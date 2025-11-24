Холод делает организм уязвимым: пять состояний здоровья, которые резко ухудшаются с приходом морозов

Резкое похолодание всегда становится испытанием для организма, особенно в конце осени, когда погода меняется буквально за несколько дней. Холодный воздух сушит слизистые и кожу, сосуды реагируют спазмами, иммунитет снижает обороты, а привычный режим дня сбивается. Врачи отмечают, что именно в этот период люди чаще обращаются к терапевтам, дерматологам и кардиологам. Понимание сезонных рисков помогает заранее подготовиться и снизить вероятность обострений.
Холод воздействует на тело комплексно — от дыхательной системы до суставов и эмоционального состояния. Осень становится своеобразным "стресс-тестом", показывающим слабые места организма.
Когда на улице становится холодно, мы проводим больше времени в помещении. Это облегчает распространение вирусов. Осушение воздуха обогревателями уменьшает защитные свойства слизистой носа, что делает организм уязвимее.
"Всплеск ОРВИ — закономерный итог сочетания холода, скученности и ослабленного иммунитета.", — считают терапевты.
Температурные перепады усиливают чувствительность суставов. Холод замедляет кровообращение, вызывает спазм тканей и делает движения менее комфортными. :
"В конце осени часто ухудшается состояние у людей с артритами, артрозами, а иногда появляются первые симптомы и у тех, кто раньше не замечал проблем.", — подтверждают ревматологи.
Комбинация морозного ветра и сухого воздуха в помещении приводит к обезвоживанию и раздражению кожи.
"У людей с атопическим дерматитом, экземой и чувствительной кожей осенью почти всегда наблюдаются обострения. Кожа становится тоньше, быстрее теряет влагу, реагирует покраснением и шелушением.", — отмечают дерматологи.
Холод — серьёзное испытание для сосудов. При понижении температуры они сужаются, что приводит к подъёму давления даже у здоровых людей.
"Ноябрь — период, когда риск гипертонических кризов наиболее высок, особенно при сочетании холода, стресса и недосыпа.", — напоминают кардиологи.
Сокращение светового дня, отсутствие солнца и постоянный холод влияют на гормональный фон. Падает уровень серотонина, появляются усталость и вялость. Психологи связывают раннюю сезонную апатию с недостатком дневного света и изменением привычек. У некоторых людей симптомы достигают уровня сезонного аффективного расстройства.
|Система
|Как реагирует
|Чем проявляется
|Дыхательная
|Сухость слизистых
|Простуды, риск ОРВИ
|Опорно-двигательная
|Спазм тканей
|Боли в суставах
|Кожа
|Потеря влаги
|Шелушение, раздражение
|Сердечно-сосудистая
|Сужение сосудов
|Скачки давления
|Эмоциональная
|Недостаток света
|Усталость, апатия
Если эмоциональное состояние ухудшается, помогает дневной свет, витамины группы B, прогулки и режим дня. Если апатия сохраняется более двух недель, психологи рекомендуют консультацию специалиста.
|Плюсы
|Минусы
|Закаливание организма
|Высокий риск простуд
|Повод заняться спортом
|Сезонная апатия
|Меньше аллергенов в воздухе
|Скачки давления
|Красивый климат и прогулки
|Сухость кожи
Многослойность, термобельё, тёплая обувь и защита для шеи и рук.
Гипертоникам, людям с хроническими кожными и суставными болезнями, детям и пожилым.
Витамин D и витамин C действительно поддерживают иммунитет, но важнее сон, питание и влажность воздуха.
Недостаток солнца влияет на производство мелатонина — гормона сна. Люди чаще чувствуют сонливость, раздражительность и упадок сил. Простые ритуалы — тёплый свет, вечерний душ, отказ от гаджетов перед сном — помогают стабилизировать сон и настроение.
Похолодание задействует сразу несколько слабых звеньев организма. Осознанный подход — от увлажнения воздуха до контроля давления и грамотного ухода за кожей — помогает пройти позднюю осень без обострений. Главное — наблюдать за собой и своевременно реагировать на изменения, чтобы холодный сезон не стал тяжёлым испытанием.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...