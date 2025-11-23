Калифорния поднимает пыль и будит спящую болезнь: пустынная лихорадка стремительно расширяет границы

Несколько последних лет жители Калифорнии всё чаще сталкиваются с заболеванием, о котором раньше знали в основном врачи-инфекционисты. Долинная лихорадка, или кокцидиоидомикоз, стала появляться в статистике намного чаще: врачи фиксируют рост, который ещё недавно казался невозможным. Специалисты связывают это с изменениями климата, особенностями местного ландшафта и образом жизни людей, работающих на открытом воздухе.
Сегодня заболеваемость растёт не только среди тех, кто живёт в пустынных районах, но и среди людей, которые приезжают сюда на отдых или по работе. Чтобы лучше понять, как защититься, нужно разобраться, что скрывается за этим диагнозом и почему он стал таким распространённым.
Возбудитель долинной лихорадки — два вида грибков рода Coccidioides. Они обитают в почве засушливых регионов. Когда верхний слой земли пересыхает и разрушается, грибковые споры поднимаются в воздух. Достаточно вздохнуть пыль после сильного ветра или пройти рядом со стройкой, чтобы получить дозу микроскопических частиц.
Больше всего случаев фиксируют в Калифорнии и Аризоне, но районы распространения значительно шире. Грибок обнаруживают в Нью-Мексико, Неваде, Техасе, некоторых областях Юты и даже на северо-западе США. Он встречается также в Мексике, странах Центральной и Южной Америки.
Заболевание начинает проявляться не сразу: первые симптомы обычно появляются через одну-три недели после контакта со спорами. У одних людей инфекция проходит почти незаметно, у других вызывает серьёзные осложнения.
Классические признаки напоминают обычную вирусную инфекцию: слабость, кашель, головная боль, боли в мышцах. Иногда появляется сыпь на ногах или на туловище. Некоторые пациенты жалуются на ночную потливость и ломоту в суставах.
На ранней стадии кокцидиоидомикоз похоже на простуду, из-за чего многие не обращаются к врачу вовремя. Но если иммунитет ослаблен, грибок может проникнуть глубже — в лёгочную ткань, кости, суставы, кожу и даже мозг. Такие случаи называют диссеминированной формой, и без лечения она представляет серьёзную опасность.
Эксперты связывают скачок заболеваемости с особенностями климата: зимы в Калифорнии стали мягче и значительно влажнее. Грибок любит чередование длительных дождей и последующей засухи. После влажного периода он активно растёт в почве, а когда земля пересыхает, споры легко разносятся ветром на большие расстояния.
Дополнительный вклад вносят строительные работы, расширение сельскохозяйственных угодий, вспашка почвы и любые процессы, которые поднимают пыль. Даже обычное садоводство или езда по просёлочным дорогам повышают риск вдохнуть споры.
|Параметр
|Долинная лихорадка
|Гистоплазмоз
|Аспергиллез
|Где встречается
|Засушливые регионы США и Америки
|Влажные районы, почва с помётом птиц
|Помещения с плесенью, хозяйственные постройки
|Как заражаются
|Вдыхание пыли со спорами в почве
|Контакт с почвой, органическими остатками
|Вдыхание спор в помещениях
|Основные симптомы
|Кашель, слабость, сыпь, боли
|Лихорадка, кашель, увеличение лимфоузлов
|Кашель, стеснение в груди
|Риск осложнений
|Поражение костей, кожи, мозга
|Хронические формы у ослабленных пациентов
|Опасно для астматиков и аллергиков
Если симптомы усиливаются, важно как можно раньше подтвердить или опровергнуть диагноз. Обычно назначают анализ крови — он помогает обнаружить антитела к грибку. В некоторых случаях делают КТ лёгких или биопсию. При лёгкой форме достаточно наблюдения, но при осложнениях назначают противогрибковые препараты на несколько месяцев.
Миф: заболеть можно только летом.
Правда: опасность выше после дождливой зимы и последующей засухи.
Миф: заболевание всегда требует лечения.
Правда: многие случаи проходят без медикаментов.
Миф: если у вас есть аллергия, вы в зоне риска.
Правда: решающим фактором является состояние иммунитета, а не склонность к аллергии.
Долинная лихорадка стала появляться в Калифорнии значительно чаще из-за сочетания влажных зим и последующей засухи, которые создают идеальные условия для роста грибка Coccidioides. Споры поднимаются в воздух при любом нарушении почвы, поэтому риск заражения особенно высок в сезон ветров, на стройках, фермах и в пустынных районах.
Большинство случаев протекают легко, но у людей с ослабленным иммунитетом инфекция способна поражать лёгкие, кости и даже мозг. Своевременная диагностика, защита дыхательных путей и внимательное отношение к затяжным симптомам помогают избежать тяжёлых форм болезни.
