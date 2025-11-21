Давление перестаёт прыгать: привычки, которые тренируют сосуды лучше таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Регулярная активность и осознанный режим дня способны заметно снизить риски, связанные с повышенным давлением. Об этом жителям Хабаровского края рассказал терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин в комментарии EcoSever. Его советы касаются не только привычек, но и базовых факторов, влияющих на состояние сосудов.

Скандинавская ходьба в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скандинавская ходьба в парке

Образ жизни и состояние сосудов

Лишин подчеркнул, что образ жизни напрямую отражается на способности организма удерживать давление в стабильных пределах. Он объяснил, что физическая активность укрепляет сосудистую систему и способствует более равномерной работе сердца. По его словам, тренированные люди легче переносят нагрузку и реже сталкиваются с резкими колебаниями давления. Для поддержания здоровья сосудов нужны разные виды активности, включая ходьбу и бег, а также любые динамичные занятия, повышающие выносливость.

Дополнительным фактором стабильности он назвал полноценный сон. Недостаток отдыха ухудшает регуляцию давления, а хроническое напряжение делает сосуды менее устойчивыми к нагрузке. Лишин отметил, что привычка высыпаться является частью профилактики гипертонии и помогает организму восстанавливаться после стрессовых ситуаций.

Питание, вредные привычки и питьевой режим

Специалист напомнил, что отказ от курения остаётся одним из важнейших условий здоровой сосудистой системы. Курение влияет на эластичность сосудов, усиливает нагрузки на сердце и усугубляет течение заболеваний, связанных с давлением. Он также уделил внимание питанию, отметив, что умеренное потребление соли снижает риск перегрузки сосудов и почек. Соль, по словам специалиста, заметно влияет на способность организма поддерживать стабильные показатели давления.

Лишин добавил, что корректный питьевой режим имеет значение не меньшее, чем питание. При чрезмерном потреблении жидкости увеличивается нагрузка на сердце и сосуды, но недостаток воды ухудшает работу организма ещё сильнее. Он подчеркнул важность умеренности и адаптации режима питья под индивидуальные особенности человека.

Контроль стресса и правила измерения давления

По словам терапевта, отсутствие стрессов значительно облегчает поддержание нормальных показателей. Хроническое напряжение способствует росту давления и ухудшает состояние сосудистой системы. Для точной оценки состояния Лишин рекомендовал соблюдать правила измерения давления и учитывать, что любое движение или еда могут мгновенно исказить показатели.

"Тренированные люди, сосуды тренированные, очень хорошо, когда человек ведет активный образ жизни. Много ходит, бегает, занимается видами спорта активными", — отметил терапевт Виктор Лишин.

Он пояснил, что измерять давление стоит в состоянии покоя. Организм реагирует на пищеварение и активность, поэтому показатели могут временно повышаться или снижаться. Врач напомнил, что важно дать телу время адаптироваться перед фиксацией результата, чтобы избежать ошибок и неверных выводов.

