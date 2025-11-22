Вес не сдвигается, будто приклеен: маленькая запчасть рациона в организме мешает сжигать энергию

Дефицит витамина D усиливает инсулинорезистентность и аппетит — эндокринолог

Недостаток витамина D всё чаще обсуждают не только в контексте иммунитета или костей. На практике врачи замечают: при его дефиците люди чаще сталкиваются с резким аппетитом, усталостью и трудностями в снижении веса. Эту связь объясняют не магические свойства витаминов, а особенности обмена веществ — и то, как организм реагирует на нехватку ключевых нутриентов.

Витамин D

Во время обследований пациентов с ожирением эндокринологи регулярно фиксируют пониженные уровни витамина D. Но важно понимать: витамин сам по себе не вызывает набор веса, а вот его нехватка способна усиливать нарушения, которые мешают телу поддерживать здоровый баланс.

"От дефицита витамина ожирения не бывает, но дефицит витамина D ассоциирован и с ожирением, и с повышенным риском диабета", — пояснил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Специалист подчёркивает, что влияние витамина проявляется косвенно: он регулирует обмен веществ, работу иммунной системы и чувствительность тканей к гормонам, включая инсулин.

Связь с аппетитом и инсулином

Mostimes.com сообщает, когда уровень витамина D долго остаётся низким, нарушается реакция тканей на инсулин. Организм вынужден вырабатывать больше гормона, но клетки реагируют на него хуже. В итоге человек чаще испытывает чувство голода, быстрее устаёт и медленнее сжигает энергию.

"Недостаток витамина D способствует усилению инсулинорезистентности. А усиление инсулинорезистентности способствует тому, что ткани становятся нечувствительными к инсулину", — отметил эндокринолог.

Получается замкнутый круг: чем выше вес, тем сложнее организму поддерживать нормальный уровень витамина D, а чем сильнее дефицит — тем выше риск набирать килограммы.

Сравнение: как дефицит витамина D проявляется при разном весе

Категория Уровень витамина D Нужная дозировка Метаболические риски Нормальный вес умеренно снижен стандартная минимальные Избыточный вес заметно снижен повышенная выше риск ИР Ожирение выраженный дефицит в 2-3 раза выше нормы высокий риск диабета

Как скорректировать уровень витамина D: пошаговая инструкция

Сдать анализ. Определяется уровень 25(ОН)D — это стандарт для диагностики. Записаться к эндокринологу. Самостоятельный подбор дозировки опасен. Выбрать форму витамина. Подходят капсулы, спрей или масляные капли — в зависимости от рекомендаций врача. Добавить продукты-источники: рыба, яйца, обогащённое молоко, витаминные комплексы. Отслеживать динамику. Повторный анализ — через 2-3 месяца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: самостоятельный приём высоких доз витамина.

Последствие: риск передозировки и проблем с почками.

Альтернатива: аптечные комплексы с контролируемой дозировкой, назначенные врачом.

Ошибка: попытка "компенсировать" дефицит лишь диетой.

Последствие: уровень витамина почти не растёт.

Альтернатива: комбинировать питание, добавки и солнечный свет.

Ошибка: игнорировать анализы.

Последствие: прогрессирование инсулинорезистентности.

Альтернатива: проверять показатели раз в полгода.

FAQ

Как выбрать витамин D?

Ориентируйтесь на форму, которую проще принимать ежедневно: капсулы, капли, спрей. Дозировку назначает врач.

Сколько стоит лечение дефицита?

В среднем курс добавок и анализ обойдутся от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона и бренда.

Что лучше — D2 или D3?

Для коррекции дефицита чаще рекомендуют D3, так как он лучше усваивается организмом.

Мифы и правда

Миф: витамин D можно "наесть" продуктами.

Правда: пища даёт не более 10-15% потребности — основа всё равно добавки или солнце.

Миф: дефицит влияет только на кости.

Правда: он связан и с иммунитетом, и с метаболизмом, и с уровнем энергии.

Миф: можно пить витамин без анализов.

Правда: это небезопасно и может навредить.

Дефицит витамина D сам по себе не вызывает ожирение, но он заметно усиливает те процессы, которые мешают телу поддерживать здоровый обмен веществ. Когда организм получает слишком мало этого витамина, снижается чувствительность тканей к инсулину, растёт ощущение голода и замедляется расход энергии. В итоге человек легче набирает вес и сложнее его снижает, даже при попытках придерживаться режима.

Поэтому людям с избыточной массой тела важно регулярно проверять уровень витамина D и корректировать его под наблюдением специалиста. Такой подход помогает не только улучшить самочувствие, но и сделать контроль веса более предсказуемым и эффективным.