Кожура, которая ценнее мякоти: четыре фрукта, чьи корки работают как природные супердобавки

Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
6:50
Здоровье

Большинство людей выбрасывают кожуру фруктов, считая, что в ней нет ничего ценного. Но ряд исследований и наблюдений показывают противоположное: именно внешние слои некоторых плодов содержат наибольшую концентрацию полезных веществ. Врач Сохаиб Имтиаз объяснил, какие четыре привычные кожуры стоит сохранить и почему они могут дать организму даже больше, чем сама мякоть.

Молодильное яблоко
Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодильное яблоко

По словам специалиста, многие полезные соединения скапливаются именно в кожуре: антиоксиданты, пищевые волокна, витамины, природные пигменты и растительные соединения, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунитета и нервной системы. Важно, чтобы фрукты перед употреблением тщательно промывались, а кожура использовалась в подходящих кулинарных вариантах — добавлялась в напитки, выпечку, смузи, запекалась или сушилась.

Базовые утверждения о пользе фруктовой кожуры

Кожура фруктов нередко служит защитным барьером от внешней среды, поэтому растения концентрируют там активные соединения, которые помогают им противостоять вредителям, микробам и солнечному воздействию. Эти же вещества оказываются полезными и человеку: они замедляют окислительные процессы, улучшают пищеварение и регулируют обмен веществ. Внешний слой плодов — один из самых природных источников клетчатки, которая отвечает за насыщение, стабильный уровень сахара и здоровье кишечной микрофлоры.

Сохаиб Имтиаз выделил четыре вида кожуры, на которые стоит обратить особое внимание: яблочную, банановую, лимонную и апельсиновую. У каждой — свои уникальные свойства и преимущества.

Сравнение кожуры четырёх фруктов

Кожура Ключевые вещества Основная польза
Яблочная Антиоксиданты, пищевые волокна Снижение воспаления, поддержка кишечника
Банановая Калий, магний, триптофан, серотонин Улучшение сна и настроения
Лимонная Высокая концентрация антиоксидантов Профилактика кариеса, защита клеток
Апельсиновая Пектины, пребиотики Улучшение пищеварения, регулирование стула

Советы шаг за шагом: как использовать кожуру безопасно и эффективно

  1. Тщательно мойте фрукты щёткой под тёплой водой, чтобы удалить загрязнения и восковое покрытие.

  2. Используйте специальные овощечистки, чтобы снимать тонкий слой кожуры, сохраняя максимум полезных веществ.

  3. Добавляйте яблочную кожуру в каши, запеканки или смузи — она улучшает вкус и повышает насыщаемость блюда.

  4. Банановую кожуру можно проварить или запечь: после термообработки она становится мягче и подходит для добавления в коктейли или выпечку.

  5. Из лимонной цедры делайте натуральные ароматизаторы для воды и чая, используйте её в маринадах и десертах.

  6. Апельсиновые корки подсушивайте — так их удобно добавлять в чай, компоты и домашние сладости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Использовать немытые фрукты → риск микробного загрязнения → тщательная чистка с использованием пищевой соды.
• Снимать кожуру слишком толстым слоем → потеря полезных веществ → аккуратное снятие тонкой стружки.
• Есть сырой банановый кожурный слой → грубая текстура и низкая усвояемость → термическая обработка для смягчения.
• Хранить цитрусовые корки во влажности → развитие плесени → сушка и хранение в стеклянной банке.

А что если…

Что если человек не любит вкус кожуры? Тогда можно использовать её в скрытом виде: добавлять мелко измельчённые кусочки в тесто для печенья, чайные смеси, маринады или каши. В этих вариантах вкус почти не заметен, но польза сохраняется. Дополнительный вариант — смешивать кожуру с другими ингредиентами в блендере, что делает текстуру однородной.

Плюсы и минусы употребления кожуры

Подход Плюсы Минусы
Употребление свежей кожуры Максимум витаминов Может быть жёсткой
Термическая обработка Улучшает структуру Некоторая потеря антиоксидантов
Сушка Долгое хранение, насыщенный вкус Требует времени
Добавление в напитки Аромат и польза Нужна тщательная мойка

FAQ

Как выбрать фрукты с безопасной кожурой?
Оптимально покупать плоды без повреждений, среднего размера, желательно с маркировкой об органическом происхождении.

Нужно ли счищать восковое покрытие с яблок и цитрусовых?
Да, лучше промыть плоды тёплой водой с использованием щётки или слабого раствора пищевой соды.

Что лучше: свежая кожура или сушёная?
Свежая богаче витаминами, но сушёная удобнее в хранении и часто обладает более насыщенным ароматом.

Мифы и правда

Миф: в кожуре только грубая клетчатка и ничего полезного.
Правда: именно там сосредоточено большинство антиоксидантов и фитонутриентов.

Миф: банановая кожура несъедобна.
Правда: после термообработки она становится мягкой и питательной.

Миф: лимонная цедра вредна из-за горечи.
Правда: горечь связана с биофлавоноидами — ценными защитными соединениями.

Сон и психология

Кожура некоторых фруктов, особенно банановая, богата триптофаном и серотонином — веществами, влияющими на настроение и качество сна. Небольшие добавки таких ингредиентов в вечерние блюда или напитки могут мягко поддерживать эмоциональное состояние и помочь расслабиться перед сном.

Три интересных факта

  1. В яблочной кожуре содержится урсоловая кислота, которая исследуется как средство для укрепления мышц.

  2. Лимонная цедра используется в медицине как натуральный антисептик.

  3. Апельсиновые корки применяются в производстве натуральных ароматизаторов и эфирных масел.

Исторический контекст

• В традиционной кухне разных стран кожуру фруктов использовали в виде цукатов, настоек, отваров и пряных добавок.
• В начале XX века интерес к цитрусовой цедре вырос благодаря исследованиям о её антибактериальных свойствах.
• Сегодня кулинары и нутрициологи вновь возвращаются к идее использования кожуры как ценного источника питательных веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
