Опасность скрыта в фундаменте: радон просачивается в жилища — и годами остаётся незамеченным

5:30
Здоровье

Радон — невидимый враг, который может угрожать здоровью даже тем, кто никогда не курил. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) официально предупреждает: именно радон является главной причиной рака лёгких среди некурящих и второй по значимости — среди всех групп населения.

Рак легких
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Рак легких

Что такое радон и почему он опасен

Радон — это благородный газ, не имеющий цвета и запаха, который образуется при распаде радия, а тот, в свою очередь, происходит из урана и тория.

"Радон не имеет ни цвета, ни запаха, и вы не узнаете о его присутствии, пока не измерите его концентрацию в окружающей среде", — говорит доцент кафедры внутренних болезней Университета штата Аризона Валена Фискьюс.

При вдыхании в течение длительного времени радон становится серьёзным канцерогеном. Его радиоактивные частицы могут накапливаться в лёгких, постепенно повреждая ткани и вызывая мутации, ведущие к развитию опухоли. EPA оценивает, что около 21 000 случаев смерти от рака лёгких в США ежегодно связаны с радоном — из них 2900 приходится на людей, которые никогда не курили.

Где риск выше всего

Особенно высокие концентрации радона встречаются в районах Айовы, северного Иллинойса и Миссури — здесь исторически сложились условия для его выхода на поверхность: ледниковые породы, залежи урана и активное горное дело. Радон может просачиваться в дома через трещины в фундаменте, полу подвала или даже через воду.

"Чаще всего вода попадает в дом через трещины в полу подвала и в стенах", — отметил доктор Аризона Валена Фискьюс.

Как выявить радон в доме

Обнаружить радон "на глаз" невозможно — нужен специальный детектор, который фиксирует изотопы и частицы радона в воздухе. Наборы для проверки продаются в магазинах товаров для дома:

  • Оставьте набор на несколько дней в подвале или на первом этаже;
  • Запечатайте и отправьте в лабораторию;
  • Результаты придут через пару недель.

Пороговая концентрация для принятия мер — 4 пКи/л (пикокюри на литр) и выше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверять уровень радона, считая проблему неактуальной.
    Последствие: незаметный рост риска рака лёгких, особенно у некурящих.
    Альтернатива: провести тестирование и при необходимости принять меры.

  • Ошибка: не обращать внимания на трещины в подвале и фундаменте.
    Последствие: неконтролируемое проникновение газа в жилые помещения.
    Альтернатива: герметизация трещин, установка систем вентиляции.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации специалистов и EPA.
    Последствие: необратимый ущерб здоровью.
    Альтернатива: соблюдать стандарты безопасности и информироваться о рисках.

Как снизить уровень радона

  • Регулярно проветривайте подвал и жилые помещения.
  • Герметизируйте все трещины и стыки в фундаменте, особенно если дом старый.
  • При высоком уровне радона — установите системы активной вентиляции или обратитесь к специалистам для монтажа специальных систем удаления газа.

Плюсы и минусы контроля радона

Плюсы Минусы
Снижение риска рака лёгких Стоимость ремонта и установки систем
Защита всех членов семьи, включая детей Не всегда легко полностью устранить газ
Повышение стоимости и безопасности жилья Требует регулярного контроля

FAQ

Как узнать, есть ли радон в моём доме?
Используйте сертифицированный тестовый набор или обратитесь в местный департамент здравоохранения.

Сколько стоит тест на радон?
Домашние наборы стоят от 500 до 2000 рублей, профессиональное обследование дороже.

Насколько опасен радон для детей?
Дети уязвимее из-за более высокой чувствительности лёгких, поэтому контроль особенно важен.

Мифы и правда

  • Миф: радон опасен только для курильщиков.
    Правда: основной риск для некурящих, и случаи рака лёгких у них тоже фиксируются.

  • Миф: если запаха нет — газа тоже нет.
    Правда: радон не имеет запаха, обнаружить его можно только приборами.

  • Миф: устранение радона — слишком сложно и дорого.
    Правда: базовые меры доступны каждому и эффективны для снижения риска.

3 интересных факта

  1. Айова — лидер по среднему уровню радона в жилых домах среди всех штатов США.

  2. Проблема радона актуальна не только для старых, но и для новых построек.

  3. EPA рекомендует проверять уровень радона в доме минимум раз в 5 лет.

Исторический контекст

  • В 1980‑е годы радон официально признан одним из главных факторов риска рака лёгких у некурящих.

  • К 2000‑м разработаны массовые программы мониторинга и стандарты безопасности для жилых помещений.

  • Сегодня большинство развитых стран имеют национальные рекомендации по контролю и устранению радона.

Радон — тихий враг, который может десятилетиями накапливаться в вашем доме. Не полагайтесь на случай — проверьте уровень газа и, если нужно, примите меры.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
