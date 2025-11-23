Опасность скрыта в фундаменте: радон просачивается в жилища — и годами остаётся незамеченным

Радон — невидимый враг, который может угрожать здоровью даже тем, кто никогда не курил. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) официально предупреждает: именно радон является главной причиной рака лёгких среди некурящих и второй по значимости — среди всех групп населения.
Радон — это благородный газ, не имеющий цвета и запаха, который образуется при распаде радия, а тот, в свою очередь, происходит из урана и тория.
"Радон не имеет ни цвета, ни запаха, и вы не узнаете о его присутствии, пока не измерите его концентрацию в окружающей среде", — говорит доцент кафедры внутренних болезней Университета штата Аризона Валена Фискьюс.
При вдыхании в течение длительного времени радон становится серьёзным канцерогеном. Его радиоактивные частицы могут накапливаться в лёгких, постепенно повреждая ткани и вызывая мутации, ведущие к развитию опухоли. EPA оценивает, что около 21 000 случаев смерти от рака лёгких в США ежегодно связаны с радоном — из них 2900 приходится на людей, которые никогда не курили.
Особенно высокие концентрации радона встречаются в районах Айовы, северного Иллинойса и Миссури — здесь исторически сложились условия для его выхода на поверхность: ледниковые породы, залежи урана и активное горное дело. Радон может просачиваться в дома через трещины в фундаменте, полу подвала или даже через воду.
"Чаще всего вода попадает в дом через трещины в полу подвала и в стенах", — отметил доктор Аризона Валена Фискьюс.
Обнаружить радон "на глаз" невозможно — нужен специальный детектор, который фиксирует изотопы и частицы радона в воздухе. Наборы для проверки продаются в магазинах товаров для дома:
Пороговая концентрация для принятия мер — 4 пКи/л (пикокюри на литр) и выше.
Ошибка: не проверять уровень радона, считая проблему неактуальной.
Последствие: незаметный рост риска рака лёгких, особенно у некурящих.
Альтернатива: провести тестирование и при необходимости принять меры.
Ошибка: не обращать внимания на трещины в подвале и фундаменте.
Последствие: неконтролируемое проникновение газа в жилые помещения.
Альтернатива: герметизация трещин, установка систем вентиляции.
Ошибка: игнорировать рекомендации специалистов и EPA.
Последствие: необратимый ущерб здоровью.
Альтернатива: соблюдать стандарты безопасности и информироваться о рисках.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска рака лёгких
|Стоимость ремонта и установки систем
|Защита всех членов семьи, включая детей
|Не всегда легко полностью устранить газ
|Повышение стоимости и безопасности жилья
|Требует регулярного контроля
Как узнать, есть ли радон в моём доме?
Используйте сертифицированный тестовый набор или обратитесь в местный департамент здравоохранения.
Сколько стоит тест на радон?
Домашние наборы стоят от 500 до 2000 рублей, профессиональное обследование дороже.
Насколько опасен радон для детей?
Дети уязвимее из-за более высокой чувствительности лёгких, поэтому контроль особенно важен.
Миф: радон опасен только для курильщиков.
Правда: основной риск для некурящих, и случаи рака лёгких у них тоже фиксируются.
Миф: если запаха нет — газа тоже нет.
Правда: радон не имеет запаха, обнаружить его можно только приборами.
Миф: устранение радона — слишком сложно и дорого.
Правда: базовые меры доступны каждому и эффективны для снижения риска.
Айова — лидер по среднему уровню радона в жилых домах среди всех штатов США.
Проблема радона актуальна не только для старых, но и для новых построек.
EPA рекомендует проверять уровень радона в доме минимум раз в 5 лет.
В 1980‑е годы радон официально признан одним из главных факторов риска рака лёгких у некурящих.
К 2000‑м разработаны массовые программы мониторинга и стандарты безопасности для жилых помещений.
Сегодня большинство развитых стран имеют национальные рекомендации по контролю и устранению радона.
Радон — тихий враг, который может десятилетиями накапливаться в вашем доме. Не полагайтесь на случай — проверьте уровень газа и, если нужно, примите меры.
Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.