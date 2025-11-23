Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Миддлтон посетила дом Мартина Кемпа с частным визитом
Вот пятёрка стран, которые имеют самые большие резервы золота — WGC
Полярные зоны нагреваются быстрее остальных регионов отметил Нетра Найк
Неправильное хранение огнетушителя может привести к аварии, предупредили в ГАИ
Охлобыстин назвал Наталию Орейро "роднулькой" после съёмок
Растительный рацион повышает потребление углеводов — доктор Ларсон-Мейер
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Уксус, сода и лимон для чистых окон без химии — рекомендации по уборке
Крабовые палочки служат основой закусочного торта

Тихий охранник клеток: этот витамин снижает метастазы — но ожирение мешает эффекту

Снижен риск тяжёлых опухолей при приёме витамина D — Полетт Чандлер
0:21
Здоровье

Новые данные американских исследователей вновь привлекли внимание к роли витамина D в профилактике рака. Повторный анализ масштабного исследования VITAL показал: приём витамина D действительно способен снижать риск развития запущенных, метастатических опухолей — особенно у людей с нормальной массой тела.

таблетки для лечения
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
таблетки для лечения

Что показал анализ VITAL

В исследовании приняли участие более 25 тысяч мужчин старше 50 и женщин от 55 лет. Все были разделены на группы: кто-то получал витамин D и омега‑3, кто-то — только витамин D, кто-то только омега‑3 или плацебо. Доза — 2000 МЕ витамина D в сутки.
Первый итог: витамин D не снижал общее количество онкологических диагнозов. Однако при повторном анализе учёные заметили, что среди участников, регулярно принимавших витамин D, число тяжёлых, метастатических и смертельных опухолей оказалось на 17% ниже, чем у тех, кто принимал плацебо.

У людей с нормальным ИМТ эффект был ещё выше — риск поздних форм рака снижался на 38%.

"Влияние витамина D на метастатический рак оказалось особенно выраженным у людей с нормальной массой тела," — отметила руководитель исследования Полетт Чандлер.

Почему масса тела влияет на пользу витамина D

Учёные объясняют: у людей с ожирением витамин D хуже усваивается, а жировая ткань вызывает хроническое воспаление, снижая чувствительность к витамину. В результате при одинаковой дозе витамин D работает менее эффективно, чем у людей с нормальным весом.

Кому и зачем нужен витамин D

Витамин D нужен не только для костей и иммунитета. Дефицит этого витамина у онкологических больных встречается в 70% случаев — а именно такие пациенты особенно нуждаются в нормальном уровне защиты.

"Адекватное поступление витамина D важно для профилактики тяжёлых опухолей, но не заменяет лечение и скрининг," — подчёркивают эксперты.

Важная деталь: витамин D — это не чудо-лекарство, а часть системы профилактики, которая не отменяет другие методы защиты:

  • отказ от курения;
  • умеренность в алкоголе;
  • физическая активность;
  • поддержание нормального веса.

Сравнение: витамин D и риск рака (по данным VITAL)

Группа участников Снижение риска тяжёлых форм рака
Все, кто получал витамин D -17%
С нормальным ИМТ -38%
С избыточным весом/ожирением Эффект незначителен

Как поддерживать оптимальный уровень витамина D

  1. Контролируй уровень витамина D — анализ крови покажет, нужна ли добавка.

  2. Солнечный свет — основа естественного синтеза, но важно соблюдать меру и защищать кожу.

  3. Питание — включай жирную рыбу, яйца, обогащённые молочные продукты.

  4. Добавки — подбирать только по рекомендации врача, особенно если есть хронические болезни.

  5. Поддержание нормального веса — делает витамин D более эффективным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать витамин D без контроля уровня и дозировки.
    Последствие: риск передозировки, неэффективность или побочные эффекты.
    Альтернатива: сдавать анализы и советоваться с врачом.

  • Ошибка: надеяться только на витамины, игнорируя скрининг и здоровый образ жизни.
    Последствие: поздняя диагностика, снижение шансов на выздоровление.
    Альтернатива: сочетать витамин D с регулярными обследованиями и профилактикой.

  • Ошибка: считать витамин D универсальным лекарством от рака.
    Последствие: опасные иллюзии, отказ от терапии.
    Альтернатива: использовать витамин только как дополнительную меру.

А что если нормализовать уровень витамина D на уровне всей страны?

Теоретически это может сократить число тяжёлых форм рака, уменьшить смертность и снизить расходы на лечение. Но полностью заменить медицину, раннюю диагностику и терапию такая профилактика не способна.

Плюсы и минусы витамина D в профилактике рака

Плюсы Минусы
Доступность и низкая цена Риск передозировки при самостоятельном приёме
Польза не только для онкопревенции Неэффективен без комплексного подхода
Особо эффективен при нормальном весе Не заменяет основного лечения

FAQ

Сколько витамина D нужно взрослому?
Средняя профилактическая доза — 1000-2000 МЕ в сутки, но необходима индивидуальная корректировка.

Где сдать анализ на витамин D?
В любой коммерческой или государственной лаборатории по направлению врача.

Какие продукты содержат больше всего витамина D?
Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия), яичные желтки, обогащённые молочные продукты.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D защищает от всех видов рака.
    Правда: снижает риск тяжёлых форм, но не гарантирует полной защиты.

  • Миф: если много бывать на солнце — дефицита не будет.
    Правда: в северных широтах и у людей с тёмной кожей дефицит встречается даже летом.

  • Миф: витамин D можно пить без анализа и врача.
    Правда: избыток опасен, только лабораторный контроль и рекомендация специалиста.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах массовое обогащение продуктов витамином D снижает дефицит на 30-40%.

  2. Ожирение снижает эффективность витамина D даже при достаточном поступлении.

  3. Витамин D участвует в регуляции не только иммунитета, но и психического здоровья.

Исторический контекст

  • 2010-е: исследования связи между витамином D и риском рака активно обсуждаются в научных кругах.

  • 2020-е: появляются крупные метаанализы и рекомендации по добавкам для отдельных групп населения.

  • Сегодня: витамин D рассматривается как дополнительный фактор снижения тяжёлых форм рака — особенно при нормальном весе.

Витамин D — не чудо-оружие, а часть комплексной профилактики тяжёлых опухолей. Для реальной пользы важно поддерживать нормальный вес, регулярно проходить обследования и советоваться с врачом.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Наука и техника
Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер "Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Неправильное хранение огнетушителя может привести к аварии, предупредили в ГАИ
Охлобыстин назвал Наталию Орейро "роднулькой" после съёмок
Снижен риск тяжёлых опухолей при приёме витамина D — Полетт Чандлер
Растительный рацион повышает потребление углеводов — доктор Ларсон-Мейер
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Уксус, сода и лимон для чистых окон без химии — рекомендации по уборке
Крабовые палочки служат основой закусочного торта
Философ Бодрийяр предсказал риски мира ИИ и гиперреальности
Дефицит сна повышает риск простуды на 28% по данным Калифорнийского университета
Золотые карманные часы с "Титаника" продали за 1,78 млн фунтов — Metro
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.