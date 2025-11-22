Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм
Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым

Иллюзия восстановления обманывает: капельницы создают подъем, который растворяется без следа

Капельницы дают кратковременный эффект для крови — данные профессора
6:02
Здоровье

Капельницы давно воспринимаются как быстрый способ "поддержать организм", улучшить самочувствие перед праздниками или восстановиться после стресса. Их предлагают СПА-центры, частные клиники, санатории, а иногда — даже косметологические кабинеты. Кажется, что один "витаминный коктейль" способен освежить силы и подарить ощущение лёгкости. Но могут ли такие процедуры действительно очистить сосуды или защитить сердце?

Иньекция, капельница
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nichelle Anderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иньекция, капельница

Именно об этом рассказывает доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев. Его комментарии помогают трезво оценить возможности капельниц и понять, когда они нужны, а когда — лишь создают иллюзию эффективности.

"Делают капельницы непонятно какого состава, чтобы почистить сосуды. Четко надо понимать, этот раствор, этот коктейль, он работает ровно то время, пока капается", — пояснил профессор Вадим Богачев.

Популярные очищающиеся капельницы

Несмотря на яркие рекламные обещания, действие любой инфузии ограничено временем её введения. Раствор циркулирует в крови, немного улучшая текучесть и повышая тонус. Это похоже на кратковременный энергетический толчок: эффект заметен здесь и сейчас, но держится недолго.

"Обычно после любой капельницы все возвращается в исходное состояние в течение нескольких часов", — отметил Богачев.

То есть содержание компонентов быстро снижается, а организм возвращается к привычному состоянию. Ни очищения сосудов, ни растворения атеросклеротических бляшек инфузии дать не могут — это физиологически невозможно.

Реальный результат против ожиданий

Если у человека есть хронические проблемы — гипертония, повышенный холестерин, варикоз, нарушение кровотока, — рассчитывать на мгновенное улучшение от одной капельницы бессмысленно. Она может служить лишь стартом к более системной терапии.

"Капельницы… просто приоткроют другие какие-то сосуды, которые после того, как человек снимут с капельницы, они закроются", — отметил специалист.

Для долговременного результата нужны лекарства в форме таблеток, изменение образа жизни, витамины в правильной дозировке, обследование у врача. Капельница — не заменяет лечение, а только временно поддерживает процессы, которые и так происходят в организме, сообщает NewsInfo.Ru.

Сравнение методов

Подход Как действует Длительность эффекта Для каких задач подходит
Капельницы с витаминами/растворами Кратковременное улучшение тонуса крови Несколько часов Быстрое восстановление после нагрузки
Таблетированная терапия Постепенное устойчивое воздействие Недели и месяцы Лечение хронических состояний
Образ жизни (питание, активность) Комплексное влияние на сосуды и обмен Длительный устойчивый эффект Профилактика сосудистых нарушений
Медицинские процедуры (физиотерапия, наблюдение у врача) Подбор под диагноз Постепенный результат Лечение заболеваний сосудов

Как это делать правильно: советы

  1. Оцените состояние здоровья — анализы крови, консультация терапевта или кардиолога.
  2. Обсудите необходимость капельницы именно в вашей ситуации: бывает, что удобнее и эффективнее обычные витамины в виде таблеток.
  3. Если капельница всё же назначена, выбирайте лицензированную клинику или медцентр.
  4. Не рассчитывайте на "очищение сосудов" — это маркетинговое обещание, а не медицинский факт.
  5. После инфузии переходите к системной терапии: препараты, витамины, образ жизни, СПА-процедуры для общего тонуса организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибочное ожидание: капельница удаляет бляшки.
    Последствие: разочарование, потеря времени, риск пропустить болезнь.
    Альтернатива: липидограмма + препараты для коррекции холестерина.
  2. Ошибочное решение: ставить капельницы в салоне красоты.
    Последствие: риск аллергии, контрафактных растворов и осложнений.
    Альтернатива: медцентр с лицензией, качественные препараты.
  3. Ошибочное поведение: лечиться только капельницами.
    Последствие: отсутствие улучшений, прогрессирование болезней сосудов.
    Альтернатива: комплекс лечения + витамины, физическая активность, корректировка диеты.

FAQ

Как выбрать капельницу для восстановления?
Лучше всего — не выбирать самостоятельно. Врач подберёт состав под диагноз и анализы.

Сколько стоит процедура?
В клиниках цены разнятся от 1500 до 8000 рублей — зависит от состава, учреждения и региона.

Что лучше: витамины в таблетках или капельницы?
Для большинства людей — таблетки: они безопаснее, дозируются точнее и дают такой же эффект при регулярном приёме.

Мифы и правда

Миф: капельницы очищают сосуды.
Правда: они не способны воздействовать на атеросклеротические бляшки.

Миф: после капельницы организм "обновляется".
Правда: человек ощущает кратковременный прилив сил, но физиологические процессы не меняются.

Миф: чем больше инфузий, тем лучше.
Правда: частые капельницы перегружают организм и не дают устойчивого результата.

Капельницы, которые предлагают как средство «очистки» сосудов, дают лишь кратковременный эффект и не способны растворять атеросклеротические бляшки или менять работу сосудов. Их действие ограничивается временем введения раствора, а для реального улучшения состояния требуется полноценное лечение: препараты, изменения образа жизни и наблюдение у врача.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Наука и техника
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Фаршированные яйца выходят на новый уровень: комбинации, из-за которых тарелка пустеет за минуты
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм
Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым
23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.