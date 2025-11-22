Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ординатура превращается в ловушку: один документ — и выпускника удерживают строгими законами

Обязательное наставничество для выпускников медвузов введут в 2026 году
5:55
Здоровье

В ближайшие годы молодым медикам предстоит работать по новым правилам: государство меняет порядок подготовки врачей и вводит обязательное наставничество. Эти шаги, по замыслу законодателей, должны уменьшить нехватку специалистов и укрепить систему здравоохранения.

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Что стоит за новыми требованиями

Основной задачей реформы власти называют решение хронического кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Документ, подписанный президентом, обязывает будущих ординаторов заключать целевые договоры, если они претендуют на бюджетное обучение. Так государство хочет привязать выпускников к конкретным медучреждениям и обеспечить их стабильными кадрами.

Юрист Светлана Стрежнёва подчёркивает, что важные поправки внесены в законы №323-ФЗ и №273-ФЗ. Они заработают с марта 2026 года и затрагивают всех, кто планирует получать врачебную специализацию или уже заканчивает медицинский вуз.

"Гражданин выплачивает компенсацию за обучение в размере не менее чем за первый год своего обучения (при прекращении образовательных отношений в первый год обучения) и штраф в двукратном размере компенсации за обучение в случае неисполнения обязательства, установленного договором о целевом обучении, по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока или расторжения гражданином договора о целевом обучении в одностороннем порядке", — пояснила юрист Светлана Стрежнёва.

Кроме целевых договоров, вводится ещё одно важное условие: обязательная работа с наставником. Она станет своеобразным промежуточным этапом между учёбой и самостоятельной врачебной практикой, сообщает ИА RuNews24.ru.

Сравнение: как было и как станет

Параметр Раньше После 1 марта 2026 года
Бюджетная ординатура Поступление без обязательного договора Требуется целевой договор с медучреждением
Отработка после обучения Иногда по договору, но не для всех До 3 лет под руководством наставника для всех выпускников
Ответственность за нарушение Зависела от договора Компенсация + штрафы, прописанные в ст. 71.2
Распределение Необязательное Фактическое закрепление за учреждением-заказчиком

Как действовать выпускнику

  1. Оценить свои планы заранее. Если хотите учиться в ординатуре за счёт бюджета, выбирайте медорганизацию, где готовы отработать после выпуска.
  2. Изучить условия целевого договора. Важно уточнить размер возможных компенсаций, перечень обязанностей и длительность отработки.
  3. Собрать документы. В большинстве случаев потребуются диплом, паспорт, медицинские документы и подтверждение успехов в учебе.
  4. Заключить договор до итоговой аттестации. Без этого бюджетное место будет недоступно.
  5. Готовиться к наставничеству. Молодые врачи должны понимать: первые три года станут продолжением обучения, только уже на практике.
  6. Выбрать инструменты для адаптации. Помогут профессиональные курсы, электронные медсистемы, сервисы для врачей, программы повышения квалификации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подписать договор, не изучив условия.
Последствие: высокие штрафы при расторжении.
Альтернатива: консультация у юриста и тщательная проверка документа.

Ошибка: отказ от наставничества или игнорирование предписаний медучреждения.
Последствие: невозможность получить право работать врачом.
Альтернатива: заранее согласовать график, выбрать учреждение с комфортной нагрузкой, использовать вспомогательные сервисы (медицинские CRM-системы, электронный документооборот).

Ошибка: выбирать место целевого обучения только из-за удобного расположения.
Последствие: разочарование в условиях труда.
Альтернатива: изучить отзывы сотрудников, оснащение больницы, наличие оборудования, например диагностических систем или телемедицинских сервисов.

FAQ

Как выбрать медучреждение для целевого договора?
Ориентируйтесь на профиль, условия работы, отзывы сотрудников, наличие современного оборудования и возможность дальнейшего развития.

Сколько длится наставничество?
До трёх лет. Конкретный срок зависит от учреждения и специальности.

Что лучше: целевой договор или коммерческая ординатура?
Целевой договор даёт бюджетное место и гарантированную работу, но ограничивает свободу выбора. Коммерческое обучение дороже, но позволяет самостоятельно выбирать карьерный путь.

Мифы и правда

Миф: наставничество — это формальность.
Правда: без подтверждённого наставничества выпускник не получит права на самостоятельную медицинскую деятельность.

Миф: штрафы можно избежать, если просто не выходить на связь.
Правда: санкции предусмотрены законом и взыскиваются официально.

Миф: целевое обучение подходит только для деревень.
Правда: в целевую программу входят городские больницы, федеральные центры и клиники крупных регионов.

 

Новые правила меняют путь в профессию для всех будущих врачей: бюджетная ординатура станет возможной только по целевому договору, а первые годы после выпуска пройдут под руководством наставника. Закон усиливает ответственность и медучреждений, и выпускников, но при этом гарантирует рабочие места и повышает уровень подготовки молодых специалистов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
