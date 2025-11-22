Вес растёт сам по себе: один витамин способен нарушить работу всего обмена веществ

Нехватка витамина D связана с повышенным риском ожирения врач Барсуков

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между витаминным дефицитом и набором веса оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков в беседе с MosTimes.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info ожирение

Как дефицит витаминов влияет на обмен веществ

Эндокринолог отмечает, что отсутствует прямая причинная связь между ожирением и нехваткой витаминов. Однако некоторые дефициты способны косвенно нарушать метаболические процессы.

Барсуков подчёркивает: снижение уровня отдельных витаминов отражается на работе гормональных механизмов и энергетическом обмене, что со временем может влиять на массу тела. Он также указывает, что витамины группы B связаны прежде всего с рисками полинейропатии, а не набором веса.

Основное внимание он обращает на витамин D. По словам специалиста, его недостаток чаще встречается у людей с ожирением, и это не случайное совпадение. Такой дефицит сопровождается изменениями в работе метаболических цепочек, влияя на состояние тканей и способность организма правильно реагировать на инсулин.

"От дефицита витамина ожирения не бывает, но дефицит витамина D ассоциирован и с ожирением, и с повышенным риском диабета… витамины группы B… непосредственно с ожирением не связаны", — пояснил Барсуков.

Порочный круг дефицита и инсулинорезистентности

Барсуков описывает характерный замкнутый механизм, который осложняет ситуацию у людей с избыточной массой тела. Он указывает, что у таких пациентов уровни витамина D оказываются ниже средних, а потребность в его восполнении выше обычной. Это связано как с перераспределением витамина в организме, так и с особенностями обмена веществ.

Эндокринолог объясняет, что недостаток витамина D способствует усилению инсулинорезистентности — состоянию, при котором ткани хуже реагируют на действие инсулина. На фоне этого организма становится сложнее контролировать уровень глюкозы и поддерживать стабильный метаболический баланс. Такое состояние само по себе может способствовать дальнейшему набору массы тела, усиливая существующие проблемы.

"Возникает порочный круг… недостаток витамина D способствует усилению инсулинорезистентности… ткани становятся нечувствительными к инсулину", — отметил эндокринолог.

Зачем контролировать уровень витамина D

Специалист подчёркивает необходимость регулярной проверки уровня витамина D у людей с избыточным весом. Он указывает, что назначение корректирующей дозы должно проводиться врачом, поскольку потребности организма отличаются и зависят от ряда факторов, включая степень ожирения. Неправильный подбор дозировки может привести к недостаточной коррекции или, наоборот, к избытку.

Барсуков подчёркивает, что коррекция уровня витамина D должна рассматриваться как часть комплексного подхода к здоровью. Она помогает стабилизировать метаболические показатели и улучшить реакцию организма на инсулин, что делает её значимой частью наблюдения за пациентами с ризиком нарушения обмена веществ.

"Если есть избыточная масса тела и ожирение, нужно проверить уровень витамина D… врач-эндокринолог… назначит правильную дозу", — подчеркнул эксперт.