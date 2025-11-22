Вес не сдвигается, будто приклеен: маленькая запчасть рациона в организме мешает сжигать энергию

Недостаток витамина D всё чаще обсуждают не только в контексте иммунитета или костей. На практике врачи замечают: при его дефиците люди чаще сталкиваются с резким аппетитом, усталостью и трудностями в снижении веса. Эту связь объясняют не магические свойства витаминов, а особенности обмена веществ — и то, как организм реагирует на нехватку ключевых нутриентов.
Во время обследований пациентов с ожирением эндокринологи регулярно фиксируют пониженные уровни витамина D. Но важно понимать: витамин сам по себе не вызывает набор веса, а вот его нехватка способна усиливать нарушения, которые мешают телу поддерживать здоровый баланс.
"От дефицита витамина ожирения не бывает, но дефицит витамина D ассоциирован и с ожирением, и с повышенным риском диабета", — пояснил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.
Специалист подчёркивает, что влияние витамина проявляется косвенно: он регулирует обмен веществ, работу иммунной системы и чувствительность тканей к гормонам, включая инсулин.
Mostimes.com сообщает, когда уровень витамина D долго остаётся низким, нарушается реакция тканей на инсулин. Организм вынужден вырабатывать больше гормона, но клетки реагируют на него хуже. В итоге человек чаще испытывает чувство голода, быстрее устаёт и медленнее сжигает энергию.
"Недостаток витамина D способствует усилению инсулинорезистентности. А усиление инсулинорезистентности способствует тому, что ткани становятся нечувствительными к инсулину", — отметил эндокринолог.
Получается замкнутый круг: чем выше вес, тем сложнее организму поддерживать нормальный уровень витамина D, а чем сильнее дефицит — тем выше риск набирать килограммы.
|Категория
|Уровень витамина D
|Нужная дозировка
|Метаболические риски
|Нормальный вес
|умеренно снижен
|стандартная
|минимальные
|Избыточный вес
|заметно снижен
|повышенная
|выше риск ИР
|Ожирение
|выраженный дефицит
|в 2-3 раза выше нормы
|высокий риск диабета
Как выбрать витамин D?
Ориентируйтесь на форму, которую проще принимать ежедневно: капсулы, капли, спрей. Дозировку назначает врач.
Сколько стоит лечение дефицита?
В среднем курс добавок и анализ обойдутся от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона и бренда.
Что лучше — D2 или D3?
Для коррекции дефицита чаще рекомендуют D3, так как он лучше усваивается организмом.
Миф: витамин D можно "наесть" продуктами.
Правда: пища даёт не более 10-15% потребности — основа всё равно добавки или солнце.
Миф: дефицит влияет только на кости.
Правда: он связан и с иммунитетом, и с метаболизмом, и с уровнем энергии.
Миф: можно пить витамин без анализов.
Правда: это небезопасно и может навредить.
Дефицит витамина D сам по себе не вызывает ожирение, но он заметно усиливает те процессы, которые мешают телу поддерживать здоровый обмен веществ. Когда организм получает слишком мало этого витамина, снижается чувствительность тканей к инсулину, растёт ощущение голода и замедляется расход энергии. В итоге человек легче набирает вес и сложнее его снижает, даже при попытках придерживаться режима.
Поэтому людям с избыточной массой тела важно регулярно проверять уровень витамина D и корректировать его под наблюдением специалиста. Такой подход помогает не только улучшить самочувствие, но и сделать контроль веса более предсказуемым и эффективным.
