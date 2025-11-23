Кофе на вынос хранит тайну: один неверный материал — и напиток получает лишний вредный ингредиент

Стаканы для горячего кофе безопасны при температуре до 98 °C — отметили специалисты

Одноразовые стаканы для кофе давно стали частью городской рутины: купил напиток по пути, взял с собой в машину, метро или офис — и двинулся дальше. Но вместе с удобством растут и вопросы: безопасен ли материал таких стаканов, выдерживают ли они высокую температуру и не переходят ли химические компоненты в напиток? Эти сомнения появляются регулярно, особенно среди тех, кто тщательно следит за качеством посуды и продуктов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стаканчик кофе

Что известно о составе одноразовых стаканов

Специалисты подчёркивают: изделия, которые допускаются к контакту с горячими напитками, проходят обязательную сертификацию и имеют чёткую маркировку. Для производства такой посуды чаще всего используется термостойкий полипропилен. Его основные характеристики:

сохраняет форму и свойства при нагревании до 120-130 °C;

не выделяет вредных соединений при контакте с пищей;

применяется в контейнерах для горячих блюд, крышках, ланч-боксах, посуде для микроволновки.

Те, кто часто покупает кофе навынос, могут заметить, что на пластиковых крышках указана маркировка PP - это как раз полипропилен. Он не боится кипятка и подходит для напитков из кофемашины, где температура обычно не превышает 96-98 °C.

Дополнительную уверенность даёт проверка: изделия проходят испытания, где оценивается миграция веществ, устойчивость к нагреву и безопасность длительного контакта с напитком. Именно такие требования действуют и для посуды, и для упаковочных материалов в сегменте HoReCa — от стаканчиков до контейнеров для еды.

Сравнение материалов одноразовой посуды

Материал Максимальная температура Подходит для горячего Потенциальные риски Где используется Полипропилен (PP) 120-130 °C Да Минимальны Крышки, стаканы, контейнеры Полистирол (PS) До 90 °C Ограниченно Может деформироваться Холодные напитки, десерты Бумажный стакан с полиэтиленовым слоем До 95 °C Да Требует качественного внутреннего слоя Кофе, чай, какао PLA (биопластик) До 50-55 °C Нет Теряет форму при нагреве Холодные напитки

Полипропилен — наиболее надёжный вариант, когда речь идёт о горячем кофе и напитках температурой выше 80 °C.

Как безопасно пользоваться одноразовыми стаканами

Чтобы получить максимум удобства и избежать неприятных ситуаций, достаточно придерживаться нескольких практических шагов.

Выбирайте стакан с маркировкой. На дне должна быть указана категория пластика (например, PP). Проверяйте плотность крышки. При транспортировке напитков в автомобиле или электромобиле важно, чтобы крышка не слетала. Не наливайте кипяток выше рекомендованной температуры. Стандартный кофе из кофемашины подходит идеально. Не используйте стакан повторно. Одноразовая посуда рассчитана на одно применение — это касается и бумаги, и пластика. Храните стаканы правильно. Держите их на сухой полке, вдали от источников тепла — так они не деформируются. Если переживаете за экологию — выбирайте варианты с маркировкой переработки. Для пластиковых крышек — это PP, для бумаги — значок "21 PAP".

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: использовать стакан, предназначенный для холодных напитков.

Последствие: он может размягчиться или деформироваться.

Альтернатива: термостойкий стакан с маркировкой PP или бумажный с плотным внутренним слоем. Ошибка: повторно наливать горячий напиток в одноразовую посуду.

Последствие: материал теряет прочность, повышается риск протечки.

Альтернатива: недорогой термос или многоразовая чашка to-go. Ошибка: хранить стаканы рядом с ароматизированными продуктами.

Последствие: запахи могут впитываться.

Альтернатива: закрытая коробка или контейнер для хранения посуды.

Мифы и правда

Миф: стаканы выделяют токсичные вещества при высокой температуре.

Правда: сертифицированные изделия проходят строгие испытания. Полипропилен безопасен в диапазоне температур, характерных для кофе и чая.

Миф: бумажные стаканы полностью экологичны.

Правда: большинство из них имеет полиэтиленовый слой, который мешает переработке.

Миф: горячий напиток обязательно изменит вкус, если налить его в пластиковый стакан.

Правда: качественный PP не влияет на вкус напитков — его используют даже для контейнеров для микроволновки.

Одноразовые стаканы, предназначенные для горячих напитков, безопасны: они изготавливаются из термостойкого полипропилена, проходят обязательные испытания и имеют маркировку, подтверждающую их пригодность для контакта с пищей.