Тяжёлое состояние — и ноль свободных коек: история ожидания, растянувшаяся почти на трое суток

История, которая произошла во Франции с 99-летней пациенткой, вновь напомнила, насколько хрупкой бывает система здравоохранения в периоды перегрузки. Пожилая женщина с диагнозом "отек легких" провела почти трое суток на носилках в коридоре больницы, ожидая госпитализации. Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как ее внучка рассказала о случившемся в соцсетях. Этот случай показал, как даже в развитой медицинской системе пациенты иногда оказываются в условиях, далеких от стандартов комфортного и своевременного лечения.
Пенсионерку доставили в отделение неотложной помощи в пятницу 17 октября. Ее состояние требовало наблюдения и помещения в палату, однако свободных мест не оказалось. Из-за высокой нагрузки на систему женщина вынужденно оставалась в коридоре, на тех же носилках, на которых прибыла. Лишь спустя 64 часа — утром 20 октября — ей предложили место в гериатрическом отделении.
О происшествии стало известно благодаря посту внучки пациентки Алин Перше. Она описала ситуацию и выразила возмущение тем, что ее почти столетнюю родственницу пришлось держать в таких условиях.
Несмотря на это, она поблагодарила персонал за внимание и участие в пределах возможного.
"К нам подходили младшие медсестры и даже менеджер. Они сожалели, что не смогли сделать больше", — отметила француженка.
Руководство больницы подтвердило перегрузку, сославшись на резкий рост числа обращений в дни сезонной эпидемии.
Медицинские учреждения по всей Европе регулярно сталкиваются с пиками нагрузки в период инфекционной заболеваемости. В такие дни показатели обращений могут вырастать в разы. В Руане, по данным больницы, в отделение неотложной помощи ежедневно поступало более 250 пациентов — цифра, превышающая нормальные возможности системы.
"Эти обстоятельства привели к необычно длительному ожиданию для пациентов, которым потребовалась госпитализация", — уточнили в клинике.
Такие перегрузки приводят к тому, что тяжелые больные, особенно пожилые, оказываются в коридорах и ждут помощи гораздо дольше положенных сроков.
|Показатель
|В обычные дни
|В период эпидемии
|Среднее число пациентов
|120-150
|Более 250
|Время ожидания госпитализации
|2-6 часов
|До нескольких суток
|Доступность коек
|Высокая
|Критически низкая
|Состояние пациентов
|Преимущественно стабильные
|Много тяжёлых обращений
Пациент остается в коридоре, но под наблюдением. При ухудшении состояния медики реагируют первыми.
Всегда можно попросить осмотр дежурного врача или повторную оценку состояния.
Родственник может сообщить персоналу о хронических заболеваниях и особенностях ухода.
|Плюсы
|Минусы
|Широкий спектр специалистов
|Риск перегрузки в сезон
|Доступ к современному оборудованию
|Длительное ожидание госпитализации
|Возможность круглосуточного наблюдения
|Меньше персонального времени для пациентов
|Опыт работы с тяжёлыми случаями
|Стресс из-за очередей и нехватки коек
Если ожидание госпитализации превышает сутки, стоит обратиться к администрации или старшей медсестре.
Стоимость зависит от типа страховки, но большую часть покрывает государственная система.
Частные клиники быстрее принимают пациентов, но не всегда имеют профильные отделения.
История 99-летней женщины из Руана болезненно подчёркивает, что даже развитая медицинская система может оказаться уязвимой в периоды высокого спроса. Долгое ожидание помощи — не результат халатности, а следствие перегрузки и нехватки ресурсов. Внимание к таким ситуациям помогает обществу понимать, как работает больничная система, и искать пути её улучшения.
