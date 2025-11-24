Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тяжёлое состояние — и ноль свободных коек: история ожидания, растянувшаяся почти на трое суток

Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes
1:09
Здоровье

История, которая произошла во Франции с 99-летней пациенткой, вновь напомнила, насколько хрупкой бывает система здравоохранения в периоды перегрузки. Пожилая женщина с диагнозом "отек легких" провела почти трое суток на носилках в коридоре больницы, ожидая госпитализации. Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как ее внучка рассказала о случившемся в соцсетях. Этот случай показал, как даже в развитой медицинской системе пациенты иногда оказываются в условиях, далеких от стандартов комфортного и своевременного лечения.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь

Что произошло в Университетской больнице Руана?

Пенсионерку доставили в отделение неотложной помощи в пятницу 17 октября. Ее состояние требовало наблюдения и помещения в палату, однако свободных мест не оказалось. Из-за высокой нагрузки на систему женщина вынужденно оставалась в коридоре, на тех же носилках, на которых прибыла. Лишь спустя 64 часа — утром 20 октября — ей предложили место в гериатрическом отделении.

О происшествии стало известно благодаря посту внучки пациентки Алин Перше. Она описала ситуацию и выразила возмущение тем, что ее почти столетнюю родственницу пришлось держать в таких условиях.

Несмотря на это, она поблагодарила персонал за внимание и участие в пределах возможного.

"К нам подходили младшие медсестры и даже менеджер. Они сожалели, что не смогли сделать больше", — отметила француженка.

Руководство больницы подтвердило перегрузку, сославшись на резкий рост числа обращений в дни сезонной эпидемии.

Почему возникла такая ситуация?

Медицинские учреждения по всей Европе регулярно сталкиваются с пиками нагрузки в период инфекционной заболеваемости. В такие дни показатели обращений могут вырастать в разы. В Руане, по данным больницы, в отделение неотложной помощи ежедневно поступало более 250 пациентов — цифра, превышающая нормальные возможности системы.

"Эти обстоятельства привели к необычно длительному ожиданию для пациентов, которым потребовалась госпитализация", — уточнили в клинике.

Такие перегрузки приводят к тому, что тяжелые больные, особенно пожилые, оказываются в коридорах и ждут помощи гораздо дольше положенных сроков.

Нормальные и перегруженные условия работы больницы

Показатель В обычные дни В период эпидемии
Среднее число пациентов 120-150 Более 250
Время ожидания госпитализации 2-6 часов До нескольких суток
Доступность коек Высокая Критически низкая
Состояние пациентов Преимущественно стабильные Много тяжёлых обращений

Советы шаг за шагом: что могут сделать родственники в подобных ситуациях?

  1. Уточнить у медперсонала статус пациента и ориентировочное время перевода.
  2. Следить за состоянием человека, особенно если он пожилой или плохо ориентируется.
  3. Подготовить документы и лекарства, необходимые для госпитализации.
  4. Связаться с лечащим врачом или дежурным медиком для получения информации.
  5. Сохранять спокойствие: перегруженные отделения работают в условиях недостатка времени и коек.
  6. При необходимости сообщить о ситуации администрации больницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Паника родственников → усложнение диалога с персоналом → спокойное взаимодействие и уточнение деталей.
  • Давление на врачей → конфликт и потеря контакта → корректные просьбы и запросы обновлений.
  • Оставление пожилого пациента без внимания → риск ухудшения → регулярные посещения и контроль состояния.
  • Использование непроверённых источников информации → неверные ожидания → ориентирование на официальные комментарии клиники.

А что если…

  • В больнице нет мест нигде?

Пациент остается в коридоре, но под наблюдением. При ухудшении состояния медики реагируют первыми.

  • Состояние кажется тяжёлым, но помощь задерживается?

Всегда можно попросить осмотр дежурного врача или повторную оценку состояния.

  • Пациент не может говорить сам за себя?

Родственник может сообщить персоналу о хронических заболеваниях и особенностях ухода.

Плюсы и минусы больших больниц

Плюсы Минусы
Широкий спектр специалистов Риск перегрузки в сезон
Доступ к современному оборудованию Длительное ожидание госпитализации
Возможность круглосуточного наблюдения Меньше персонального времени для пациентов
Опыт работы с тяжёлыми случаями Стресс из-за очередей и нехватки коек

FAQ

Как родственнику понять, что ситуация выходит за пределы нормы?

Если ожидание госпитализации превышает сутки, стоит обратиться к администрации или старшей медсестре.

Сколько стоит пребывание в гериатрическом отделении во Франции?

Стоимость зависит от типа страховки, но большую часть покрывает государственная система.

Что лучше — обратиться в частную клинику или ждать место в государственной?

Частные клиники быстрее принимают пациентов, но не всегда имеют профильные отделения.

Мифы и правда

  • Миф: пациенты в коридоре остаются без помощи.
  • Правда: их состояние регулярно проверяется, но условия далеки от идеальных.
  • Миф: больницы делают это намеренно для экономии.
  • Правда: причина — перегрузка, особенно в сезон эпидемий.
  • Миф: пожилых пациентов переводят в последнюю очередь.
  • Правда: приоритет определяется тяжестью состояния, а не возрастом.

Исторический контекст

  • В конце XX века французские больницы уже переживали кризисы из-за нехватки персонала.
  • В 2000-х годах началась реорганизация неотложной помощи, но перегрузки так и не исчезли.
  • Сезонные эпидемии ежегодно усложняют работу отделений, несмотря на модернизацию системы.

Три интересных факта

  1. В европейских больницах пиковая нагрузка чаще всего приходится на осень и раннюю зиму.
  2. У пожилых пациентов отек лёгких развивается стремительно и требует регулярного мониторинга.
  3. Соцсети всё чаще становятся инструментом привлечения внимания к проблемам медицины.

История 99-летней женщины из Руана болезненно подчёркивает, что даже развитая медицинская система может оказаться уязвимой в периоды высокого спроса. Долгое ожидание помощи — не результат халатности, а следствие перегрузки и нехватки ресурсов. Внимание к таким ситуациям помогает обществу понимать, как работает больничная система, и искать пути её улучшения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
