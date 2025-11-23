Опасные советы обернулись судом: бразильский врач дискредитировал маммографию — и создал угрозу

Опровергнута связь маммографии с ростом заболеваемости — INCA

История о докторе из Бразилии, который оказался в центре судебного разбирательства из-за своих заявлений о вреде маммографии, вызвала широкий общественный резонанс и острое обсуждение в медицинских кругах. Дело Лукас Силва Феррейра Маттоса наглядно демонстрирует, к чему может привести распространение недоказанных медицинских теорий через крупные соцсети.

Суть ситуации: почему врача осудили

В октябре прошлого года, во время традиционной кампании "Розовый октябрь", посвящённой информированию о раке груди, Лукас Маттос, врач из Белу-Оризонти, сделал ряд заявлений в соцсетях. Он утверждал, что регулярная маммография увеличивает риск развития рака груди из-за "чрезмерного облучения" и связывал появление опухолей с якобы дефицитом йода, без каких-либо научных доказательств.

"Маммография генерирует излучение в груди, эквивалентное 200 рентгеновских лучей. Это увеличивает заболеваемость раком молочной железы из-за чрезмерной маммографии. Я уверен на 100%, что ваша опухоль доброкачественная, в груди это дефицит йода", — заявил врач Лукас Силва Феррейра Маттос.

Маттос имеет более 1,5 млн подписчиков и активно ведёт Instagram и YouTube-канал. Однако его публикации вызвали волну критики со стороны медицинского сообщества и федеральных органов.

Судебное решение и его последствия

На заявление обратила внимание Федеральная прокуратура, после чего в марте было подано гражданское дело о распространении недостоверной информации.

Судья Фелипе Евгений Алмейда 28 октября 2024 года признал врача виновным в публичном распространении сведений, противоречащих научному консенсусу. В решении отмечено:

"Большинство научного сообщества считает, что использование маммографии следует поощрять, при условии, что соблюдены индивидуальные особенности пациентов и указана периодичность", — подчеркнул судья Фелипе Евгений Алмейда.

Врачу временно запрещено высказываться на тему маммографии и альтернативных методов диагностики и лечения рака молочной железы в публичном пространстве до окончания судебного процесса. Суд также рассматривает иск на компенсацию морального вреда в 300 тысяч реалов в пользу общественного фонда.

Как реагировала сторона врача

После удаления спорного контента с Instagram и YouTube, сторона защиты официально не прокомментировала решение суда. Суд оставил за Лукасом Маттосом право предоставить объяснения и опубликовать свою позицию, однако в момент публикации этого материала ответа не поступило.

Почему медицинское сообщество встало на сторону маммографии

Маммография — один из ключевых методов раннего выявления рака молочной железы, который спасает тысячи жизней ежегодно. Ведущие медицинские организации мира и профильные институты Бразилии выступают за проведение скрининга в рамках возрастных групп риска, с учётом индивидуальных противопоказаний.

"Маммография — важнейший инструмент профилактики, а не причина роста заболеваемости," — отметили в Национальном институте рака (INCA).

Рак груди — самый распространённый и смертоносный среди женщин в Бразилии: ежегодно выявляется более 73 тысяч новых случаев. По данным INCA, в 2021 году болезнь унесла жизни 18 139 женщин, однако при своевременном лечении прогноз для большинства пациентов благоприятный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: распространять недоказанные заявления о вреде скрининга.

Последствие: дезинформация пациентов, отказ от обследования, поздняя диагностика.

Альтернатива: делиться только проверенными данными и официальными рекомендациями.

Ошибка: рекомендовать отказаться от маммографии без учёта международных протоколов.

Последствие: упущенные ранние стадии рака, высокий риск смертности.

Альтернатива: индивидуальный подход с учётом клинической картины.

Ошибка: использовать крупные платформы для публикации личных убеждений, не подтверждённых исследованиями.

Последствие: подрыв доверия к медицине, судебные разбирательства.

Альтернатива: работать в рамках доказательной медицины и научного консенсуса.

А что если бы врачи полностью отказались от маммографии?

Такая практика привела бы к значительному росту запущенных случаев и смертности. Опыт развитых стран подтверждает: снижение охвата скринингом немедленно отражается на статистике поздних стадий рака и смертности.

Плюсы и минусы маммографии

Плюсы Минусы Раннее выявление рака и высокая выживаемость Возможность ложноположительных результатов Доступность и информативность Минимальное облучение Спасает тысячи жизней ежегодно Требует индивидуального подхода

FAQ

Как часто нужно проходить маммографию?

Рекомендации варьируются: обычно раз в 1-2 года для женщин 40+ или по показаниям врача.

Может ли маммография спровоцировать рак?

Научные данные не подтверждают связь между скринингом и ростом заболеваемости.

Есть ли альтернатива маммографии?

Для молодых женщин или по особым показаниям применяют УЗИ и МРТ, но маммография остаётся золотым стандартом.

Мифы и правда

Миф: маммография вызывает рак груди.

Правда: доза облучения минимальна и не влияет на риск развития опухоли.

Миф: скрининг не нужен, если нет симптомов.

Правда: до 80% случаев выявляют у женщин без жалоб.

Миф: можно доверять любым советам из соцсетей.

Правда: только официальные источники и врачи имеют право давать рекомендации по скринингу.

3 интересных факта

В некоторых странах регулярная маммография снизила смертность от рака груди на 30%. Доза излучения при процедуре сравнима с дозой при перелёте на самолёте. В большинстве случаев рак груди успешно лечится при раннем выявлении.

Исторический контекст

1960‑е: внедрение маммографии как основного метода скрининга рака груди.

2000‑е: развитие цифровых методов диагностики и повышение безопасности процедуры.

2020‑е: появление первых случаев судебных преследований за фейки в медицине в соцсетях.

В ситуации с маммографией доказательная медицина остаётся единственным ориентиром. Скрининг не только не увеличивает риск рака, а даёт шанс на своевременное лечение и долгую жизнь тысячам женщин.