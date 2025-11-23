Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Описан метод снижения веса на основе трёх утренних шагов — Эбби Овертурф
Юрий Лоза раскритиковал телевизионных астрологов
Направление виляния хвоста собаки связано с её эмоциями — Current Biology
Тонкий ствол у елки указывает на ослабленное дерево
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары

Напиток для бодрости обернулся ловушкой: тело включает жёлтый сигнал и намекает на скрытые процессы

Матча выводит токсины и снижает усвоение железа диетолог — Соломатина
5:11
Здоровье

Матча за считанные годы вошла в ежедневные привычки многих людей, став символом "мягкой бодрости", эстетичных утренних ритуалов и осознанности. Но за образом идеального напитка скрывается куда более сложное влияние на организм. Несколько недавних случаев показали: при чрезмерном употреблении матча способна давать заметные побочные эффекты — от перегрузки печени до снижения уровня железа. И чем популярнее становится этот напиток, тем важнее понимать, как именно он воздействует на биохимию тела.

Чай Матча
Фото: commons.wikimedia.org by VickyOmondi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай Матча

Как матча влияет на организм: базовые факты

Матча — это не просто зелёный чай, а порошок из цельных листьев. Из-за отсутствия заваривания организм получает концентрированную дозу активных веществ. Катехины, танины и полифенолы в матче действуют мощно и быстро, что полезно только в умеренном количестве. Именно с концентрацией чаще всего и возникают проблемы.

Историю, когда у жительницы Москвы появилась желтушность кожи из-за пяти чашек матчи в день, врачи объяснили перегрузкой печени. Катехины в высоких дозах нарушают работу ферментов, отвечающих за детоксикацию, а печень начинает работать на износ. То, что кажется "здоровой альтернативой кофе", при злоупотреблении ничем не отличается от сильного стресса для организма.

Отдельная тема — влияние матчи на усвоение железа. Танины и полифенолы связывают ионы железа, мешая им всасываться в кишечнике. Это может ухудшать показатели гемоглобина даже у тех, кто получает достаточно железа из пищи.

Здесь важно мнение специалистов. Ранее Елена Соломатина, диетолог, объясняла механизм воздействия матчи.

"Танины и полифенолы содержатся не только в матче, но и в других чаях — просто в матче их больше. Все это полезно, так как клетчатка помогает выводить токсины из организма. Однако она не различает, что является токсином, а что — полезным элементом, поэтому вместе с токсинами может связывать и железо", — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Разница между пользой и вредом: сравнение влияния матчи

Польза:

  • мягкое повышение концентрации;

  • высокий уровень антиоксидантов;

  • замедление воспалительных процессов;

  • эстетичный и приятный ритуал;

  • альтернатива кофе для людей с чувствительным желудком.

Риски:

  • нагрузка на печень при регулярных больших дозах;

  • снижение усвоения железа до 60-90%;

  • раздражение желудка;

  • риск интоксикации при низком качестве порошка;

  • возможное развитие анемии.

Такое сравнение важно, потому что матча сама по себе не "вредный" продукт. Опасность возникает тогда, когда концентрация веществ превышает возможности организма.

Как пить матчу безопасно

  1. Одна порция в день — оптимальный максимум.

  2. Не пить натощак — это снижает риск раздражения слизистой.

  3. Выбирать качественный порошок ярко-зелёного цвета без запаха сена.

  4. Не сочетать с продуктами, содержащими железо — мясом, печенью, гречкой, яйцами.

  5. Отдельно принимать железосодержащие добавки, если они назначены врачом.

  6. Чередовать напитки — зелёный чай, травяные сборы, фильтрованный кофе.

  7. Следить за симптомами — слабость, ломкость ногтей, бледность, быстрая утомляемость требуют внимания.

А что если отказаться от матчи

Если напиток стал привычным ритуалом, можно заменить его мягкими аналогами. Зелёный чай работает почти так же, но содержит меньше катехинов. Травяные настои снижают тревожность и поддерживают пищеварение. А фильтрованный кофе оказался самым безопасным видом кофеина для сердца — это подтверждают последние исследования.

FAQ

Как выбрать матчу?
Лучший порошок — мелкого помола, ярко-зелёного цвета, без постороннего запаха.

Можно ли пить матчу каждый день?
Да, но не более одной порции и не на голодный желудок.

Правда ли, что от матчи развивается анемия?
Да, если пить её часто и параллельно иметь низкий уровень ферритина.

Сон и психология

Катехины действуют на нервную систему иначе, чем кофеин. Они дают спокойную концентрацию, но при избытке могут провоцировать внутреннее напряжение и ухудшать засыпание. Если сон стал поверхностным, стоит сократить количество напитка.

Исторический контекст

В японской культуре матча была частью ритуала концентрации. Монахи использовали её дозировано, чтобы поддерживать внимание во время медитаций. Нынешняя мода на большие порции — скорее западная интерпретация, мало связанная с истинным смыслом напитка. И именно она создаёт новые риски.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Наука и техника
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Филодендрон Pink Princess вырастает до двух метров
В поясе Койпера нашли внутреннее ядро — учёные
АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
Тёплое молоко и масло ускоряют подъём теста для булочек — кулинары
Эти месяцы принесут больше отпускных — член комиссии ОП Машаров
Бабуины могут отразить нападение львов и гиен
Лоаццоло в Пьемонте покоряет сердца гурманов — The Guardian
Матча выводит токсины и снижает усвоение железа диетолог — Соломатина
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Ксения Собчак назвала Онегина и Обломова редфлагами в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.