Обычный продукт из кладовки внезапно проявил силу: холестерин начинает падать уже сегодня

Грибы снижают сердечно-сосудистые риски
Здоровье

Исследователи всё чаще обращают внимание на продукты, которые способны поддерживать здоровье не хуже аптечных добавок. Иногда эффективные решения находятся прямо под рукой — среди самых обычных ингредиентов. Так произошло и с грибами: новые научные обзоры подтверждают, что регулярное употребление цельных грибов может быть полезно для сердца и сосудов.

Солёные грибы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёные грибы

Грибы давно известны как низкокалорийный и питательный продукт, но их влияние на организм оказалось глубже, чем предполагалось. В свежем обзоре, опубликованном в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, проанализировали, как цельные грибы влияют на показатели, связанные с сердечно-сосудистыми рисками, и на работу иммунной системы. Благодаря большому набору витаминов, минералов и биологически активных соединений грибы способны поддерживать нормальный уровень холестерина и оказывать противовоспалительное действие.

Что именно нашли учёные

Авторы обзора рассмотрели 22 исследования: шестнадцать экспериментальных и шесть наблюдательных. В одних работах участникам предлагали добавлять грибы к привычному рациону, не ограничивая другие продукты. В других — использовать грибы в составе более сбалансированной диеты с минимумом переработанных ингредиентов и большим количеством овощей. Клинические испытания были небольшими, но результаты оказались схожими: регулярное употребление грибов сопровождалось улучшением биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

Грибы содержат пищевые волокна, калий, селен, витамины группы B, бета-глюкан, хитин и L-эрготионеин — соединение, которое исследователи считают перспективным антиоксидантом. Отдельный плюс — способность грибов, обработанных УФ-светом, накапливать витамин D₂, который часто требуется людям в условиях недостатка солнца.

Сравнение: что дают грибы по сравнению с другими полезными продуктами

Категория продукта Ключевые вещества Влияние на холестерин Особенности
Грибы клетчатка, бета-глюкан, D₂, калий, L-эрготионеин умеренное снижение общего холестерина и ЛПНП низкая калорийность, подходит для любой диеты
Орехи полиненасыщенные жиры выраженное снижение ЛПНП высокая калорийность, возможна аллергия
Авокадо мононенасыщенные жиры, калий улучшение липидного профиля дорогой продукт
Овсянка бета-глюкан устойчивое снижение холестерина насыщает сильнее, чем грибы
Оливковое масло олеиновая кислота поддерживает сосуды высокая калорийность, важна умеренность

Советы: как добавлять грибы в рацион

  1. Начните с привычных блюд — омлетов, супов, пасты, салатов. Грибы легко заменить овощами или крупами, не меняя вкус.
  2. Используйте разные виды: шампиньоны, вешенки, шиитаке. Чем разнообразнее меню, тем больше спектр полезных веществ.
  3. Отдавайте предпочтение минимальной обработке: тушение, запекание, готовка на гриле.
  4. Если хотите получить витамин D₂, выбирайте грибы с маркировкой UV-treated.
  5. В кулинарии используйте инвентарь, позволяющий готовить без лишнего масла: гриль-сковороды, антипригарные формы.
  6. Для перекусов подойдут маринованные или запечённые грибы — полезная альтернатива чипсам и сухарикам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить грибы в большом количестве масла.
    Последствие: повышенная калорийность, вредные трансжиры.
    Альтернатива: запекание в духовке или готовка в аэрогриле.
  • Ошибка: покупать переработанные грибные полуфабрикаты.
    Последствие: лишняя соль, усилители вкуса, консерванты.
    Альтернатива: свежие шампиньоны или вешенки, которые легко готовить самостоятельно.
  • Ошибка: сочетать грибы с тяжёлой жирной пищей.
    Последствие: ухудшение пищеварения, снижение пользы от блюда.
    Альтернатива: овощи, зелень, цельнозерновой гарнир, оливковое масло.

FAQ

Как выбрать свежие грибы в магазине?
Они должны быть упругими, без мокрых пятен и неприятного запаха. Шампиньоны с закрытыми пластинами — более свежие.

Сколько стоят грибы с витамином D₂?
Такие грибы обычно дороже обычных шампиньонов на 10-20% из-за дополнительной обработки УФ-светом.

Что полезнее — грибы или БАДы с витамином D?
БАДы дают точную дозировку, но грибы — это дополнительный источник витамина D и других полезных веществ, плюс они естественным образом включаются в рацион.

Мифы и правда

  • Миф: грибы тяжёлые и вредны для пищеварения.
    Правда: при правильной термообработке они легко усваиваются и дают пищевые волокна.
  • Миф: грибы не содержат витаминов.
    Правда: в них есть витамины группы B, селен, калий и даже витамин D₂.
  • Миф: они подходят только для гарниров.
    Правда: грибы могут заменить мясо в рагу, пасте или начинках.

Регулярное употребление цельных грибов может поддерживать нормальный уровень холестерина и снижать сердечно-сосудистые риски благодаря клетчатке, минералам, витаминам и антиоксидантам, содержащимся в этих продуктах. Научные данные показывают, что грибы — доступный и полезный элемент рациона, который легко включить в ежедневное питание без серьёзных ограничений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
