Кофе на вынос хранит тайну: один неверный материал — и напиток получает лишний вредный ингредиент

Здоровье

Одноразовые стаканы для кофе давно стали частью городской рутины: купил напиток по пути, взял с собой в машину, метро или офис — и двинулся дальше. Но вместе с удобством растут и вопросы: безопасен ли материал таких стаканов, выдерживают ли они высокую температуру и не переходят ли химические компоненты в напиток? Эти сомнения появляются регулярно, особенно среди тех, кто тщательно следит за качеством посуды и продуктов.

Стаканчик кофе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стаканчик кофе

Что известно о составе одноразовых стаканов

Специалисты подчёркивают: изделия, которые допускаются к контакту с горячими напитками, проходят обязательную сертификацию и имеют чёткую маркировку. Для производства такой посуды чаще всего используется термостойкий полипропилен. Его основные характеристики:

  • сохраняет форму и свойства при нагревании до 120-130 °C;
  • не выделяет вредных соединений при контакте с пищей;
  • применяется в контейнерах для горячих блюд, крышках, ланч-боксах, посуде для микроволновки.

Те, кто часто покупает кофе навынос, могут заметить, что на пластиковых крышках указана маркировка PP - это как раз полипропилен. Он не боится кипятка и подходит для напитков из кофемашины, где температура обычно не превышает 96-98 °C.

Дополнительную уверенность даёт проверка: изделия проходят испытания, где оценивается миграция веществ, устойчивость к нагреву и безопасность длительного контакта с напитком. Именно такие требования действуют и для посуды, и для упаковочных материалов в сегменте HoReCa — от стаканчиков до контейнеров для еды.

Сравнение материалов одноразовой посуды

Материал Максимальная температура Подходит для горячего Потенциальные риски Где используется
Полипропилен (PP) 120-130 °C Да Минимальны Крышки, стаканы, контейнеры
Полистирол (PS) До 90 °C Ограниченно Может деформироваться Холодные напитки, десерты
Бумажный стакан с полиэтиленовым слоем До 95 °C Да Требует качественного внутреннего слоя Кофе, чай, какао
PLA (биопластик) До 50-55 °C Нет Теряет форму при нагреве Холодные напитки

Полипропилен — наиболее надёжный вариант, когда речь идёт о горячем кофе и напитках температурой выше 80 °C.

Как безопасно пользоваться одноразовыми стаканами

Чтобы получить максимум удобства и избежать неприятных ситуаций, достаточно придерживаться нескольких практических шагов.

  1. Выбирайте стакан с маркировкой. На дне должна быть указана категория пластика (например, PP).
  2. Проверяйте плотность крышки. При транспортировке напитков в автомобиле или электромобиле важно, чтобы крышка не слетала.
  3. Не наливайте кипяток выше рекомендованной температуры. Стандартный кофе из кофемашины подходит идеально.
  4. Не используйте стакан повторно. Одноразовая посуда рассчитана на одно применение — это касается и бумаги, и пластика.
  5. Храните стаканы правильно. Держите их на сухой полке, вдали от источников тепла — так они не деформируются.
  6. Если переживаете за экологию — выбирайте варианты с маркировкой переработки. Для пластиковых крышек — это PP, для бумаги — значок "21 PAP".

Ошибка → последствие → альтернатива

  1. Ошибка: использовать стакан, предназначенный для холодных напитков.
    Последствие: он может размягчиться или деформироваться.
    Альтернатива: термостойкий стакан с маркировкой PP или бумажный с плотным внутренним слоем.
  2. Ошибка: повторно наливать горячий напиток в одноразовую посуду.
    Последствие: материал теряет прочность, повышается риск протечки.
    Альтернатива: недорогой термос или многоразовая чашка to-go.
  3. Ошибка: хранить стаканы рядом с ароматизированными продуктами.
    Последствие: запахи могут впитываться.
    Альтернатива: закрытая коробка или контейнер для хранения посуды.

Мифы и правда

Миф: стаканы выделяют токсичные вещества при высокой температуре.

Правда: сертифицированные изделия проходят строгие испытания. Полипропилен безопасен в диапазоне температур, характерных для кофе и чая.

Миф: бумажные стаканы полностью экологичны.

Правда: большинство из них имеет полиэтиленовый слой, который мешает переработке.

Миф: горячий напиток обязательно изменит вкус, если налить его в пластиковый стакан.

Правда: качественный PP не влияет на вкус напитков — его используют даже для контейнеров для микроволновки.

Одноразовые стаканы, предназначенные для горячих напитков, безопасны: они изготавливаются из термостойкого полипропилена, проходят обязательные испытания и имеют маркировку, подтверждающую их пригодность для контакта с пищей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
