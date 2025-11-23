Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночь переворачивает позвоночник: одна поза превращает сон в ловушку — утром мышцы требуют пощады

Сон на животе увеличивает нагрузку на шею и может усиливать утренние боли
5:37
Здоровье

Сон кажется самым естественным процессом на свете, но именно от того, в каком положении мы проводим ночь, зависит, насколько бодро чувствуем себя утром. Для людей, которые часто сталкиваются с неприятным напряжением в шее, пояснице или верхней части спины, вопрос правильной позиции во время сна становится особенно важным.

человек спит
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
человек спит

Правильно подобранный матрас, подходящая подушка и комфортный климат в спальне — те самые простые инструменты, которые оказывают прямое влияние на качество сна. При температуре 18-21 °C и умеренной влажности тело легче расслабляется, а нервная система быстрее "переключается" в режим отдыха. Перед отходом ко сну помогает лёгкая растяжка: мягкие наклоны, круговые движения плечами и плавное вытяжение позвоночника. Такие действия улучшают кровообращение и готовят мышцы к ночному восстановлению.

Как поддерживать правильное положение позвоночника

Чтобы спина оставалась расслабленной, важно учитывать особенности своего тела и спального места. Матрас средней жёсткости подходит большинству людей: он не проваливается, но и не ощущается как жёсткая доска. Подушка должна удерживать голову на линии позвоночника, поэтому ориентируются на ширину плеч: чем они шире, тем выше требуется подушка. Это особенно актуально для тех, кто спит на боку.

Для тех, кто спит на спине, подойдёт чуть более низкая подушка. А вот положение на животе сомнологи обычно считают не самым удачным: перегиб шеи и вынужденный разворот головы могут вызывать утренние боли.

Сравнение популярных поз для сна

Поза Нагрузка на позвоночник Для кого подходит Особенности
На спине Минимальная Люди с болью в пояснице Требуется невысокая подушка
На боку Умеренная, равномерная Большинство взрослых Важна высота подушки
На животе Высокая Только при отсутствии проблем с шеей Может усиливать боли

Как подготовиться ко сну: инструкция

  1. Проветрите спальню и установите комфортную температуру.
  2. Сделайте короткую разминку — достаточно 5-7 минут.
  3. Уберите яркий свет, отложите смартфон.
  4. Проверьте, удобно ли лежит тело: плечи расслаблены, поясница не проваливается.
  5. Положите рядом воду, чтобы не вставать ночью.
  6. Просыпаясь, сначала повернитесь на бок и только потом поднимайтесь.

Эту короткую последовательность легко превратить в привычку, а с ней — и улучшить общее самочувствие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неверная высота подушки → утренние боли в шее → выбор ортопедической подушки с анатомическим профилем.
  • Слишком мягкий матрас → перегиб позвоночника → матрас средней жёсткости или комбинированный с независимыми пружинами.
  • Сон в душном помещении → головная боль и слабость → очиститель воздуха или увлажнитель для спальни.
  • Резкий подъём с кровати → спазм в пояснице → подъём через бок с опорой на руки.

Боль не уходит

Если вы соблюдаете рекомендации, а дискомфорт не проходит, причина может скрываться не в позе, а в мышечных зажимах, воспалении или неправильной осанке днём. В таком случае полезно обратиться к неврологу или врачу ЛФК. Иногда помогают регулярные занятия йогой, плаванием или пилатесом — они укрепляют мышцы-стабилизаторы, от которых напрямую зависит состояние позвоночника.

FAQ

Как выбрать подушку при боли в шее?
Ориентируйтесь на ширину плеч, плотность наполнителя и жёсткость. Хорошо подходят ортопедические модели.

Сколько стоит хороший матрас?
Средний диапазон — от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от размера и материалов.

Что лучше при боли в спине — жёсткий или мягкий матрас?
Оптимально — средняя жёсткость. Чрезмерно жёсткая поверхность усиливает давление на точки опоры.

Мифы и правда

Миф: чтобы избавиться от боли в спине, нужен максимально жёсткий матрас.
Правда: чрезмерная жёсткость нарушает естественные изгибы позвоночника и не подходит большинству людей.

Миф: спать надо только на боку.
Правда: положение на спине также физиологично, если правильно подобрана подушка.

Миф: чем дольше лежишь, тем лучше высыпаешься.
Правда: качество сна важнее длительности, а неправильное положение может испортить даже девятичасовой отдых.

Сон и психология

Когда человеку удобно физически, нервная система быстрее переходит в фазу глубокого сна. Комфортная постель, тёплый плед, мягкое освещение — всё это снижает тревожность. Люди, которые уделяют внимание ритуалам перед сном, чаще просыпаются в хорошем настроении и реже испытывают стрессовое напряжение в течение дня.

Правильная поза во сне, подходящий матрас и подушка, а также спокойная подготовка ко сну помогают снизить нагрузку на позвоночник и предотвратить утренние боли в шее, спине и пояснице. Рекомендации сомнолога показывают: здоровье спины напрямую зависит от того, как мы проводим ночь, и небольшие изменения в привычках могут заметно улучшить самочувствие.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
