Ординатура превращается в ловушку: один документ — и выпускника удерживают строгими законами

В ближайшие годы молодым медикам предстоит работать по новым правилам: государство меняет порядок подготовки врачей и вводит обязательное наставничество. Эти шаги, по замыслу законодателей, должны уменьшить нехватку специалистов и укрепить систему здравоохранения.
Основной задачей реформы власти называют решение хронического кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Документ, подписанный президентом, обязывает будущих ординаторов заключать целевые договоры, если они претендуют на бюджетное обучение. Так государство хочет привязать выпускников к конкретным медучреждениям и обеспечить их стабильными кадрами.
Юрист Светлана Стрежнёва подчёркивает, что важные поправки внесены в законы №323-ФЗ и №273-ФЗ. Они заработают с марта 2026 года и затрагивают всех, кто планирует получать врачебную специализацию или уже заканчивает медицинский вуз.
"Гражданин выплачивает компенсацию за обучение в размере не менее чем за первый год своего обучения (при прекращении образовательных отношений в первый год обучения) и штраф в двукратном размере компенсации за обучение в случае неисполнения обязательства, установленного договором о целевом обучении, по осуществлению трудовой деятельности в течение установленного срока или расторжения гражданином договора о целевом обучении в одностороннем порядке", — пояснила юрист Светлана Стрежнёва.
Кроме целевых договоров, вводится ещё одно важное условие: обязательная работа с наставником. Она станет своеобразным промежуточным этапом между учёбой и самостоятельной врачебной практикой, сообщает ИА RuNews24.ru.
|Параметр
|Раньше
|После 1 марта 2026 года
|Бюджетная ординатура
|Поступление без обязательного договора
|Требуется целевой договор с медучреждением
|Отработка после обучения
|Иногда по договору, но не для всех
|До 3 лет под руководством наставника для всех выпускников
|Ответственность за нарушение
|Зависела от договора
|Компенсация + штрафы, прописанные в ст. 71.2
|Распределение
|Необязательное
|Фактическое закрепление за учреждением-заказчиком
Ошибка: подписать договор, не изучив условия.
Последствие: высокие штрафы при расторжении.
Альтернатива: консультация у юриста и тщательная проверка документа.
Ошибка: отказ от наставничества или игнорирование предписаний медучреждения.
Последствие: невозможность получить право работать врачом.
Альтернатива: заранее согласовать график, выбрать учреждение с комфортной нагрузкой, использовать вспомогательные сервисы (медицинские CRM-системы, электронный документооборот).
Ошибка: выбирать место целевого обучения только из-за удобного расположения.
Последствие: разочарование в условиях труда.
Альтернатива: изучить отзывы сотрудников, оснащение больницы, наличие оборудования, например диагностических систем или телемедицинских сервисов.
Как выбрать медучреждение для целевого договора?
Ориентируйтесь на профиль, условия работы, отзывы сотрудников, наличие современного оборудования и возможность дальнейшего развития.
Сколько длится наставничество?
До трёх лет. Конкретный срок зависит от учреждения и специальности.
Что лучше: целевой договор или коммерческая ординатура?
Целевой договор даёт бюджетное место и гарантированную работу, но ограничивает свободу выбора. Коммерческое обучение дороже, но позволяет самостоятельно выбирать карьерный путь.
Миф: наставничество — это формальность.
Правда: без подтверждённого наставничества выпускник не получит права на самостоятельную медицинскую деятельность.
Миф: штрафы можно избежать, если просто не выходить на связь.
Правда: санкции предусмотрены законом и взыскиваются официально.
Миф: целевое обучение подходит только для деревень.
Правда: в целевую программу входят городские больницы, федеральные центры и клиники крупных регионов.
Новые правила меняют путь в профессию для всех будущих врачей: бюджетная ординатура станет возможной только по целевому договору, а первые годы после выпуска пройдут под руководством наставника. Закон усиливает ответственность и медучреждений, и выпускников, но при этом гарантирует рабочие места и повышает уровень подготовки молодых специалистов.
