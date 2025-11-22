Иллюзия восстановления обманывает: капельницы создают подъем, который растворяется без следа

Капельницы давно воспринимаются как быстрый способ "поддержать организм", улучшить самочувствие перед праздниками или восстановиться после стресса. Их предлагают СПА-центры, частные клиники, санатории, а иногда — даже косметологические кабинеты. Кажется, что один "витаминный коктейль" способен освежить силы и подарить ощущение лёгкости. Но могут ли такие процедуры действительно очистить сосуды или защитить сердце?
Именно об этом рассказывает доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев. Его комментарии помогают трезво оценить возможности капельниц и понять, когда они нужны, а когда — лишь создают иллюзию эффективности.
"Делают капельницы непонятно какого состава, чтобы почистить сосуды. Четко надо понимать, этот раствор, этот коктейль, он работает ровно то время, пока капается", — пояснил профессор Вадим Богачев.
Несмотря на яркие рекламные обещания, действие любой инфузии ограничено временем её введения. Раствор циркулирует в крови, немного улучшая текучесть и повышая тонус. Это похоже на кратковременный энергетический толчок: эффект заметен здесь и сейчас, но держится недолго.
"Обычно после любой капельницы все возвращается в исходное состояние в течение нескольких часов", — отметил Богачев.
То есть содержание компонентов быстро снижается, а организм возвращается к привычному состоянию. Ни очищения сосудов, ни растворения атеросклеротических бляшек инфузии дать не могут — это физиологически невозможно.
Если у человека есть хронические проблемы — гипертония, повышенный холестерин, варикоз, нарушение кровотока, — рассчитывать на мгновенное улучшение от одной капельницы бессмысленно. Она может служить лишь стартом к более системной терапии.
"Капельницы… просто приоткроют другие какие-то сосуды, которые после того, как человек снимут с капельницы, они закроются", — отметил специалист.
Для долговременного результата нужны лекарства в форме таблеток, изменение образа жизни, витамины в правильной дозировке, обследование у врача. Капельница — не заменяет лечение, а только временно поддерживает процессы, которые и так происходят в организме, сообщает NewsInfo.Ru.
|Подход
|Как действует
|Длительность эффекта
|Для каких задач подходит
|Капельницы с витаминами/растворами
|Кратковременное улучшение тонуса крови
|Несколько часов
|Быстрое восстановление после нагрузки
|Таблетированная терапия
|Постепенное устойчивое воздействие
|Недели и месяцы
|Лечение хронических состояний
|Образ жизни (питание, активность)
|Комплексное влияние на сосуды и обмен
|Длительный устойчивый эффект
|Профилактика сосудистых нарушений
|Медицинские процедуры (физиотерапия, наблюдение у врача)
|Подбор под диагноз
|Постепенный результат
|Лечение заболеваний сосудов
Как выбрать капельницу для восстановления?
Лучше всего — не выбирать самостоятельно. Врач подберёт состав под диагноз и анализы.
Сколько стоит процедура?
В клиниках цены разнятся от 1500 до 8000 рублей — зависит от состава, учреждения и региона.
Что лучше: витамины в таблетках или капельницы?
Для большинства людей — таблетки: они безопаснее, дозируются точнее и дают такой же эффект при регулярном приёме.
Миф: капельницы очищают сосуды.
Правда: они не способны воздействовать на атеросклеротические бляшки.
Миф: после капельницы организм "обновляется".
Правда: человек ощущает кратковременный прилив сил, но физиологические процессы не меняются.
Миф: чем больше инфузий, тем лучше.
Правда: частые капельницы перегружают организм и не дают устойчивого результата.
Капельницы, которые предлагают как средство «очистки» сосудов, дают лишь кратковременный эффект и не способны растворять атеросклеротические бляшки или менять работу сосудов. Их действие ограничивается временем введения раствора, а для реального улучшения состояния требуется полноценное лечение: препараты, изменения образа жизни и наблюдение у врача.
