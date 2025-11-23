Калифорния поднимает пыль и будит спящую болезнь: пустынная лихорадка стремительно расширяет границы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:23
Здоровье

Несколько последних лет жители Калифорнии всё чаще сталкиваются с заболеванием, о котором раньше знали в основном врачи-инфекционисты. Долинная лихорадка, или кокцидиоидомикоз, стала появляться в статистике намного чаще: врачи фиксируют рост, который ещё недавно казался невозможным. Специалисты связывают это с изменениями климата, особенностями местного ландшафта и образом жизни людей, работающих на открытом воздухе.

Ливийская пустыня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ливийская пустыня

Сегодня заболеваемость растёт не только среди тех, кто живёт в пустынных районах, но и среди людей, которые приезжают сюда на отдых или по работе. Чтобы лучше понять, как защититься, нужно разобраться, что скрывается за этим диагнозом и почему он стал таким распространённым.

Как развивается заболевание и где оно распространено

Возбудитель долинной лихорадки — два вида грибков рода Coccidioides. Они обитают в почве засушливых регионов. Когда верхний слой земли пересыхает и разрушается, грибковые споры поднимаются в воздух. Достаточно вздохнуть пыль после сильного ветра или пройти рядом со стройкой, чтобы получить дозу микроскопических частиц.

Больше всего случаев фиксируют в Калифорнии и Аризоне, но районы распространения значительно шире. Грибок обнаруживают в Нью-Мексико, Неваде, Техасе, некоторых областях Юты и даже на северо-западе США. Он встречается также в Мексике, странах Центральной и Южной Америки.

Заболевание начинает проявляться не сразу: первые симптомы обычно появляются через одну-три недели после контакта со спорами. У одних людей инфекция проходит почти незаметно, у других вызывает серьёзные осложнения.

Симптомы: от лёгкого недомогания до тяжёлой инфекции

Классические признаки напоминают обычную вирусную инфекцию: слабость, кашель, головная боль, боли в мышцах. Иногда появляется сыпь на ногах или на туловище. Некоторые пациенты жалуются на ночную потливость и ломоту в суставах.

На ранней стадии кокцидиоидомикоз похоже на простуду, из-за чего многие не обращаются к врачу вовремя. Но если иммунитет ослаблен, грибок может проникнуть глубже — в лёгочную ткань, кости, суставы, кожу и даже мозг. Такие случаи называют диссеминированной формой, и без лечения она представляет серьёзную опасность.

Заболеваемость растёт

Эксперты связывают скачок заболеваемости с особенностями климата: зимы в Калифорнии стали мягче и значительно влажнее. Грибок любит чередование длительных дождей и последующей засухи. После влажного периода он активно растёт в почве, а когда земля пересыхает, споры легко разносятся ветром на большие расстояния.

Дополнительный вклад вносят строительные работы, расширение сельскохозяйственных угодий, вспашка почвы и любые процессы, которые поднимают пыль. Даже обычное садоводство или езда по просёлочным дорогам повышают риск вдохнуть споры.

Сравнение: долинная лихорадка и другие грибковые инфекции

Параметр Долинная лихорадка Гистоплазмоз Аспергиллез
Где встречается Засушливые регионы США и Америки Влажные районы, почва с помётом птиц Помещения с плесенью, хозяйственные постройки
Как заражаются Вдыхание пыли со спорами в почве Контакт с почвой, органическими остатками Вдыхание спор в помещениях
Основные симптомы Кашель, слабость, сыпь, боли Лихорадка, кашель, увеличение лимфоузлов Кашель, стеснение в груди
Риск осложнений Поражение костей, кожи, мозга Хронические формы у ослабленных пациентов Опасно для астматиков и аллергиков

Как действовать

  1. Оцените риск. Если вы живёте или путешествуете в регионах, где распространён грибок, учитывайте сезонность и погодные условия.
  2. Используйте респираторы при работе с почвой. Плотные маски помогают снизить вероятность попадания спор в лёгкие.
  3. Поддерживайте здоровье лёгких. Витамины, полноценный сон, увлажнённый воздух дома — всё это снижает риск тяжёлой формы.
  4. Обращайтесь к врачу при длительных симптомах. Если "простуда" не проходит больше недели, стоит сдать анализ крови.
  5. Беременным и людям старше 60 лет быть особенно внимательными. Врач может рекомендовать дополнительные обследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать кашель и температуру дольше недели → инфекция может перейти в пневмонию → своевременно сделать рентген или КТ.
  • Работать с землёй без защиты → повышенное попадание спор → использовать защитные маски и перчатки.
  • Самолечение антибиотиками → отсутствие эффекта и усугубление состояния → пройти обследование и получить назначение противогрибковых препаратов.

Заболевание уже развивается

Если симптомы усиливаются, важно как можно раньше подтвердить или опровергнуть диагноз. Обычно назначают анализ крови — он помогает обнаружить антитела к грибку. В некоторых случаях делают КТ лёгких или биопсию. При лёгкой форме достаточно наблюдения, но при осложнениях назначают противогрибковые препараты на несколько месяцев.

FAQ: что спрашивают чаще всего

  • Можно ли заболеть от другого человека?
    Нет. Кокцидиоидомикоз не передаётся между людьми или от животных.
  • Как узнать, что это именно долинная лихорадка?
    Точный диагноз ставят по анализу крови. Иногда дополнительно делают снимки лёгких.
  • Что лучше для защиты — маска или повязка?
    Для пыльных районов подходит только респиратор с фильтром, обычные маски от пыли почти не защищают.

Мифы и правда о долинной лихорадке

Миф: заболеть можно только летом.
Правда: опасность выше после дождливой зимы и последующей засухи.

Миф: заболевание всегда требует лечения.
Правда: многие случаи проходят без медикаментов.

Миф: если у вас есть аллергия, вы в зоне риска.
Правда: решающим фактором является состояние иммунитета, а не склонность к аллергии.

Долинная лихорадка стала появляться в Калифорнии значительно чаще из-за сочетания влажных зим и последующей засухи, которые создают идеальные условия для роста грибка Coccidioides. Споры поднимаются в воздух при любом нарушении почвы, поэтому риск заражения особенно высок в сезон ветров, на стройках, фермах и в пустынных районах.

Большинство случаев протекают легко, но у людей с ослабленным иммунитетом инфекция способна поражать лёгкие, кости и даже мозг. Своевременная диагностика, защита дыхательных путей и внимательное отношение к затяжным симптомам помогают избежать тяжёлых форм болезни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
