Напиток для бодрости обернулся ловушкой: тело включает жёлтый сигнал и намекает на скрытые процессы

Матча выводит токсины и снижает усвоение железа диетолог — Соломатина

Здоровье

Матча за считанные годы вошла в ежедневные привычки многих людей, став символом "мягкой бодрости", эстетичных утренних ритуалов и осознанности. Но за образом идеального напитка скрывается куда более сложное влияние на организм. Несколько недавних случаев показали: при чрезмерном употреблении матча способна давать заметные побочные эффекты — от перегрузки печени до снижения уровня железа. И чем популярнее становится этот напиток, тем важнее понимать, как именно он воздействует на биохимию тела.

Фото: commons.wikimedia.org by VickyOmondi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чай Матча

Как матча влияет на организм: базовые факты

Матча — это не просто зелёный чай, а порошок из цельных листьев. Из-за отсутствия заваривания организм получает концентрированную дозу активных веществ. Катехины, танины и полифенолы в матче действуют мощно и быстро, что полезно только в умеренном количестве. Именно с концентрацией чаще всего и возникают проблемы.

Историю, когда у жительницы Москвы появилась желтушность кожи из-за пяти чашек матчи в день, врачи объяснили перегрузкой печени. Катехины в высоких дозах нарушают работу ферментов, отвечающих за детоксикацию, а печень начинает работать на износ. То, что кажется "здоровой альтернативой кофе", при злоупотреблении ничем не отличается от сильного стресса для организма.

Отдельная тема — влияние матчи на усвоение железа. Танины и полифенолы связывают ионы железа, мешая им всасываться в кишечнике. Это может ухудшать показатели гемоглобина даже у тех, кто получает достаточно железа из пищи.

Здесь важно мнение специалистов. Ранее Елена Соломатина, диетолог, объясняла механизм воздействия матчи.

"Танины и полифенолы содержатся не только в матче, но и в других чаях — просто в матче их больше. Все это полезно, так как клетчатка помогает выводить токсины из организма. Однако она не различает, что является токсином, а что — полезным элементом, поэтому вместе с токсинами может связывать и железо", — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Разница между пользой и вредом: сравнение влияния матчи

Польза:

мягкое повышение концентрации;

высокий уровень антиоксидантов;

замедление воспалительных процессов;

эстетичный и приятный ритуал;

альтернатива кофе для людей с чувствительным желудком.

Риски:

нагрузка на печень при регулярных больших дозах;

снижение усвоения железа до 60-90%;

раздражение желудка;

риск интоксикации при низком качестве порошка;

возможное развитие анемии.

Такое сравнение важно, потому что матча сама по себе не "вредный" продукт. Опасность возникает тогда, когда концентрация веществ превышает возможности организма.

Как пить матчу безопасно

Одна порция в день — оптимальный максимум. Не пить натощак — это снижает риск раздражения слизистой. Выбирать качественный порошок ярко-зелёного цвета без запаха сена. Не сочетать с продуктами, содержащими железо — мясом, печенью, гречкой, яйцами. Отдельно принимать железосодержащие добавки, если они назначены врачом. Чередовать напитки — зелёный чай, травяные сборы, фильтрованный кофе. Следить за симптомами — слабость, ломкость ногтей, бледность, быстрая утомляемость требуют внимания.

А что если отказаться от матчи

Если напиток стал привычным ритуалом, можно заменить его мягкими аналогами. Зелёный чай работает почти так же, но содержит меньше катехинов. Травяные настои снижают тревожность и поддерживают пищеварение. А фильтрованный кофе оказался самым безопасным видом кофеина для сердца — это подтверждают последние исследования.

FAQ

Как выбрать матчу?

Лучший порошок — мелкого помола, ярко-зелёного цвета, без постороннего запаха.

Можно ли пить матчу каждый день?

Да, но не более одной порции и не на голодный желудок.

Правда ли, что от матчи развивается анемия?

Да, если пить её часто и параллельно иметь низкий уровень ферритина.

Сон и психология

Катехины действуют на нервную систему иначе, чем кофеин. Они дают спокойную концентрацию, но при избытке могут провоцировать внутреннее напряжение и ухудшать засыпание. Если сон стал поверхностным, стоит сократить количество напитка.

Исторический контекст

В японской культуре матча была частью ритуала концентрации. Монахи использовали её дозировано, чтобы поддерживать внимание во время медитаций. Нынешняя мода на большие порции — скорее западная интерпретация, мало связанная с истинным смыслом напитка. И именно она создаёт новые риски.