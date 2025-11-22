Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Половина витаминов поступает из растительных продуктов — Notabene Nutrition
Турпоток в Северную Корею достиг исторического максимума — "Проект Пхеньян"
Маникюр с эффектом бархатного стекла набирает популярность
Разрыв отношений приводит знаменитостей к тяжёлым кризисам
Вымершую стеллерову корову воссоздают по древним останкам — биолог Тихонов
Диагностика перед покупкой снижает риск поломок — автоэксперты
Ограничения обрезки при ранних морозах разъяснил агроном Мельников
Используйте панировочные сухари, чтобы приготовить домашнюю картошку
Снег, дождь и ночные заморозки ждут Москву на выходных — метеорологи

Вес не сдвигается, будто приклеен: маленькая запчасть рациона в организме мешает сжигать энергию

Дефицит витамина D усиливает инсулинорезистентность и аппетит — эндокринолог
Здоровье

Недостаток витамина D всё чаще обсуждают не только в контексте иммунитета или костей. На практике врачи замечают: при его дефиците люди чаще сталкиваются с резким аппетитом, усталостью и трудностями в снижении веса. Эту связь объясняют не магические свойства витаминов, а особенности обмена веществ — и то, как организм реагирует на нехватку ключевых нутриентов.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Витамин D

Во время обследований пациентов с ожирением эндокринологи регулярно фиксируют пониженные уровни витамина D. Но важно понимать: витамин сам по себе не вызывает набор веса, а вот его нехватка способна усиливать нарушения, которые мешают телу поддерживать здоровый баланс.

"От дефицита витамина ожирения не бывает, но дефицит витамина D ассоциирован и с ожирением, и с повышенным риском диабета", — пояснил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Специалист подчёркивает, что влияние витамина проявляется косвенно: он регулирует обмен веществ, работу иммунной системы и чувствительность тканей к гормонам, включая инсулин.

Связь с аппетитом и инсулином

Mostimes.com сообщает, когда уровень витамина D долго остаётся низким, нарушается реакция тканей на инсулин. Организм вынужден вырабатывать больше гормона, но клетки реагируют на него хуже. В итоге человек чаще испытывает чувство голода, быстрее устаёт и медленнее сжигает энергию.

"Недостаток витамина D способствует усилению инсулинорезистентности. А усиление инсулинорезистентности способствует тому, что ткани становятся нечувствительными к инсулину", — отметил эндокринолог.

Получается замкнутый круг: чем выше вес, тем сложнее организму поддерживать нормальный уровень витамина D, а чем сильнее дефицит — тем выше риск набирать килограммы.

Сравнение: как дефицит витамина D проявляется при разном весе

Категория Уровень витамина D Нужная дозировка Метаболические риски
Нормальный вес умеренно снижен стандартная минимальные
Избыточный вес заметно снижен повышенная выше риск ИР
Ожирение выраженный дефицит в 2-3 раза выше нормы высокий риск диабета

Как скорректировать уровень витамина D: пошаговая инструкция

  1. Сдать анализ. Определяется уровень 25(ОН)D — это стандарт для диагностики.
  2. Записаться к эндокринологу. Самостоятельный подбор дозировки опасен.
  3. Выбрать форму витамина. Подходят капсулы, спрей или масляные капли — в зависимости от рекомендаций врача.
  4. Добавить продукты-источники: рыба, яйца, обогащённое молоко, витаминные комплексы.
  5. Отслеживать динамику. Повторный анализ — через 2-3 месяца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самостоятельный приём высоких доз витамина.
    Последствие: риск передозировки и проблем с почками.
    Альтернатива: аптечные комплексы с контролируемой дозировкой, назначенные врачом.
  • Ошибка: попытка "компенсировать" дефицит лишь диетой.
    Последствие: уровень витамина почти не растёт.
    Альтернатива: комбинировать питание, добавки и солнечный свет.
  • Ошибка: игнорировать анализы.
    Последствие: прогрессирование инсулинорезистентности.
    Альтернатива: проверять показатели раз в полгода.

FAQ

Как выбрать витамин D?
Ориентируйтесь на форму, которую проще принимать ежедневно: капсулы, капли, спрей. Дозировку назначает врач.

Сколько стоит лечение дефицита?
В среднем курс добавок и анализ обойдутся от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона и бренда.

Что лучше — D2 или D3?
Для коррекции дефицита чаще рекомендуют D3, так как он лучше усваивается организмом.

Мифы и правда

Миф: витамин D можно "наесть" продуктами.
Правда: пища даёт не более 10-15% потребности — основа всё равно добавки или солнце.

Миф: дефицит влияет только на кости.
Правда: он связан и с иммунитетом, и с метаболизмом, и с уровнем энергии.

Миф: можно пить витамин без анализов.
Правда: это небезопасно и может навредить.

Дефицит витамина D сам по себе не вызывает ожирение, но он заметно усиливает те процессы, которые мешают телу поддерживать здоровый обмен веществ. Когда организм получает слишком мало этого витамина, снижается чувствительность тканей к инсулину, растёт ощущение голода и замедляется расход энергии. В итоге человек легче набирает вес и сложнее его снижает, даже при попытках придерживаться режима.

Поэтому людям с избыточной массой тела важно регулярно проверять уровень витамина D и корректировать его под наблюдением специалиста. Такой подход помогает не только улучшить самочувствие, но и сделать контроль веса более предсказуемым и эффективным.

 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Домашние животные
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Последние материалы
Снег, дождь и ночные заморозки ждут Москву на выходных — метеорологи
Творожная запеканка становится нежной благодаря манке по данным кулинаров
Фарм-гигант Eli Lilly достигла рыночной стоимости в $1 трлн — Mizuho Securities
У птиц есть способность птиц понимать звуки других видов по данным Phys
Зимний маникюр 2026 сочетает комфорт и праздничное сияние
Воздушные пробки снижают эффективность отопления в квартирах — инженер Петров
О задержании туристов у пирамиды Хеопса сообщили местные СМИ
Кардиоупражнения в метаболическом формате активируют систему дыхания по данным врачей
Обязательное наставничество для выпускников медвузов введут в 2026 году
Свежий навоз прошёл минерализацию за зиму — специалисты по почвам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.