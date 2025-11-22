Половина выживших не протянет и года: статистика пугает, но вовремя замеченный симптом меняет всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:22
Здоровье

Онемение в ноге или руке может возникнуть внезапно и показаться незначительным, но именно такие ощущения нередко становятся первым сигналом жизненно опасного состояния.

Инсульт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инсульт

Об этом сообщает издание "Om1 Новосибирск", приводя данные медицинских центров о распространённости инсульта и особенностях его проявления у разных групп пациентов.

Что стоит за внезапными изменениями в самочувствии

Инсульт остаётся одним из самых тяжёлых заболеваний: ежегодно его переживают 13,7 миллиона человек по всему миру. Статистика подчёркивает масштаб проблемы — половина пациентов живут менее года после эпизода, а значительная часть выживших сталкивается с ограничениями двигательных и когнитивных функций. Это объясняется тем, что патологический процесс развивается стремительно и затрагивает участки мозга, отвечающие за речь, движение и зрение.

Существует два основных вида инсульта. Ишемический возникает из-за закупорки сосудов тромбом или атеросклеротической бляшкой и составляет около 87 % случаев. Геморрагический связан с разрывом сосуда и заполнением тканей кровью, чаще всего при аневризме. На этом фоне выделяется и транзиторная ишемическая атака — кратковременный эпизод, при котором симптомы исчезают в течение суток. Её рассматривают как предупреждение о возможном тяжёлом приступе в ближайшее время.

Симптомы, которые нельзя пропускать

Проявления инсульта развиваются внезапно — в течение нескольких секунд или минут. Они чаще затрагивают одну сторону тела, что делает клиническую картину особенно заметной. Среди типичных симптомов отмечают онемение или слабость конечностей, затруднение речи и понимания, резкое снижение зрения, потерю равновесия и сильную головную боль, иногда сопровождающуюся тошнотой и рвотой.

Для быстрой оценки состояния применяется правило "УДАР". Оно основано на простых действиях: проверке симметрии улыбки, способности удерживать две руки поднятыми, чёткости произношения фраз и принятии решения о вызове скорой помощи при наличии хотя бы одного признака. Такая схема помогает действовать без промедления, поскольку исход во многом зависит от первых минут.

Особенности симптомов у женщин

Хотя базовые проявления инсульта одинаковы у всех, женщины нередко сталкиваются с менее очевидными признаками. К ним относятся тошнота, рвота, галлюцинации, выраженная слабость, икота, потеря сознания, судорожные реакции и резкие изменения поведения. Эти симптомы могут быть восприняты как проявления переутомления или стресса, но их игнорирование приводит к позднему обращению за медицинской помощью.

Подобная нетипичная клиническая картина требует повышенного внимания, поскольку задержка увеличивает риск тяжёлых последствий. Врачи подчёркивают, что любое резкое ухудшение самочувствия, особенно если оно развивается внезапно, должно стать поводом для немедленного вызова бригады скорой помощи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
