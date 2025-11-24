Тяжёлое состояние — и ноль свободных коек: история ожидания, растянувшаяся почти на трое суток

Женщина ждала госпитализации 64 часа в коридоре больницы — 20 Minutes

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

История, которая произошла во Франции с 99-летней пациенткой, вновь напомнила, насколько хрупкой бывает система здравоохранения в периоды перегрузки. Пожилая женщина с диагнозом "отек легких" провела почти трое суток на носилках в коридоре больницы, ожидая госпитализации. Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как ее внучка рассказала о случившемся в соцсетях. Этот случай показал, как даже в развитой медицинской системе пациенты иногда оказываются в условиях, далеких от стандартов комфортного и своевременного лечения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ скорая помощь

Что произошло в Университетской больнице Руана?

Пенсионерку доставили в отделение неотложной помощи в пятницу 17 октября. Ее состояние требовало наблюдения и помещения в палату, однако свободных мест не оказалось. Из-за высокой нагрузки на систему женщина вынужденно оставалась в коридоре, на тех же носилках, на которых прибыла. Лишь спустя 64 часа — утром 20 октября — ей предложили место в гериатрическом отделении.

О происшествии стало известно благодаря посту внучки пациентки Алин Перше. Она описала ситуацию и выразила возмущение тем, что ее почти столетнюю родственницу пришлось держать в таких условиях.

Несмотря на это, она поблагодарила персонал за внимание и участие в пределах возможного.

"К нам подходили младшие медсестры и даже менеджер. Они сожалели, что не смогли сделать больше", — отметила француженка.

Руководство больницы подтвердило перегрузку, сославшись на резкий рост числа обращений в дни сезонной эпидемии.

Почему возникла такая ситуация?

Медицинские учреждения по всей Европе регулярно сталкиваются с пиками нагрузки в период инфекционной заболеваемости. В такие дни показатели обращений могут вырастать в разы. В Руане, по данным больницы, в отделение неотложной помощи ежедневно поступало более 250 пациентов — цифра, превышающая нормальные возможности системы.

"Эти обстоятельства привели к необычно длительному ожиданию для пациентов, которым потребовалась госпитализация", — уточнили в клинике.

Такие перегрузки приводят к тому, что тяжелые больные, особенно пожилые, оказываются в коридорах и ждут помощи гораздо дольше положенных сроков.

Нормальные и перегруженные условия работы больницы

Показатель В обычные дни В период эпидемии Среднее число пациентов 120-150 Более 250 Время ожидания госпитализации 2-6 часов До нескольких суток Доступность коек Высокая Критически низкая Состояние пациентов Преимущественно стабильные Много тяжёлых обращений

Советы шаг за шагом: что могут сделать родственники в подобных ситуациях?

Уточнить у медперсонала статус пациента и ориентировочное время перевода. Следить за состоянием человека, особенно если он пожилой или плохо ориентируется. Подготовить документы и лекарства, необходимые для госпитализации. Связаться с лечащим врачом или дежурным медиком для получения информации. Сохранять спокойствие: перегруженные отделения работают в условиях недостатка времени и коек. При необходимости сообщить о ситуации администрации больницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Паника родственников → усложнение диалога с персоналом → спокойное взаимодействие и уточнение деталей.

Давление на врачей → конфликт и потеря контакта → корректные просьбы и запросы обновлений.

Оставление пожилого пациента без внимания → риск ухудшения → регулярные посещения и контроль состояния.

Использование непроверённых источников информации → неверные ожидания → ориентирование на официальные комментарии клиники.

А что если…

В больнице нет мест нигде?

Пациент остается в коридоре, но под наблюдением. При ухудшении состояния медики реагируют первыми.

Состояние кажется тяжёлым, но помощь задерживается?

Всегда можно попросить осмотр дежурного врача или повторную оценку состояния.

Пациент не может говорить сам за себя?

Родственник может сообщить персоналу о хронических заболеваниях и особенностях ухода.

Плюсы и минусы больших больниц

Плюсы Минусы Широкий спектр специалистов Риск перегрузки в сезон Доступ к современному оборудованию Длительное ожидание госпитализации Возможность круглосуточного наблюдения Меньше персонального времени для пациентов Опыт работы с тяжёлыми случаями Стресс из-за очередей и нехватки коек

FAQ

Как родственнику понять, что ситуация выходит за пределы нормы?

Если ожидание госпитализации превышает сутки, стоит обратиться к администрации или старшей медсестре.

Сколько стоит пребывание в гериатрическом отделении во Франции?

Стоимость зависит от типа страховки, но большую часть покрывает государственная система.

Что лучше — обратиться в частную клинику или ждать место в государственной?

Частные клиники быстрее принимают пациентов, но не всегда имеют профильные отделения.

Мифы и правда

Миф: пациенты в коридоре остаются без помощи.

пациенты в коридоре остаются без помощи. Правда: их состояние регулярно проверяется, но условия далеки от идеальных.

их состояние регулярно проверяется, но условия далеки от идеальных. Миф: больницы делают это намеренно для экономии.

больницы делают это намеренно для экономии. Правда: причина — перегрузка, особенно в сезон эпидемий.

причина — перегрузка, особенно в сезон эпидемий. Миф: пожилых пациентов переводят в последнюю очередь.

пожилых пациентов переводят в последнюю очередь. Правда: приоритет определяется тяжестью состояния, а не возрастом.

Исторический контекст

В конце XX века французские больницы уже переживали кризисы из-за нехватки персонала.

В 2000-х годах началась реорганизация неотложной помощи, но перегрузки так и не исчезли.

Сезонные эпидемии ежегодно усложняют работу отделений, несмотря на модернизацию системы.

Три интересных факта

В европейских больницах пиковая нагрузка чаще всего приходится на осень и раннюю зиму. У пожилых пациентов отек лёгких развивается стремительно и требует регулярного мониторинга. Соцсети всё чаще становятся инструментом привлечения внимания к проблемам медицины.

История 99-летней женщины из Руана болезненно подчёркивает, что даже развитая медицинская система может оказаться уязвимой в периоды высокого спроса. Долгое ожидание помощи — не результат халатности, а следствие перегрузки и нехватки ресурсов. Внимание к таким ситуациям помогает обществу понимать, как работает больничная система, и искать пути её улучшения.