряйте показатели ежедневно.
  5. Добавьте света - больше прогулок днём, использование ламп с холодным спектром.
  6. Защищайте суставы - тёплая одежда, физическая активность, умеренные тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Тёплая одежда "на бегу" → переохлаждение → многослойные комплекты, сохраняющие тепло.
  • Игнорирование увлажнения воздуха → пересыхание слизистых и кожи → увлажнитель, солевые спреи для носа.
  • Отказ от тренировок → ухудшение кровообращения → лёгкая гимнастика дома.
  • Перегрев помещения → увеличение сухости → снижение температуры отопления, регулярное проветривание.

А что, если холода усиливают стресс?

Если эмоциональное состояние ухудшается, помогает дневной свет, витамины группы B, прогулки и режим дня. Если апатия сохраняется более двух недель, психологи рекомендуют консультацию специалиста.

Плюсы и минусы холодного сезона

Плюсы Минусы
Закаливание организма Высокий риск простуд
Повод заняться спортом Сезонная апатия
Меньше аллергенов в воздухе Скачки давления
Красивый климат и прогулки Сухость кожи

FAQ

Какую одежду выбирать при резком похолодании?

Многослойность, термобельё, тёплая обувь и защита для шеи и рук.

Кому особенно опасны перепады температуры?

Гипертоникам, людям с хроническими кожными и суставными болезнями, детям и пожилым.

Помогают ли витамины от осенних простуд?

Витамин D и витамин C действительно поддерживают иммунитет, но важнее сон, питание и влажность воздуха.

Мифы и правда

  • Миф: холод сам по себе вызывает простуду.
  • Правда: болеют из-за вирусов, но холод облегчает их проникновение.
  • Миф: зимой нужно избегать прогулок.
  • Правда: умеренная активность укрепляет иммунитет.
  • Миф: горячие батареи полезны.
  • Правда: пересушивают воздух, ухудшая состояние кожи и дыхания.

Сон и психология

Недостаток солнца влияет на производство мелатонина — гормона сна. Люди чаще чувствуют сонливость, раздражительность и упадок сил. Простые ритуалы — тёплый свет, вечерний душ, отказ от гаджетов перед сном — помогают стабилизировать сон и настроение.

Исторический контекст

  • Первые наблюдения о влиянии холода на суставы делали ещё врачи Древнего Рима.
  • В XIX веке европейские медики заметили связь между перепадами температуры и вспышками болезней.
  • Современные исследования подтверждают, что холод влияет на иммунитет, сосуды и обмен веществ.

Три интересных факта

  1. В холодную погоду люди едят больше углеводов — это естественная реакция организма на недостачу тепла.
  2. Сосуды пальцев рук реагируют на холод быстрее, чем сосуды ног.
  3. Даже снижение температуры на 5 градусов увеличивает частоту обращений к терапевтам.

Похолодание задействует сразу несколько слабых звеньев организма. Осознанный подход — от увлажнения воздуха до контроля давления и грамотного ухода за кожей — помогает пройти позднюю осень без обострений. Главное — наблюдать за собой и своевременно реагировать на изменения, чтобы холодный сезон не стал тяжёлым испытанием.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
