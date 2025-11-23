Холод снаружи, холод внутри: неожиданные причины, из-за которых падает сексуальное влечение

Когда за окном холодает и дни становятся короче, меняется не только ритм жизни, но и то, как мы ощущаем собственное тело и желания. Многие замечают, что зимой сексуальное влечение становится ниже, но списывают это на усталость или бытовые хлопоты. На самом деле у сезонных колебаний либидо есть вполне объяснимые физиологические и психологические причины. Разобраться помогает мнение сексолога Минди ДеСета, которая подробно описала, почему зима так заметно отражается на интимной сфере.
Зима заставляет нас менять одежду, снижать активность и приспосабливаться к коротким дням. Все это влияет на работу гормонов и эмоциональное состояние. Как итог — телесные ощущения становятся менее яркими, а желание близости может уменьшаться.
Уменьшение естественного света — один из ключевых факторов. Когда солнца мало, мозг получает меньше стимулов для выработки гормонов, поддерживающих стабильное настроение, бодрость и половое влечение.
"Зимой снижаются уровни тестостерона, серотонина и мелатонина — каждый из этих гормонов играет важную роль в интимной сфере.", — отмечает ДеСета.
Тестостерон отвечает за либидо и эректильную функцию. Снижение серотонина ухудшает настроение и повышает тревожность, что тоже негативно влияет на желание. А избыток мелатонина приглушает половую активность, переключая организм в "режим экономии энергии”.
Зимой мы реже бываем на солнце, поэтому уровень витамина D падает. По данным исследований, недостаток этого нутриента ухудшает состояние кавернозной ткани, участие которой необходимо для стабильной эрекции. Это делает либидо еще более уязвимым.
Одним из неожиданных факторов является зимняя одежда. Многослойность, объемные свитера и длинные пальто создают ощущение кокона — теплого, но отдаляющего от собственных телесных ощущений.
Для многих людей телесность — важный элемент сексуального возбуждения, и если она "прячется” под одеждой, желание снижается.
Зимой мы меньше гуляем, плаваем, занимаемся спортом. Ухудшается кровообращение — в том числе в области гениталий. ДеСета подчёркивает важность активности:
"Летом люди больше двигаются, гуляют, плавают, а улучшение кровообращения — в том числе в области гениталий — способствует возбуждению. Зимой же большинство проводит много времени дома, обмен веществ замедляется, и сексуальное желание снижается", — заключила специалист.
|Фактор
|Летом
|Зимой
|Количество света
|Высокое
|Низкое
|Уровень мелатонина
|Стабильный
|Повышенный
|Физическая активность
|Высокая
|Сниженная
|Одежда
|Легкая, открытая
|Тёплая, многослойная
|Настроение
|Более стабильное
|Более тревожное
Проверьте уровень витамина D и железа — они сильно влияют на либидо.
Разговор без обвинений создаёт пространство для понимания и поиска новых форм близости.
Используйте это: тёплые объятия — отличный способ вернуть эмоциональную связь.
|Плюсы
|Минусы
|Больше времени дома — больше общения
|Меньше физической активности
|Повышается ценность тактильности
|Снижается настроение
|Можно создавать уютные романтические ритуалы
|Многослойная одежда скрывает телесность
|Медленные вечера укрепляют эмоциональную связь
|Короткий световой день снижает гормональный фон
Если изменения связаны с сезоном и не сопровождаются болью или тревожными симптомами, это естественная реакция.
Свет, движение и витамин D. Эти три фактора оказывают самое заметное влияние.
Если упадок сексуального желания длится более трёх месяцев и сопровождается депрессией или ухудшением сна.
Зима естественным образом снижает уровень активности и меняет гормональный баланс, но это не повод беспокоиться: тело просто адаптируется к новому ритму. Понимание природных причин помогает мягко поддержать либидо — от света и движения до приятных телесных ритуалов. Правильный настрой, забота о себе и небольшие сезонные привычки способны вернуть чувственность даже в самые холодные месяцы.
